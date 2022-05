La icónica banda de jazz-funk liderada por Jay Kay también se lanza al metaverso para revivir la «locura virtual».

The Sandbox, un mundo virtual de juego descentralizado líder y filial de Animoca Brands, ha anunciado que se ha asociado con Jamiroquai, la banda de jazz-funk liderada por Jay Kay, para llevar la esencia del espíritu libre del grupo a The Sandbox. La colaboración estratégica se ha desarrollado en asociación con Bravado, la división de gestión de marcas líder del sector de Universal Music Group.

En parte inmueble virtual, en parte parque de atracciones, The Sandbox adopta plenamente la idea del metaverso como un espacio digital compartido continuo en el que los mundos y los héroes chocan para hacer magia. Jamiroquai se une así a las más de 200 colaboraciones existentes, entre las que se encuentran Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Los Pitufos, Care Bears, Atari, Zepeto y CryptoKitties, todas ellas siguiendo la visión del equipo de The Sandbox de permitir a los jugadores crear sus propias experiencias utilizando tanto personajes y mundos originales como conocidos.

“Virtual Insanity” el primer gran éxito de Jamiroquai parecía predestinado a alojarse en el mundo virtual.

Jamiroquai es una legendaria banda londinense de funk y acid jazz centrada en el vocalista Jay Kay. Conocida por el éxito mundial Virtual Insanity y una serie de álbumes de éxito y giras por todo el mundo, la banda, ganadora de un Grammy, ha vendido más de 27 millones de álbumes en todo el mundo. Su tercer álbum, Travelling Without Moving, recibió un récord mundial Guinness como el disco de funk más vendido de la historia.

«Jamiroquai siempre ha sido una banda orientada al futuro y súper social, crear un mundo donde todo el mundo pueda reunirse en The Sandbox con un poco de funk, libertad y moda proporcionará un lugar comunitario para conectar digitalmente con nuestros fans y compañeros amantes de la música», explicaba en un comunicado la banda esta semana. Al mismo tiempo, aseguraban que «estamos deseando contaros más cosas muy pronto, pero por ahora podemos decir que los sombreros estarán definitivamente involucrados».

El videoclip de Virtual Insanity

«El metaverso está impulsando la creatividad a través de nuevas formas de expresión y tecnología en la industria de la música y el entretenimiento, y es un honor dar la bienvenida a Jamiroquai a The Sandbox», dijo Sebastien Borget, director de operaciones y cofundador de The Sandbox. También explicó que ahora tienen asociaciones con varios artistas y sellos digitales legendarios como Snoop Dogg, Jamiroquai, BLOND:ISH o Deadmau5.

«Estamos entusiasmados de hacer de The Sandbox un hogar donde los artistas puedan conectarse con sus fans de una manera directa y genuina». Sebastien Borget

Tanto Bravado como Universal Music Group están entusiasmados por ayudar a los fans a explorar el metaverso, junto a sus artistas favoritos, y por las infinitas posibilidades que abrirá para que los fans se involucren más profundamente en la visión de un artista.

En esta línea, Racheal Redfearn, SVP A&R y Brand Management de Bravado ha asegurado que «a través de las nuevas asociaciones, podemos ayudar a nuestros artistas a ofrecer contenido, comercio y creatividad a los fans directamente».

Para celebrar la asociación, el pasado 18 de mayo de 2022, salió a la venta una colección exclusiva de Jamiroquai x Sandbox que incluye una camiseta y un llavero de edición limitada, y que se puede comprar exclusivamente en store.jamiroquai.com.

sobre the sandbox

The Sandbox, una filial de Animoca Brands, es uno de los mundos virtuales descentralizados que ha impulsado el reciente crecimiento de la demanda inmobiliaria virtual. Esto lo ha podido hacer asociándose con importantes IPs y marcas como Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Shibuya 109, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO, CryptoKitties, y muchas más.

Basándose en la IP existente de The Sandbox, que cuenta con más de 40 millones de instalaciones globales en móviles, el metaverso de The Sandbox ofrece a los jugadores y creadores una plataforma descentralizada e intuitiva para crear mundos 3D inmersivos y experiencias de juego y para almacenar, comerciar y monetizar sus creaciones de forma segura.