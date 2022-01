Las redes sociales pueden ser un altavoz excepcional para la divulgación del diseño tipográfico y una vía de acercamiento a una disciplina compleja y apasionante.

Cuanto más aprendo de tipografía, más consciente soy de todo lo que me queda por aprender. Se trata de un proceso constante cuya puerta de entrada está en academias, universidades y libros.

Pero hoy en día existe una especie de atajo que, sin bien nunca va a sustituir a los medios tradicionales, sí puede actuar como un imán que atraiga la curiosidad de quienes se acerquen por primera vez a la tipografía.

Hablamos de redes sociales y del papel que pueden desempeñar como divulgadoras tipográficas.

Cada vez más diseñadorxs, fundiciones digitales y softwares tipográficos dedican buena parte de sus contenidos a tratar de enseñar los rudimentos básicos de la tipografía. Tal vez tenga esto que ver con el gen didáctico que poseen infinidad de profesionales de la comunicación gráfica.

En cualquier caso, vamos a repasar algunos ejemplos significativos de divulgación tipográfica en Instagram. Unos, más por amor al arte; otros, más como estrategia promocional.

ohno type

Comenzamos con Ohno Type. La fundición digital californiana suele compartir trucos y consejos tipográficos en su nutrida cuenta de Instagram (@ohnotypeco) con más de setenta mil seguidores.

Por otro lado, tienen en esta misma red social una cuenta en español (@ohnoenespanol) dedicada exclusivamente a enseñar aspectos básicos del diseño de tipos. Además, con mucho sentido del humor.





Para completar la labor pedagógica, esta vez fuera de las redes, en su web, Ohno Type acaba de sacar a la luz la sección Ohno Type School en la cual se puede adquirir el libro electrónico Some tips on drawing types from A to Z. Un esfuerzo divulgador que comparten cada vez más fundiciones y diseñadorxs.

typedesignclass





Otro ejemplo lo encontramos en Type Design Class, la cuenta de Instagram del proyecto divulgativo a través del cual el diseñador tipográfico e ilustrador Viktor Baltus enseña los fundamentos del diseño tipográfico a una comunidad de más de sesenta mil seguidores.

En la web encontramos toda clase de recursos y cursos destinados preferentemente a diseñadores profesionales.

grilli type

Los suizos de Grilli Type cuentan con una nutridísima cuenta en Instagram con 210 000 seguidores y bajo el hashtag #GTAcademy publican lecciones de tipografía (ya van por la número 37) en las que tratan aspectos concretos del diseño de tipos como, por ejemplo, el diseño de letras con diagonales o los caracteres especiales.

glyphs

Para terminar este breve repaso a cuentas de Instagram que dedican todo o parte de su contenido a la divulgación de conocimientos de diseño tipográficos lo hacemos en la cuenta de Glyphs, el software de referencia para el diseño de tipos.





Una cuenta en la que podemos encontrar numeroso contenido acerca del funcionamiento del programa, lo que lógicamente conlleva profundizar en las entrañas del diseño tipográfico digital, a través de tutoriales con trucos y consejos.

Un post de Instagram no puede igualar la profundidad y reflexión de un libro o el método y la cercanía que encontramos en un aula, pero puede suscitar la curiosidad de alguien que de otro modo nunca habría llegado a acercarse a la tipografía.