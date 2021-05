Exagerar la belleza y las bondades de un lugar es común en cualquier campaña de promoción turística que se precie. Jorge Tortosa nos enseña que hay quien sabe hacerlo a la perfección.

Estamos acostumbrados a ver campañas de promoción turística mostrando las maravillas de un lugar. Bonitas playas, hermosas montañas o delicias gastronómicas, tanto tradicionales como innovadoras. Es algo previsto en la agenda de cada año y que nos anticipa las fechas vacacionales. Siempre se tiende a potenciar lo más destacado de cada sitio.

Evidentemente, el acto de «ensalzar» o «exagerar» en este tipo de campañas, es habitual y es algo a lo que estamos acostumbrados. En el caso de la campaña de Travel Oregon, la exageración se convierte en el leitmotiv de una de las campañas de promoción turística más rupturistas hasta la fecha.

En realidad el eslogan de campaña, ya nos anticipa lo que vamos a encontrar. Nadie se sentirá engañado si a priori ya están marcando el tono de la propia campaña. El eslogan es «Travel Oregon: Only Slightly Exaggerated», que se traduce como «Visite Oregón: Sólo un poco exagerado», que viene a ser interpretado como, «Viaja a Oregón; te mostramos cómo es, quizás de una manera un tanto exagerada». Es una invitación a descubrir lo que después nos va a maravillar.

representar sensaciones

Bryan Mullaney, director global de Marketing de la marca Travel Oregon, y promotor de la campaña, se planteaba la siguiente reflexión: «¿Alguna vez has intentado fotografiar un hermoso paisaje y al ver la foto has pensado que no representa como realmente es? Es casi imposible capturar lo que estás viendo con una cámara y por ello se pierde la sensación y realidad de viajar a un lugar».

Bryan Mullaney se planteó que no había mejor manera de representar el asombro y la magia de Oregón que a través de la animación.

Por eso, Brian Mullaney se planteó, en el año 2019, que no había mejor manera de representar el asombro y la magia de Oregon que a través de la animación. Esta disciplina podría sacar el máximo partido al mensaje que querían lanzar al público.

los mitos y la realidad

Puestos a mostrar las bondades del lugar, ¿Por qué no exagerar intencionadamente? Además la libertad creativa que ofrece la animación es ideal para conseguir esa intencionada exageración. Con la ayuda del estudio Sun Creature, uno de los mejores estudios de animación del mundo, situado en Copenhague, Dinamarca, el proyecto muestra una amplia gama de las caprichosas y extraordinarias vistas de Oregón. Además quisieron hacer aparecer ciertas criaturas que habitan en el imaginario de la región. El objetivo era hacer viajar a través de los sentidos y descubrir este estado americano.

El estudio Sun Creature, trabajó bajo las directrices de los directores de arte Simon Lee y Guillaume Dousse, que a su vez trabajaron estrechamente con los directores Todd Mueller y Kylie Matulick, fundadores del estudio Psyop, el cual producía este proyecto.

hayao miyazaki

En colaboración, todo ellos, tenían la misión de crear un universo nostálgico y atractivo inspirado en Hayao Miyazaki y la era dorada de la animación frame-by-frame de Disney. El proyecto se abordó con la debida prudencia, siendo conscientes de que hacer referencia a la belleza de las películas de Miyazaki suponía un reto a la vez que la máxima presión creativa.

Miyazaki es unos de los maestros históricos de la animación. Además, los que conocemos la manera de trabajar de este maestro, podemos hacernos una idea de la presión a la que se verían sometidos todos los participantes del proyecto.

Es necesario destacar el nivel creativo conseguido en la parte visual del proyecto. Desde la dirección de arte planteada inicialmente, se consiguieron ilustraciones detalladas de un grandísimo nivel. Esa mezcla de personajes, paisajes idílicos, criaturas amigables, gamas cromáticas, etc., nos hace viajar mentalmente a un lugar.

narrativa y música

Por otro lado, la narrativa de la animación tiene vital importancia. Entre otras técnicas, podemos resaltar que para trasladarnos a ese universo conectado con el imaginario del estudio Ghibli, Sun Creature planteó cambios en la escala de los elementos para llevar la cámara al centro de la acción. En cuanto al ritmo de animación, se mezclaron momentos tranquilos con otros más excitantes a través de ráfagas y barridos de cámara. Según los directores de arte, «todo lo planteado en la animación se construyó para crear el dramatismo de un viaje épico en poco tiempo».

El proyecto consta de dos piezas de animación. Cada una de ellas es una obra maestra. La dedicación y el nivel de detalle tanto de ilustración, como de animación, hace que estemos hablando de unos de los hitos de animación promocional de los últimos años. Acercarse al universo Miyazaki e intentar replicarlo, era una apuesta de alto riesgo que finalmente se superó con éxito. Disfrutad de esta exagerada maravilla.

→Sun Creature Studio está localizado en Copenhagen, Dinamarca.

Entre las marcas comerciales y compañías de producción con las que han trabajado a lo largo de los años están Cartoon Network, Netflix, Riot Games, Travel Oregon y Final Cut for Real.