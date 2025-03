“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” La frase, atribuida a Einstein, cobra más sentido que nunca en un mundo donde la velocidad del cambio es incesante. La inteligencia artificial, la digitalización y la globalización han transformado no solo la manera en que trabajamos, sino también el papel del diseño en la sociedad. Lo que antes era una disciplina con rutas profesionales bien definidas, hoy es un ecosistema en constante expansión, donde la creatividad no solo decora, sino que resuelve problemas, genera impacto y redefine industrias enteras.

En este contexto, repetir fórmulas ya no es garantía de éxito. Lo que marca la diferencia es la capacidad de adaptarse, de ver más allá de lo establecido y de construir nuevas respuestas en un mundo que evoluciona sin tregua. El diseño, como cualquier disciplina creativa, no puede quedarse anclado en el pasado: necesita profesionales preparados para lo que está por venir, no solo para lo que ya existe.

Ese es el enfoque que define a la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). Más que una institución educativa, UDIT es un espacio donde la creatividad y la innovación no son simples asignaturas, sino la base sobre la que se construye el futuro de la industria. Con una metodología que rompe con lo convencional y una red de conexiones con el sector, su Área de Audiovisual y Creación Gráfica se ha convertido en un referente en la formación de diseñadores, ilustradores y creativos que no solo aprenden herramientas, sino que aprenden a pensar de forma diferente.

Diseñar el futuro desde la diferencia

En el diseño, como en cualquier otra disciplina creativa, el talento por sí solo no basta. Hace falta un entorno que lo impulse, que lo rete y que lo proyecte hacia la realidad del sector. La propuesta de UDIT parte de esa premisa: ofrecer una formación que no solo enseñe técnicas, sino que prepare a los futuros profesionales para los retos reales de la industria.

Los datos lo respaldan. Con más de 5.000 egresados y una alta tasa de empleabilidad, quienes han pasado por UDIT hoy ocupan puestos de relevancia en agencias, estudios y empresas de primer nivel. Nombres como Cristina Giménez, diseñadora en el reconocido estudio estadounidense &Walsh, David Huertas, diseñador en la agencia creativa Saffron, o Rodrigo Sañudo, cofundador de la app Wetipi, son solo algunos ejemplos de un ecosistema educativo que impulsa a los profesionales más allá del aula.

Además, la universidad cuenta con alianzas estratégicas con algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, como Pratt New York, School of Visual Arts New York, University of Arts London o Royal College of Art, consolidando así un entorno de aprendizaje conectado con las principales tendencias y referentes del sector.

Reconocimiento y premios: una formación que deja huella

El prestigio de UDIT no solo se mide por la trayectoria de sus egresados, sino también por el impacto que sus estudiantes generan en la industria desde el primer momento. En los últimos años, han sido más de 300 premios los que han reconocido el talento emergente que se forma en sus aulas.

Durante 2024, los estudiantes del Área de Audiovisual y Creación Gráfica de UDIT han brillado en algunas de las competiciones más exigentes del sector ganando 120 premios en los últimos 4 años. A nivel internacional, el proyecto “Natural Intelligence”, presentado por Daniel Alcolea, Lara Esteban, Pablo González, Ana Beatriz García y Saul Lee, fue galardonado con un Merit en los Young One Students Awards, organizados por la prestigiosa The One Club.

En el ámbito nacional, los premios ADG Laus han destacado la excelencia de los estudiantes de UDIT con dos Laus de Plata para Isabel Celorio por su proyecto “Una hermana que sufre”, y tres Laus de Bronce para Alba Castro por “Un gusto conocerte”, Hugo Morán por “Madrid Bruto” y Sara Zaloña por “Ciudades Humanas”. A esto se suma el premio de diseño ANFACO-Fundación Sabadell, que en su última edición reconoció a la graduada Ana Tocino por su innovador proyecto de packaging “Cata la Lata”.

Estos logros no son casualidad. Son el reflejo de un modelo educativo que prioriza la experimentación, la conexión con el mercado y el pensamiento crítico como pilares fundamentales de la formación.

Innovación constante para una industria en movimiento

Si el diseño es un campo en constante evolución, la formación en diseño debe seguir el mismo ritmo. Por eso, UDIT no se conforma con ofrecer programas tradicionales, sino que apuesta por una actualización constante de sus planes de estudio. Un ejemplo de ello es el lanzamiento del Grado en Branding y Publicidad, que responde a la creciente demanda de profesionales con un enfoque estratégico y creativo en el mundo de la comunicación y la marca.

La oferta académica del Área de Audiovisual y Creación Gráfica de UDIT incluye titulaciones que cubren las distintas necesidades del sector:

Además, el vínculo con el mundo profesional es una de las claves del éxito de UDIT. A través de su colaboración con asociaciones como DiMad, Club de Creativos y ADG FAD Laus, la universidad se mantiene conectada con las necesidades y tendencias del mercado, asegurando que la formación de los futuros diseñadores esté siempre alineada con la realidad de la industria.

La creatividad no es algo que se aprende con un manual. No se trata de seguir las reglas, sino de entenderlas y saber cuándo romperlas. En diseño, como en la vida, hacer siempre lo mismo solo lleva a resultados predecibles. Si el sector necesita seguir transformándose, el futuro del diseño debe construirse desde nuevas perspectivas.

En UDIT, el diseño no es solo una carrera, es un punto de partida hacia una industria en la que la creatividad se convierte en la mejor herramienta para cambiar el mundo. La pregunta es: ¿estamos listos para hacer algo diferente?

