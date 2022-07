Fontshare acaba de estrenar Pairs, una sencilla herramienta para combinar las fuentes de su catálogo tipográfico.

Simplificando combinaciones tipográficas

No descubriremos la rueda al decir que la tipografía es una de las columnas que sostiene el edificio del diseño gráfico, pero no está de más recordarlo. No hay proyecto de diseño que se sostenga con una mala elección tipográfica. En este sentido, combinar tipografías es una de las cuestiones que todo diseñador debe dominar con soltura.

Y combinar tipografías eficazmente no es tarea sencilla.

La tipografía posee un inmenso poder de comunicación y hay que tener muy claro qué tipo de proyecto tenemos entre manos, a qué público nos vamos a dirigir y qué queremos transmitir. Es decir, no hay herramienta que, por suerte, sea capaz de suplir el talento del diseñador.

En este sentido, en el del correcto uso de la tipografía, grandes distribuidores de fuentes tipográficas han puesto en marcha sus propias plataformas y herramientas para tratar de transmitir a los usuarios, digamos, buenas costumbres tipográficas. Es el caso, por ejemplo, de Google Fonts Knowledge, del que ya hablamos en su momento aquí en Gràffica.

Ahora le toca el turno a Fontshare, la plataforma de distribución de fuentes gratuitas de Indian Type Foundry a la que dedicamos este artículo.

Fontshare acaba de estrenar su propia herramienta de combinaciones tipográficas, Pairs, donde se pueden explorar diferentes combinaciones tipográficas recomendadas por el equipo de diseño tipográfico de Fontshare. Estas combinaciones están ejemplificadas con noticias reales, pero también tenemos la opción de usar la versión lorem ipsum.

A través de un panel de mandos muy sencillo de usar, tenemos la posibilidad de introducir nuestro propio texto del titular y el del cuerpo de texto, y podemos elegir para cada uno de los dos elementos el estilo tipográfico que queramos, serif, sans, display, etc.

Así mismo, disponemos de un buscador de fuentes y de un listado con todas las fuentes presentes en las distintas combinaciones, por si nos interesa alguna en particular.

Una vez elegida la combinación que queremos usar, tenemos la posibilidad de cambiar el peso de las tipografías en juego. Y cuando ya lo tenemos todo como queremos, en un par de clicks nos podemos descargar las dos fuentes seleccionadas.

En definitiva, una herramienta interesante y muy sencilla de usar, limitada, como es lógico, a las fuentes de Fontshare, pero que tal vez sirva como campo de pruebas y acicate para comenzar a experimentar con nuestras propias combinaciones tipográficas.