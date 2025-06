El estudio barcelonés Domestic Data Streamers lanza un proyecto que usa inteligencia artificial generativa para reconstruir recuerdos perdidos o nunca registrados. “No son fotografías del pasado, son espejos poéticos del recuerdo”, explican. Con la colaboración de Google Arts & Culture y la Universidad de Toronto, esta iniciativa plantea una nueva forma de preservar la identidad personal y colectiva frente al olvido.

¿Qué sucede con los recuerdos cuando empiezan a desdibujarse? ¿Y si nunca llegaron a registrarse visualmente? En un momento en el que la inteligencia artificial parece querer predecir el futuro, un equipo de Barcelona ha decidido mirar hacia atrás. Synthetic Memories, el último proyecto de Domestic Data Streamers (DDS), busca recrear visualmente recuerdos desaparecidos mediante inteligencia artificial generativa (GEN-AI). El resultado no es una fotografía, ni un documento histórico. Es un artefacto emocional, una imagen que actúa como disparador de memoria, como una interpretación íntima y tecnológica de un pasado que se resiste a desaparecer.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Google Arts & Culture y la Universidad de Toronto, comenzó en 2022 como una investigación aplicada que combinaba diseño, datos y arte. Su objetivo inicial era ambicioso: explorar cómo la IA podía ayudar a las personas que sufren pérdida de memoria —ya sea por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, o por procesos de desplazamiento forzoso— a reconectar con fragmentos significativos de su vida.

“Un Synthetic Memory no pretende ser una reproducción exacta, sino una imagen evocadora basada en los detalles que la persona recuerda”, explican desde DDS.

El proceso comienza con una conversación. A través de una entrevista guiada, el equipo recoge descripciones detalladas de un recuerdo: lugar, época, luz, personas, objetos, emociones asociadas… A partir de ahí, los diseñadores trabajan como “prompt engineers”, refinando la generación de imágenes con herramientas de IA para que el resultado final sea reconocible y emocionalmente resonante para quien lo ha evocado.

Uno de los casos más conmovedores es el de Edward Stanford, un hombre británico diagnosticado con demencia en fase inicial. En el corto documental publicado recientemente por DDS y disponible en su canal de YouTube, podemos ver cómo Edward se enfrenta a una imagen sintética de su niñez en un parque, generada tras varias sesiones de conversación. La reacción es inmediata: “Eso era lo que veía. No lo recordaba así hasta ahora, pero sí, tiene sentido. Me emociona”.

Más allá del ámbito individual, Synthetic Memories ha tomado también una dimensión colectiva. En mayo de 2024, se inauguró en el Disseny Hub Barcelona la primera Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas, donde cualquier persona puede acudir, narrar un recuerdo y salir con una imagen generada por IA. Si así lo desea, puede además incorporarla a un archivo abierto que ya reúne más de 300 piezas. El archivo no busca representar la historia oficial, sino una constelación de pequeñas biografías anónimas. “Es una forma de construir memoria ciudadana desde lo emocional, lo no documentado y lo marginal”, apuntan desde DDS.

En esta interfaz entre tecnología y emoción, los retos éticos no son menores. Desde el inicio, el equipo ha trabajado con protocolos rigurosos de consentimiento, anonimización y transparencia. Las imágenes evitan la hiperrealidad: rostros difuminados, estilos pictóricos, glitches intencionados. “Queremos que se note que es una recreación, no una prueba. Que invite a imaginar, no a confundir”.

El proyecto ha sido reconocido recientemente con una mención honorífica en los S+T+ARTS Prize 2025, y ha captado la atención de medios internacionales como The Atlantic, MIT Technology Review o Designboom. También ha sido presentado en una charla TED que puedes ver en la web de DDS, donde se expone con claridad el marco conceptual del proyecto y su impacto emocional.

Más allá del uso terapéutico, DDS plantea ahora abrir el modelo a instituciones educativas, centros cívicos, museos y profesionales de la salud. Están desarrollando un toolkit abierto para que otras organizaciones puedan aplicar la metodología de forma segura y con impacto positivo. El horizonte, dicen, es convertir la IA en una herramienta de cuidado, más que de control.

“Nuestra memoria construye lo que somos. Si el diseño puede ayudarnos a sostenerla, aunque sea con imágenes que nunca existieron, entonces estamos haciendo algo más que generar visuales: estamos diseñando dignidad”.

El trabajo de Domestic Data Streamers confirma una intuición que atraviesa el diseño contemporáneo más comprometido: que la tecnología no es neutra, pero puede ser usada para conectar, sanar y recordar. Aunque lo que veamos en la imagen no sea exactamente lo que fue, quizás sí sea lo que necesitamos para no olvidar.