La muestra de Rótulos Chuléricos de Jaén se inaugura hoy y estará abierta hasta el 24 de noviembre de 2022 en la Sala de Arte Moneo del Banco de España en Jaén.

Los rótulos nos rodean cuando salimos a la calle y, si bien no están en ningún museo, eso no quiere decir que no formen parte de nuestra cultura visual y nuestro legado. Como bien nos demostró Juan Nava en Letras Recuperadas, los viejos rótulos sobreviven en algunas de las fachadas de nuestras ciudades desafiando los cambios de uso, las liquidaciones, e incluso las defunciones; y dicen mucho sobre nosotros mismos.

Rótulos Chuléricos de Jaén es un proyecto nacido con el fin de defender y proteger el patrimonio gráfico de la ciudad de Jaén, gravemente amenazado en los últimos tiempos. Su intención es la de generar un archivo vivo de rótulos, tanto de los que aún están en la calle, como aquellos rescatados de locales que los desechan cuando por diversas causas cambian o cierran su negocio.

Rótulos Chuléricos de Jaén pretende generar un archivo vivo de rótulos

A su vez, Rótulos Chuléricos de Jaén es miembro activo de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, compuesta por multitud de personas y entes encargados de custodiar la rotulación comercial e institucional de España y Portugal. Desde su creación en febrero de 2020, el recorrido de este proyecto hasta el día de hoy pasa por más de 300 rótulos documentados, 20 rótulos destacados, 2 libros publicados, 3 safaris tipográficos realizados y una galería de casi 400 imágenes.

Los rótulos y carteles luminosos localizados, recuperados y catalogado hasta la fecha, así como los cedidos por particulares de manera temporal, han sido recogidos para una exposición que podrá visitarse entre los días 3 y 24 de noviembre de 2022 en la Sala de Arte Moneo del Banco de España, edificio proyectado por el arquitecto navarro. El objetivo de esta muestra es proteger y recuperar el patrimonio gráfico, entendido como una forma imprescindible de hacer memoria de la ciudad de Jaén, manteniendo vivos los recuerdos de sus habitantes, y ayudando a entender su presente y futuro.