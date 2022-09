El 1er Premio Internacional de Libro Ilustrado está abierto a proyectos de libros ilustrados y cómics que presenten un concepto original, de carácter de álbum, cómic, silent book, divulgación y/o narrativo.

Premio Internacional de Libro Ilustrado

Barbara Fiore Editora quiere recordar la gran labor y huella que Barbara Fiore dejó en la cultura del libro ilustrado y cómic de este país dando nuevas oportunidades para promover la obra de ilustradores y escritores conocidos o desconocidos, autores de álbum ilustrado y cómic. Para ello han creado el 1er Premio Internacional de Libro Ilustrado, un concurso que premiará al mejor libro ilustrado con 5.000€.

El Premio está abierto a proyectos de libros ilustrados y cómics que presenten un concepto original, de carácter de álbum, cómic, silent book, divulgación y/o narrativo. Es posible que los libros ilustrados presentados no estén dirigidos exclusivamente a público infantil y juvenil, sino que incluyan a un público más amplio y se aceptan también proyectos más experimentales tipo fanzine además de cómics. Podrán participar autores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, con o sin trabajo publicado. Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos. Las inscripciones podrán ser presentadas por uno o más autores, individualmente o en equipo.

características de las obras

Las dimensiones, técnicas y formatos quedan a discreción de los autores. Sin embargo, los jueces y organizadores darán prioridad a los proyectos que en la producción futura no exijan el uso de técnicas de reproducción excesivamente complejas. El proyecto a ser enviado no tiene un límite de páginas.

Las obras presentadas deberán ser inéditas y no podrán haber sido presentadas simultáneamente a ningún otro concurso editorial que pueda dar lugar a la producción y publicación de un libro, ni siquiera encontrarse en fase de valoración con otras editoriales.

método de participación

Se requerirá la entrega del proyecto de álbum ilustrado de manera virtual y física.

Enviar pdf a través de nuestra página de WeTransfer: BFE.WETRANSFER.COM En el caso de que el texto sea en otro idioma distinto del castellano, deberá ir acompañado de su traducción al castellano o inglés. Los proyectos deberán enviarse del 2 de septiembre al día 2 de noviembre de 2022 antes de las 23:59h.

Por correo postal impreso a modo de maqueta a escala con una descripción completa del proyecto. Esta maqueta debe incluir el diseño de página completa con bocetos a color o blanco y negro, y al menos tres páginas dobles internas con las ilustraciones completamente terminadas y uso del color definitivo. La cubierta tendrá que estar planteada con la técnica y uso de color definitivo.

El formulario de inscripción deberá acompañar al proyecto tanto de manera telemática como física, correctamente completado, junto con el documento de responsabilidad firmado en el que se declara tener los derechos de autoría de la obra presentada, y el compromiso de ser una obra inédita y no presentada para valoración de ninguna otra editorial. En el caso de proyectos enviados desde el extranjero, y para evitar problemas con las aduanas, se recomienda que la frase “ILUSTRACIONES SIN VALOR COMERCIAL” aparezca en el exterior del sobre o paquete.

calendario del concurso

Las candidaturas deberán presentarse a partir del 2 de septiembre, de 2022, hasta el 2 de noviembre a las 23:59h. No se aceptarán envíos con matasellos después de este plazo. La decisión del jurado se anunciará el 10 de noviembre de 2022 en la páginas web y redes sociales de Barbara Fiore Editora.

composición del jurado

El jurado estará compuesto por al menos un escritor y un ilustrador de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel internacional, dos miembros del equipo de Barbara Fiore Editora y un experto de ilustración y literatura. La decisión del jurado será definitiva e inapelable.

premio

Se concederá un único premio en metálico de 5.000 €. De este total, 1.500 € corresponde a un anticipo sobre derechos de autor para la publicación de la primera edición de la obra en España por parte de Barbara Fiore Editoria, que firmará el contrato de publicación necesario con el autor/a ganador/a o autores/as.

Por lo tanto, el premio incluye la publicación del libro en castellano por la misma editorial que también puede negociar su venta a otros idiomas y países.

Cualquier edición posterior (en castellano o en otros idiomas) se regirá por el contrato mencionado y sus condiciones de pago. El jurado se reserva el derecho de no otorgar el premio por razones de calidad, pudiéndose acumular la dotación para en la edición siguiente premiar dos obras. El dinero del premio se abonará en el momento de la entrega del trabajo terminado para su publicación. La obra estará sujeta y regida por un contrato editorial, firmado entre el autor(es) y Barbara Fiore Editora.