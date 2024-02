En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, OpenAI, líder indiscutible en el desarrollo de inteligencia artificial generativa, ha presentado su última creación: Sora. Este modelo revolucionario promete transformar el panorama de la IA, al convertir instrucciones textuales en secuencias de video realistas, abriendo así un nuevo capítulo en la interacción humano-máquina y la creatividad digital.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024