Buenavidastudio lanza en enero de 2025 su taller de cómic, con Sento, una actividad diseñada para ayudar a los apasionados del cómic a dar vida a sus propias historias gráficas.

El taller, que estará dirigido por el reconocido dibujante valenciano Sento Llobell, se centra en acompañar a los asistentes en el desarrollo de sus proyectos personales. Cada participante trabajará en su idea desde el primer boceto del guion hasta el diseño de personajes, la ambientación y el storyboard.

Un taller práctico y personalizado

Este no es un curso convencional. Aquí no se trata de escuchar pasivamente al profesor. La dinámica del taller se basa en la aplicación práctica, con Sento supervisando cada semana los avances de los asistentes. Además, el aprendizaje no se limita al dibujo: el enfoque incluye la narrativa, la secuencialización y la creación de una historia completa.

¿Quién es Sento?

Nacido en Valencia en 1953, Sento Llobell es una figura destacada del cómic en España. Autor de obras premiadas como la trilogía del Dr. Uriel y creador del diseño del icónico Gulliver del Parque del Turia, combina su experiencia como dibujante en activo con una sólida trayectoria docente. Su próxima novela gráfica, Días sin escuela, verá la luz en 2025.

Horarios y detalles

Inicio : Enero de 2025.

: Enero de 2025. Horario : Miércoles de 18:00 a 20:00.

: Miércoles de 18:00 a 20:00. Precio : 90€/mes.

: 90€/mes. Formato: Grupos reducidos (máximo 8 personas) para garantizar un trato personalizado.

Para inscribirse, es necesaria una entrevista previa con Sento, quien evaluará el proyecto y las expectativas de cada participante.

Este taller es una oportunidad única para aprender de un maestro del cómic y trabajar en un entorno creativo con otros apasionados del medio. Las plazas son limitadas.

Más info: Buenavidastudio