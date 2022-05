Repasamos tres tipografías de reciente aparición diseñadas por mujeres. Se trata de proyectos tipográficos muy diferentes entre sí, pero que tienen en común su gran vigor creativo.

Un artículo dedicado a reseñar fuentes tipográficas recientes diseñadas por mujeres podría suscitar recelos. No debería ser así. Llevo muchos años poniendo el foco en la contribución femenina en el mundo de la tipografía a lo largo de la historia y aunque en la actualidad nuestra incorporación está plenamente asentada en todos los ámbitos de la industria tipográfica, todavía persisten zonas oscuras que requieren ventilación y buena luz.

Para certificarlo solo hace falta hojear publicaciones fundamentales como How many female type designers do you know? I know many and talked to some!, de Yulia Popova, o XX, XY: Sex, Letters and Stereotypes, de Marie Boulanger, a quien hace poco entrevistamos en este mismo medio.

El único requisito fundamental para reseñar una fuente tipográfica nueva es su calidad, no quien la haya diseñado. Ahora bien, subrayar el papel de las mujeres en el diseño de tipos es una necesaria reivindicación, un recordatorio de ciertos persistentes desequilibrios y un acto de justicia para todas las copistas, calígrafas, impresoras, correctoras, tipógrafas y diseñadoras que nos precedieron y, durante siglos y hasta no hace mucho tiempo, vieron su talento y su consideración profesional anulados simplemente por ser mujeres.

«La Contraste» es una display «orgullosamente magrebí» que bebe de distintas fuentes. Se trata de una gran familia compuesta por «La Contraste Horizontale», diseñada por Naïma Ben Ayed y que ahora ve la luz en Future Fonts, «La Contraste Verticale», diseñada por Redouan Chetuan, y «La Contraste Sans», diseñada por ambos; estas dos últimas todavía pendientes de ver la luz.

«La Contraste Horizontale» da soporte a los alfabetos latino, árabe y tifinagh (alfabeto de las lenguas bereberes) y a través de un mismo concepto visual pretende establecer puentes entre culturas que tienen como eje el Mediterráneo. De ahí que su inspiración provenga de la influencia de la caligrafía árabe en las letras latinas de Andalucía.

Naïma Ben Ayed es una diseñadora francesa residente en Londres, donde trabajó durante varios años en el prestigioso estudio Dalton Maag como diseñadora tipográfica especializada en alfabeto árabe.

Para Dalton Maag diseñó «Intel Clear Arabic», tipografía que recibió el primer premio en la categoría de fuentes no latinas en el certámen Granshan Awards 2014. Desde 2018 trabaja en su propio estudio independiente londinense, Naïma Ben Ayed Bureau.

Pensada para el gran tamaño, el impacto inmediato y la potencia visual, «Antípoda», diseñada por María Carla Mazzitelli y producida y distribuida por Sudtipos, se inspira en las primeras grotescas que irrumpieron en las gráficas publicitarias durante la segunda mitad del siglo XIX.

Se trata pues de una display detallista que incide en la virtudes visuales producto del contraste entre contrarios: en «Antípoda» se mezclan con naturalidad la rotundidad y la sutileza, la presunta frialdad del ángulo recto con unas curvas, más sugeridas que expresadas, que parecen hundirse más allá de la línea base como en el caso de la «t».

«Antípoda» se presenta en tres pesos y tres anchos y en versión variable.

María Carla Mazzitelli es una diseñadora argentina todoterreno que, además de diseño tipográfico, es especialista en diseño editorial, branding, caligrafía y diseño UX. Es profesora de Tipografía en la Universidad de Buenos Aires.

Creada por Anne-Dauphine Borione y distribuida a través de Velvetyne Type Foundry, «Lithops» surge de dibujos hechos a mano en Procreate que más tarde fueron procesados en Glyphs 3.

Un experimento tipográfico de inspiración vegetal cuya intrincada construcción remite al diseño de joyas art nouveau, o incluso podría pasar por una versión suavemente abstracta de los patrones de Willian Morris. «Lithops» es también una indagación sobre los límites de las formas de las letras y una apuesta por el diseño tipográfico como actividad lúdica.

Y, por supuesto, también es un desafío a la imaginación y la audacia de quien se atreva a usarla. Está disponible en descarga gratuita y es de código abierto (open source).

Anne-Dauphine Borione, aka Daytona Mess, es una jovencísima diseñadora francesa obsesionada, como ella misma asegura, por el diseño tipográfico extremo y el pop femenino.