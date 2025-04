El Grado en Branding y Publicidad de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) es el único en España que combina en un mismo itinerario académico la estrategia publicitaria con la creación y diseño de marca. Pero más allá de su singularidad formal, es una propuesta pensada para formar al perfil más demandado y más cambiante del sector: el publicista del futuro.

Ese perfil, que no se acomoda en las etiquetas tradicionales de creativo, planner, diseñador o copy, es el que ya están demandando agencias, consultoras y marcas que trabajan con las nuevas generaciones. Es un perfil que entiende la marca como una narrativa compleja que necesita voz, forma y propósito. Y para desarrollarlo, hace falta algo más que intuición: hace falta método, entorno, visión.

Con un planteamiento transversal y un entorno de aprendizaje vivo, el grado en Branding y Publicidad de UDIT ofrece una formación que no se limita a replicar fórmulas pasadas. Lo que propone es un marco donde los estudiantes exploran todas las capas del branding —desde el análisis estratégico al diseño de experiencias— en un contexto conectado con el presente y abierto al futuro. Lo que empieza como una carrera universitaria puede convertirse en un camino hacia la agencia creativa, el estudio de diseño, la consultora de marca o el emprendimiento propio.

Una generación que ya no quiere hacer “lo de siempre”

La Generación Z, la que ahora entra en la universidad, no quiere repetir patrones. No sueña con ser publicista para hacer anuncios. Quiere construir relatos que cambien cosas, diseñar marcas que representen valores reales, y trabajar en entornos que premien la creatividad y la coherencia, no solo los premios. Frente a una industria que ha funcionado durante años con modelos cerrados, esta generación pide abrir ventanas.

Y ahí es donde la universidad debe estar a la altura. No para dar respuestas cerradas, sino para plantear las preguntas adecuadas. El Grado en Branding y Publicidad de UDIT nace con ese espíritu: el de no moldear, sino guiar. Proporcionar herramientas, pensamiento crítico, referencias, práctica y conexiones. Ayudar a ordenar ideas sin anularlas. Ampliar caminos sin imponer uno solo. Porque lo que está en juego no es solo la empleabilidad, sino la posibilidad real de transformar el sector desde dentro.

Una formación que ocurre dentro y fuera del aula

El grado no solo se define por su plan de estudios, sino por el entorno en el que ocurre. En UDIT la formación se activa a través de talleres, conferencias, proyectos con marcas reales, competiciones creativas y encuentros con referentes del sector. El ecosistema educativo se convierte en una plataforma de aterrizaje para ideas nuevas y en un espacio donde los estudiantes aprenden desde la experiencia. Esa conexión con lo real es clave para preparar a los alumnos para un entorno profesional que exige flexibilidad, criterio y pensamiento propio.

Además, el grado está diseñado para perfiles que no quieren limitarse a un rol técnico, sino entender la marca desde dentro: desde su origen y propósito hasta su expresión visual, pasando por su tono, su audiencia y su proyección cultural. Porque comunicar hoy no es solo emitir mensajes, es construir significados.

La continuidad natural: un máster para seguir creciendo

Para quienes quieran llevar su formación más allá del grado, UDIT ofrece el Máster en Branding, un programa de formación permanente pensado para consolidar una visión integral del diseño y gestión de marcas. En él, el alumnado trabaja de forma práctica sobre naming, arquitectura de marca, estrategia, identidad visual, gestión, protocolo y activación.

No es solo una prolongación académica, sino una oportunidad para desarrollar una marca personal coherente con los propios valores, propósito y objetivos. El máster está impartido por profesionales en activo del sector, lo que garantiza una formación conectada con las exigencias reales del mercado. Y lo más importante: prepara para integrarse en agencias, estudios o consultoras… o para emprender desde cero con una marca propia y diferenciada.

“Hagamos visible lo invisible” Campaña creada por el alumno Daniel Alcolea.

Un futuro que ya está aquí

Lo que hace único al Grado en Publicidad y Branding de UDIT no es solo su carácter pionero, sino su capacidad de respuesta ante lo que viene. En un entorno en el que las marcas son cada vez más plataformas culturales, sociales y políticas, formar a los profesionales que las van a imaginar, construir y activar es una responsabilidad. Y también una oportunidad.

Frente a un mercado saturado de ruido, este grado forma a quienes quieren generar impacto. Frente a una industria que a veces parece agotada, propone una nueva mirada. Frente al vértigo del futuro, ofrece una dirección sin limitar el viaje.

Porque formar al publicista del futuro no es enseñar cómo funciona la publicidad, sino cómo puede cambiar.





Actualizado 10/04/2025