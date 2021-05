El ayuntamiento de Valencia ha convocado el concurso para el desarrollo de la marca Valencia 2030 a través de una llamada a proyecto en la que se solicita una ingente cantidad de trabajo con un presupuesto escaso bajo un contrato menor y con menos de 2 meses para su desarrollo.

“El Ayuntamiento de Valencia, a través de su Coordinación General de Estrategia Urbana y Agenda Sostenible, necesita adquirir la creación y el diseño de una identidad visual propia, asociada al proceso estratégico de Valencia para su uso en la comunicación social durante el proceso de consenso sobre el marco estratégico de la ciudad, así como en la posterior creación de la Estrategia Urbana Valencia 2030”

Estratégia Urbana Valencia 2030

En el pliego de condiciones se especifica que material se ha de entregar una vez ganado el concurso:

-Diseño de marca

-Construcción de sistema identitario

-Manual básico (aplicaciones, escala reducción, área de protección, tipografía corporativa, y convivencia con logos de ayuntamiento, concejalías entidades públicas y logo Objetivo Desarrollo Sostenible)

-Plantilla Power Point para presentaciones

-Diseño y programación web ‘landing page’ en tres idiomas. (Traducciones no incluidas)

-Animación audiovisual de la marca (atmósfera gráfica, sistema para redes social y audiovisuales)

-Diseño y maquetación del dossier del Marco Estratégico Urbano Valencia 2030. (Se solicitan 3 modificaciones futuras. No se especifica extensión o número de páginas)

-Adaptaciones a soportes: Carpeta, plantilla newsletter, trasera corporativa, invitación a evento.

El plazo de ejecución será de 2 meses para la totalidad de los conceptos descritos.

Se seleccionarán tres propuestas para que presenten presupuesto y expongan sus proyectos. Hemos confirmado con los técnicos del Ayuntamiento que se deberá defender con bocetos o ideas la propuesta. «Se espera que presenten bocetos, con alguna exposición teórica o con algún soporte técnico o visual». Nos confirman a su vez que los propuestas no se remuneraran. El ayuntamiento con esto aboga por el trabajo especulativo, otra vez.

Se adjudicará a aquella oferta que ofrezca mejor relación calidad/precio que reuna las mejores calidades técnicas y creativas para la realización del proyecto. También hemos confirmado que una bajada de precio de los 13.000 propuestas será un punto a favor del candidato.

Cabe decir con relación al precio que el Ayuntamiento propuso inicialmente una cantidad inferior, 9.000€, pero que la ADCV consiguió elevarlo hasta los 13.000€, bastante por debajo del límite legal de los 15.000€ para contratos menores.

Para cualquier empresa de diseño con un mínimo de profesionalización, experiencia y calidad sabe que este pliego de condiciones por precio, volumen y tiempo es inaceptable. Para aquellos freelance y amateurs domésticos es una oportunidad. Para agencias con escaso rigor y menos calidad un buen negocio.

Es evidente que quien realiza esta petición no es consciente del valor y el esfuerzo de lo que se solicita. En este caso el Ayuntamiento trata este proyecto como si se fuera de un trabajo sin importancia. Tal vez es así, pero no parece que lo sea y por su puesto no debería siendo la futura capital mundial del diseño.

Además queda claro que se espera una bajada de precio, ya que se tendrá en cuenta la propuesta con mejor calidad/precio. Si alguien quiere ganar debe bajar de los 13.000€ ya que eso da puntos en la disputa. La calidad, es de suponer, es siempre buena pero es un tema muy subjetivo.

No nos queda claro (hemos intentado que nos los expliquen pero ha sido imposible), si los tres afortunados finalistas tendrán que presentar una propuesta previa antes de la adjudicación pero parece bastante lógico que si se quiere defender un proyecto hay que ir con algo más que un presupuesto y buenas intenciones. Si así fuera, además la propuesta sería totalmente especulativa.

Solicitando este proyecto de este modo está abocado a que se presenten solo empresas de poco valor o diseñadores en busca de una oportunidad. Es seguro que habrá muchos que por falta de trabajo se presenten pero, casi seguro, no serán los mejores.

Consultados algunos diseñadores (que no quieren aparecer en la información), su malestar es evidente y sienten que “se menosprecia su trabajo y no se le da valor”. “El Ayuntamiento cree que todo ese trabajo se hace en un rato y que no vale prácticamente nada”. “Los tiempos son imposibles de asumir y es presupuesto está muy lejos de lo necesario para la cantidad y tipos de trabajos”.

También hay profesionales indignados con el tratamiento de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) por apoyar y difundir este concurso. No entienden “como la ADCV acepta estas condiciones y lo poco respaldados que se sienten los diseñadores”.

La ADCV nos confirma que, como hemos dicho previamente, «no participó como entidad colaboradora aunque sí hicimos comentarios a las bases», aumentando el precio de la licitación. Aunque sí le dio difusión entre sus socios, es decir, que les pareció lo suficientemente justa la propuesta para el colectivo.

Con todo lo expuesto parece evidente que no es el camino adecuado y que el resultado puede ser muy pobre. Una ciudad que se precia de ser capital mundial del diseño no puede, no debe, presentar propuestas de este tipo, simplemente es minusvalorar el trabajo de los profesionales y creer que esto no tiene importancia o valor.

Sería bueno replantear la propuesta reduciendo la cantidad de piezas a diseñar, dejándolo en tan solo la marca y el manual básico. Un buen ejemplo de ello es la reciente presentación de la marca de la ciudad de Melilla donde se licenció solo el diseño de la marca, un manual básico y el audiovisual de presentación de la marca.

Sería bueno también que este tipo de propuestas no se realizará por técnicos administrativos que no entienden los procesos de diseño y tratan estas propuestas como cualquier otra licitación pública. Sería bueno que, como hoy ha presentado la Capital Mundial del Diseño, haya pronto un plan de contratación para que este tipo de propuestas se planteen mejor.

Convocatoria: Valencia.es | PDF