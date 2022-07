El ilustrador granadino ha sido reconocido por llevar «la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración con imágenes que por sí solas narran».

Sergio García Sánchez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2022. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros y reconoce cada año la labor realizada por los ilustradores españoles en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas españolas.

El jurado ha destacado que García Sánchez «es un ilustrador que amplía el formato libro llevando la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración con imágenes que por sí solas narran». Además, también ha señalado que «goza de un lenguaje propio y singular, además de una técnica con una riqueza lineal que se adentra al infinito».

Por su parte, el artista se ha mostrado muy agradecido en redes sociales y ha asegurado que esto le ayuda a seguir adelante en un oficio tan complicado: «Es un honor recibir este reconocimiento. La labor del dibujante es muy dura y solitaria. Además cuando haces trabajo experimental es todo un poco más difícil. Por eso este Premio es un bálsamo que ayuda a seguir adelante».

el jurado

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, ha estado formado por Daniel Torrent Riba, designado por la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña; Nuria Tamarit Castro, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia; Marina Hernández Ávila, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid; José Tomás Díaz Teijo, por la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración; Josune Urrutia Asua, por la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi; José Antonio Tàssies Penella, por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Genoveva Tusell García, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Blanca Muñoz Gonzalo, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Karla Fernández de Gamboa Vázquez, por la Organización Española para el Libro Infantil (OEPLI) y Carme Solé Vendrell, por el Ministerio de Cultura y Deporte.

sobre sergio garcía

Sergio García Sánchez (Guadix, Granada, 1967) estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Dibujo. Su actividad profesional se centra en la ilustración editorial, el cómic y la ilustración infantil. Ha trabajado para The New Yorker, The New York Times, Toon Books, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Ediciones Santillana, Ediciones SM, entre otros.

Ha sido galardonado con los premios ÑH, APIM, Society of Illustrators, American Illustration, School Library Journal, Kirkus, Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre & CBBD-Centre Belge de la Bande Déssinne. También ha participado en exposiciones en París y Angulema (Francia), la ciudad de Nueva York, Bruselas, Frankfurt, Ginebra o Barcelona.