Type Platform es una plataforma de diálogo, reflexión y debates alrededor de alfabetos infrarrepresentados en el mundo tipográfico que se centrará en la tipografía árabe

Cuando hablamos de historia de la tipografía o nos acercamos a la tipografía como disciplina académica desde esta parte del mundo lo hacemos generalmente con la mente puesta en el alfabeto latino, el alfabeto mayoritario en Occidente. También nos resulta familiar que muchas fuentes tipográficas presenten, además del latino, el alfabeto hebreo, el cirílico y el griego.

Pero no podemos olvidar que existen otros alfabetos, otros muchos alfabetos y sistemas de escritura con muy poca representación en el ámbito de la tipografía, no ya digital, sino en general. Más de la mitad de los usuarios de internet usan alfabetos no latinos.

espacio de investigación

Type Platform nace con la intención de erigirse en un espacio de conocimiento, reflexión e investigación tipográfica alrededor de estos sistemas de escritura infrarrepresentados, aunque focalizando su espacio de investigación principalmente en el árabe.

Como se declara en la página web del proyecto, la tipografía árabe lleva siglos de retraso con respecto al ámbito de la tipografía latina. Un parco desarrollo que se hizo si cabe más patente con la eclosión de la tecnología digital y su impacto en la tipografía.

Pero en los últimos años se ha producido un considerable empuje en la producción tipográfica árabe que ha traído consigo la necesidad de generar espacios de discusión y reflexión que amplíen y consoliden las bases de la disciplina.





Por lo tanto Type Platform nace con la vocación de erigirse en la plataforma que dé voz a cuantos profesionales de la tipografía, diseñadores y docentes quieran aportar conocimientos y reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la tipografía árabe, además de otros alfabetos de mínima presencia tipográfica. Un patrimonio de incalculable valor que bien merece ser preservado.

Es una plataforma para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la tipografía árabe, además de otros alfabetos de mínima presencia tipográfica.

Charlas y debates retransmitidos en directo a través de su canal de Youtube serán la principal vía de difusión de la plataforma, además de ensayos, artículos y, por supuesto, experiencias prácticas de diseño tipográfico.

Hasta la fecha, se puede acceder en Youtube a dos conversaciones. Una, con el diseñador tipográfico iraní Amir Mahdi Moselhi, cuyas investigaciones se centran en sistemas de escritura persas anteriores a la era musulmana, y otra, con la diseñadora gráfica y tipográfica Azza Alameddine, que centra su trabajo en la construcción de identidades visuales en árabe.

Encontramos, además, en su perfil de Instagram, pero todavía no visible en el canal de Youtube (esperemos que pronto lo esté), el anuncio de una charla que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre con Gerry Leonidas, profesor de Tipografía en la Universidad de Reading, en Reino Unido, y una de las personalidades académicas más prestigiosas del mundo tipográfico.

Ojalá se consolide el proyecto de Type Platform y dé lugar a un enriquecedor flujo de conocimientos tipográficos.

Typeplatform Design