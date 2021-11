Occupant Fonts acaba de lanzar Pentameter, una tipografía que combina lo mecánico de la escritura a máquina con lo orgánico de la caligrafía.

Como explican desde Occupant Fonts las tipografías monoespaciadas tienden a clasificarse en dos grandes grupos, las más históricas, basadas en las tipografías de las máquinas de escribir analógicas, y las que se adaptan a las necesidades de la programación digital.

Con Pentameter, Occupant Fonts ha querido desarrollar una tipografía monoespaciada que tuviera también el carácter de una tipografía caligráfica, que pese a ser monoespaciada tuviera La tipografía nace como parte de un encargo de Poetry in motion para realizar un cartel con una poesía que se mostraría en los autobuses y metros de Nueva York.

La tipografía diseñada por Marie Otsuka consigue crear una «cursiva recta» que ofrece una mancha ágil y amable en la que todavía son patentes las métricas uniformes de la tipografía monoespaciada que es.

Según explica la propia Marie Otsuka: «Me atrajo la forma en que el poema de Sean Singer vibra con un ritmo conciso y tonos táctiles. Quería crear letras que tuvieran una textura de improvisación similar pero que estuvieran marcadas por un ritmo, como un interludio de jazz».

«Para dejar espacio para algo de espontaneidad, primero recorté formas de letras pequeñas con una cuchilla x-acto para hacer bocetos aproximados. La falta de control con la fricción de la cuchilla y el papel ayudó a producir formas inesperadamente tangibles. Aprendí esta técnica de Cyrus Highsmith —añade—, quien a menudo usa esta técnica en sus serigrafías. Luego comencé a digitalizarlos en glifos de ancho fijo».

La inspiración poética para diseñar la tipografía está claro que Otsuka la obtuvo del mismo poema de Singer. La inspiración tipográfica explica que viene de las tipografías que Dwiggins dibujó para varias empresas de máquinas de escribir como Underwood, Remington Rand e IBM pero que nunca llegaron a ser proyectos acabados hasta que Toshi Omagari hiciera su híbrido Dossier.

Pentameter refleja la tensión entre lo manual y lo mecánico, exagerando el contraste entre líneas rectas y curvas

tipografía monoespaciada

En las tipografías con serifa, la cursiva tradicionalmente presenta propiedades más cercanas a las formas caligráficas, con colas en forma de escritura que deslizan la vista por la línea de base. Con su proximidad a la escritura a mano, hay una intimidad inherente a las formas en cursiva. La decisión de Marie Otsuka fue dibujar la romana como una «cursiva vertical», con finales de cola amplificados.

Las letras romanas son más cuadradas que las cursivas y carecen de esa inclinación, ese impulso hacia adelante, pero aún así disfrutan de los mismos trazos exagerados. «Esto transforma una cadencia sincopada en la monotonía de los glifos monoespaciados y los imbuye de un ritmo animado», cuenta la propia Otsuka.





el subrayado del enlace

Pentameter tiene tres familias, Pentameter, Pentameter Wide y Pentameter Condensed que alcanzan un total de 42 estilos. Además de estar desarrollada como fuente variable, Marie Otsuka ha incluido un estilo específico para los hipervínculos tan habituales hoy en día en las páginas web.

Como ella misma explica: «Pentameter también contiene características estilísticas únicas para las necesidades tipográficas en la web. Una de las funciones fundamentales de internet es el “hipervínculo”, que se denota convencionalmente con un subrayado. Sin embargo, las formas en que los navegadores representan esas líneas (técnicamente, decoración de texto: subrayado) siempre han sido inconsistentes. Pentameter celebra el hipervínculo con subrayado incorporado como característica estilística, una línea que “une” las letras».

poetry in motion

Poetry in Motion coloca la poesía en las redes de transporte de las ciudades de Estados Unidos exponiéndola a millones de espectadores todos los días. Fue lanzado por MTA New York City Transit y la Poetry Society of America en 1992. Actualmente sus acciones se pueden ver en el transporte público de Los Ángeles, Nashville, Providence, San Francisco y la ciudad de Nueva York.

arte y diseño en el transporte público

MTA Arts & Design es un programa de arte de la Autoridad de Transporte Metropolitano para los sistemas de transporte que sirven a la ciudad de Nueva York y la región circundante. Desde 1985, el programa ha instalado arte en más de 260 estaciones de tránsito. El arte está destinado a ser específico del sitio y mejorar el viaje tanto para los neoyorquinos como para los visitantes.

Desde su nacimiento en 1985 MTA Arts & Design ha encargado obras a más de 300 artistas, con entradas en arte gráfico, instalaciones fotográficas, arte digital, Music Under New York, Poetry in Motion y eventos especiales. Algunos de los artistas cuyas obras se han expuesto son Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, Elizabeth Murray, Faith Ringgold, Duke Riley, Shinique Smith o Nancy Spero.