El pasado 16 de febrero tuvo lugar en el Disseny Hub Barcelona el ADCE Night Spain, evento que celebró el triunfo de los ganadores españoles en la última edición de los ADCE Awards, y donde se entregaron los trofeos a todos sus autores.

Los premiados españoles de los ADCE

El pasado mes de diciembre se anunciaron los ganadores de los premios ADCE Awards 2022, los galardones del Art Directors Club of Europe que premian lo mejor del diseño europeo. España recibió un total de 35 galardones, convirtiéndose en el cuarto país más premiado de la noche. Los trofeos fueron entregados el pasado 16 de febrero en el Disseny Hub Barcelona en lo que fue una fiesta de la creatividad española.

La campaña «Bihar, choosing tomorrow» de Llorente & Cuenca para Fundación BBK, resultó ganadora del gran premio especial que desde el año pasado otorga el ADCE: el Green Star Award, que quiere premiar aquellos trabajos que promueven la sostenibilidad y luchan contra el cambio climático. En cuanto a los dos oros, uno fue para el trabajo «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video en la categoría de Film & Audio – Craft – Animation, VFX, CGI and 3D, y el otro oro para «Normal Restaurant Signage» de Rundesign para Restaurant Normal (El Celler de Can Roca), en la categoría Design – Spatial Design.

Las platas fueron para: «Trajectory» de TBWA España para Cruz Roja en Film & Audio – Non-profit campaigns; «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video en la categoría de Film & Audio – Craft – Direction, cinematography and editing; «Red Collection» de The Potlatch para The Macallan en Film & Audio – Craft – Direction, cinematography and editing; «Bihar, choosing tomorrow» de Llorente & Cuenca para Fundación BBK en Special Outdoor.

En la categoría Interactive & Mobile – Social Media Campaigns, las 3 ganadoras de plata fueron «Repeat with» de CHINA para Adolfo Domínguez, «Jumper de Jumpers» y «Lo del final de Jumpers» de Fuego Camina Conmigo para Grupo Apex. Y en la categoría de Design, se repartieron 4 platas que han sido para «An Image from the Inside. El Conde de Torrefiel» de Democràcia Estudi para El Conde de Torrefiel Theatre Company, en Graphic Communication; «Disfrutar Vol. 1» de Zoo Studio para Abalon Books en Editorial; «Files» de Zoo Studio para Ramon Morató en Editorial y «Henna Morena» de P.A.R. para Henna Morena en Packaging.

Respecto a los bronces, se otorgaron un total de 21, 11 más que el año pasado a los participantes españoles. Algunos de los más destacados fueron «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video con dos bronces en Film & Audio – TV/Cinema Commercials y en Online Videos; «Genres» de Snoop para Mecal, the Barcelona International Short and Animation Film Festival en Online Videos; «Najwa Nimri – Muñequita Linda» de CANADA para Najwa Nimri en Online Videos; «Renault Kangoo – Open For Big Things» de CANADA para Renault en Film & Audio – Craft; «Secret Garden» de Pleid St. para Vlisco en Film & Audio – Craft o «The Plastic Museum» de Accenture Song para EsPlásticos en Special Outdoor.

sobre el art directors club of europe

El Art Directors Club of Europe defiende que solo si somos una comunidad creativa europea diversa, conectada y colaborativa, resolveremos problemas complejos. El ADCE es la plataforma donde la comunidad creativa se une para interactuar y fomentar, explorar, celebrar y promover la creatividad como un enfoque de múltiples soluciones.

El ADCE educa, inspira e intercambia conocimientos y experiencias aprovechando la diversidad de la creatividad europea. El Art Directors Club of Europe (ADCE) es una asociación sin ánimo de lucro formada por 21 asociaciones y clubs de diseñadores gráficos y creativos publicitarios de 20 países europeos: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Georgia, Letonia, Lituania, Islandia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y Ucrania.

Fundado en el año 1990, el ADCE promueve la excelencia en el diseño gráfico y la creatividad publicitaria. La asociación representa a más de 5.000 profesionales y dota de visibilidad a las mejores creaciones locales.

