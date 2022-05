Vitra y Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 han acordado presentar y dar difusión en España a un documental sobre la vida y obra de Alvar Alto el próximo 30 de junio en el Ágora Valencia.

Cartel del documental en Filmin

Vitra es un fabricante suizo de mobiliario de diseño que se caracteriza por la fabricación industrial de mobiliario diseñado por diseñadores de renombre para vivienda, oficina y espacios públicos. En su ADN está el ayudar a entender el papel del diseño y la arquitectura en la construcción del futuro que viviremos. Un ejemplo es su campus en Weil am Rhein (Alemania), a escasos kilómetros de Suiza, donde está su sede central.

En esta línea, la compañía suiza ha decidido sumarse a la celebración de València Capital Mundial del Diseño 2022 impulsando la presentación en España del documental sobre la obra y la vida del arquitecto finlandés Alvar Aalto, que se presentará el 30 de junio en el Àgora València, instalación arquitectónica y punto de encuentro para el diseño valenciano durante el año de capitalidad.

Alvar Aalto es una de las figuras más relevantes del diseño europeo y uno de los arquitectos más influyentes en la historia moderna.

Teniendo en cuenta sus antecedentes, Vitra parecía destinada a participar en la celebración del diseño que es la capitalidad que sustenta Valencia en 2022. En relación a esta alianza, Jaume Domenech, Head of Market Iberia de Vitra comenta que «desde siempre, Vitra ha estado comprometida con la cultura y el diseño. Por este motivo no podía no acudir a una cita tan fundamental para España como València Capital Mundial del Diseño 2022».

Villa Mairea (© Euphoria film)

Con la proyección de este documental, la mítica firma suiza de mobiliario de diseño busca fomentar e impulsar la figura de Alvar Alto, una de las personas clave del diseño europeo. Al mismo tiempo, es también una forma de promover y sensibilizar sobre la importancia del diseño en el espacio urbano.

Aino y Alvar Aalto (© Artek)

sobre el documental

El documental se llama Aalto, tiene una duración de una 1 hora y 43 minutos y es obra de la directora Virpi Suutari. Se trata de una fascinante exploración de Alvar Aalto, una de las figuras más relevantes del diseño europeo y uno de los arquitectos más influyentes en la historia moderna. En el centro de la historia está la relación con sus dos esposas, Aino y Elissa. Ambas, arquitectas, fueron algo más que compañeras de estudio y cuestionan el mito del genio solitario. Este acercamiento a lo público y lo privado se realiza, en algunos casos, con material nunca difundido antes.

El documental está distribuido por la plataforma de streaming Filmin.

Por otro lado, la pieza permite realizar un tour por sus edificios más emblemáticos. Un recorrido que nos hace viajar a la ciudad rusa de Víborg y a su biblioteca, a la finlandesa Paimio –donde construyó un sanatorio–, a Massachusetts y al edificio en ladrillo que realizó como residencia de estudiantes, a Säynätsalol y su Ayuntamiento o a su propia casa, a las afueras de Helsinki.

A continuación, ocho cortos ampliarán la perspectiva del maestro. Desde antiguos empleados de su estudio, que recuerdan la cultura laboral y su método de trabajo, a la experiencia del arquitecto Kristian Gullichsen que vivió su infancia en una de sus obras emblemáticas –Villa Mairea–, la influencia en el trabajo del arquitecto australiano y ganador del Premio Pritzker, Glenn Murcutt o cómo la Italia clásica siempre estuvo en la mente del finlandés a la hora proyectar.

Butaca Paimio (© Artek)

Taburete Stool 60 (© Artek)

Villa Mairea (1938-39) (© Artek)

Víborg Library (© Euphoria film)