Bajo el paraguas de BMW Films, la marca ha lanzado un corto protagonizado por Pom Klementieff y Uma Thurman para promocionar sus coches silenciosos.

The Calm de BMW

En 2001, la serie de cortometrajes de BMW, conocida como The Hire, en la que se veía a Clive Owen, Madonna y Guy Ritchie en una trepidante persecución. Ahora, 22 años después, la firma alemana ha vuelto a unir fuerzas con algunos de los nombres más destacados de la industria cinematográfica en su última entrega titulada The Calm, una especie de fashion film adaptada al automovilismo que no ha causado sensación en el sector publicitario.

Corto de Madona con Clive Owen.

Jens Thiemer, Vicepresidente Senior de Clientes y Marca de BMW ha asegurado que «la naturaleza creativa e innovadora de este cortometraje muestra el enfoque vanguardista que ha adoptado esta serie desde el principio. Traer la franquicia de regreso en 2023 con dos poderosas protagonistas femeninas se siente especialmente conmovedor». En este sentido, afirma que «el hecho de que nuestros vehículos totalmente eléctricos estén en la primera secuencia de persecución de automóviles completamente silenciosa del mundo le da a The Calm una relevancia adicional».

En esta ocasión, la marca ha decidido nuevamente apostar por la acción, el suspense y la adrenalina para continuar con su legado audiovisual. Pom Klementieff y Uma Thurman dan vida a un par de agentes secretos convocados por separado a un punto de encuentro en Cannes, donde se enfrentan a enigmáticos adversarios. Secuestros, peleas en la parte trasera de un automóvil y combates en habitaciones de hotel conforman esta singular misión secreta en la que, a diferencia de sus sucesoras, destaca el silencio de los motores eléctricos de los vehículos de BMW.