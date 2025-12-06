El Club de Creatividad (c de c) ha presentado su Anuario de la Creatividad Española 2025, una edición que este año lleva sello de Supperstudio, responsable tanto del concepto creativo como del diseño editorial. La agencia ha construido una metáfora visual y material —La cosecha del año— que convierte el libro en una celebración tangible de las mejores campañas de publicidad españolas.

Para esta edición, Supperstudio ha conectado dos de sus territorios naturales: el diseño editorial y el diseño de packaging. El resultado es una colección de seis vinos creada expresamente para el proyecto y destinada a acompañar simbólicamente a las seis cubiertas del Anuario. Cada botella funciona como una extensión del propio libro, un objeto conmemorativo que los socios del c de c recibieron como regalo para brindar por la creatividad del año.

“Con esta edición celebramos lo mejor de la creatividad española, esa cosecha anual de proyectos que demuestran cómo las ideas bien contadas se convierten en motor de cambio y crecimiento para marcas y negocios”, afirma Pepa Rojo, presidenta del c de c.

Creatividad colectiva como filosofía

La propuesta se articula también como una reivindicación del trabajo colaborativo. “La creatividad nunca ha sido un esfuerzo individual. Se enriquece cuando sumamos perspectivas y talentos”, recuerda Gonzalo Figari, presidente del c de c en el momento del encargo. La agencia ha involucrado a colaboradores habituales para reforzar esa mirada coral: desde Coviñas Cooperativa a Avery Dennison, Etinsa, Rivercap o Kurz en la producción, hasta ilustradores como Enisaurus, Gregori Saavedra, Kiikii Jova, Marta Zafra, Maru Godas y Ricard Jorge, coordinados por The Mushroom Company, además de los fotógrafos Paco Arará y Antón Goiri.

Las seis etiquetas no se han planteado como un mero ejercicio estético: cada una aborda cuestiones de actualidad —desde la salud mental hasta el impacto de las redes sociales—, subrayando la convicción del estudio de que las marcas pueden intervenir en debates sociales relevantes.

Más de 170 campañas y un Gran Premio

El Anuario recoge más de 170 piezas seleccionadas por el Jurado, presidido este año por Roberto Fara, y destaca la campaña Find your summer, de Lola MullenLowe para Magnum, galardonada con el Gran Premio. El proyecto ha sido liderado desde Supperstudio por Paco Adín, director creativo, y Lourdes Morillas, directora de proyectos, en estrecha colaboración con el equipo del c de c.

El resultado es un anuario que trasciende el libro: un ejercicio de diseño que mezcla concepto editorial, lenguaje de marca, colaboración entre disciplinas y conciencia social. Una pieza que reafirma la relevancia del c de c como observatorio anual de la publicidad española y que, este año, invita a descorchar la creatividad.

Actualizado 06/12/2025