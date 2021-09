Hablamos con el equipo de la ESDESIGN Escuela Superior de Diseño de Barcelona; y con Enrique Guillamón y Eva Rami, dos ex alumnos que nos cuentan cómo han redirigido sus carreras profesionales tras su paso por la escuela.

Espacio virtual EsDesign

¿Por qué es importante Barcelona para el diseño internacional? ¿Por qué es importante para vosotros tener vuestra sede en Barcelona?

Barcelona es fuente de inspiración y creatividad, referente en diseño que atrae el talento de personas de todos los rincones del planeta y por eso en ESDESIGN siempre decimos que tenemos nuestra sede en Barcelona, pero con la mirada puesta en todo el mundo.

Para nosotros sí que era importante compartir el origen y arraigo a esta ciudad. En nuestro ADN está implícito el contexto cultural, el vínculo histórico de esta ciudad con el diseño, la creatividad que respiran sus calles, la variedad de gente y perfiles que reúne… esto se entrelaza con la aportación y singularidad de cada uno de los integrantes de ESDESIGN (alumnado, profesorado, programs…), esta diversidad es también una fuente de inspiración que hace que todo sume en una mejor experiencia y que aporte más valor en tu mirada como diseñador ante el mundo que nos rodea.

¿Cuál es la filosofía de ESDESIGN? ¿Y cómo la ponéis en práctica: sobre qué ejes y conceptos se apoya vuestro modelo de enseñanza?

Buscamos que el alumnado aprenda haciendo, por eso nuestra metodología online combina videoconferencias en directo, cápsulas formativas y proyectos colaborativos, que proporcionan al alumnado la experiencia necesaria para enfrentarse a proyectos reales.

Además, todos los masters tienen un taller de visión empresarial, que ofrece al alumnado las herramientas para ir de la idea creativa a un negocio rentable, y aulas abiertas de software, un espacio de aprendizaje para iniciarse, mejorar o perfeccionar el conocimiento de las herramientas vinculadas al programa.

Por otra parte, la estructura de los masters, organizados en asignaturas consecutivas, el seguimiento personalizado y la flexibilidad para acceder a los contenidos cuando quieras y donde quieras, facilitan el proceso de aprendizaje.

¿Cuál es el perfil de vuestros profesores? ¿Cómo enriquece la enseñanza esa selección del profesorado?

Para nosotros es fundamental contar con docentes profesionales en activo, capaces de compartir en las aulas lo que está sucediendo en el día a día, tener esa capacidad de reacción de adelantarnos e incorporar nuevos contenidos/experiencias que consideramos que son actualidad, que pueden revertir rápidamente en los alumnos.

¿Cuál es el perfil de vuestros alumnos? ¿Cómo enriquece la enseñanza esa variedad de alumnos?

Después de 5 años de trayectoria contamos con alumnado de 52 nacionalidades, en su mayoría profesionales que buscan una mejora profesional. Dada la variedad de masters de la escuela (tanto generales como especialistas), proceden de disciplinas muy variadas: diseñadores gráficos que quieren avanzar en otras especialidades, arquitectos y diseñadores industriales que buscan profundizar en diseño y personas que provienen de otras disciplinas y quieren iniciarse en el diseño.

Creemos precisamente que esta variedad nos aporta una visión 360 del mundo del diseño y nos enriquece como escuela, aprendiendo de todas las formas de ver el mundo del diseño.

La educación online a veces puede evocar trabajo solitario e individual, ¿cómo superáis esa barrera de la formación en remoto desde ESDESIGN?

En ESDESIGN tenemos muy claro que ver diferentes realidades y nutrirse de múltiples puntos de vista nos hace ser mejores profesionales, por eso fomentamos el aprendizaje colaborativo, para que el alumnado pueda compartir experiencias y diferentes formas de entender el diseño. Las clases en directo y los trabajos colaborativos son instrumentos perfectos para conocernos y generar sinergias entre el grupo y con los docentes.

También contamos con el foro como espacio de comunicación entreel alumnado, donde pueden exponer todas sus dudas, preguntas, inquietudes.

Ademas, el alumnado dispone de un acompañamiento a lo largo del programa, a través de la figura del Program Manager, quien les brinda el apoyo para completar los estudios con éxito, el Profesorado de la Asignatura, encargado de las clases en directo, los trabajos y la evaluación, y el Director o la Directora de Programa, que coordina conocimientos, asignaturas y profesorado para asegurar la calidad y el buen funcionamiento del máster.

¿Cómo estáis incorporando en vuestra docencia los nuevos retos del diseño para el mundo actual?

Es importante para nosotros trabajar en proyectos que reviertan en la sociedad y puedan implementarse, de ahí diseñar para la vida real, cubrir necesidades cercanas, aterrizar ideas y que económicamente sean viables.

Para ello, trabajamos en diversas líneas, por un lado una serie de asignaturas de proyectos y el TFM (Trabajo Final Máster), en el que el alumnado debe enfrentarse a retos con estas necesidades. Del mismo modo, hace un tiempo creamos el LAB de ESDESIGN, un laboratorio multidisciplinar creado para solucionar problemas reales mediante el diseño. Y recientemente, en nuestro firme convencimiento de que este es el camino, hemos trabajado en un informe de investigación, El diseño de medio a mediador, en el que se lanzan hipótesis de nuevos escenarios, en los que la labor y papel de un diseñador son indispensables.

¿Podéis contarnos qué es y cómo funcionan vuestros LAB ESDESIGN?

El LAB ESDESIGN es un laboratorio itinerante y multidisciplinar de proyectos de diseño en el que unimos a estudiantes y profesionales de diseño para crear soluciones a problemas reales.

Durante 4 días, equipos multidisciplinares de diseño trabajan sobre un briefing desconocido pero vinculado a la necesidades o problemáticas actuales. De esta forma, generamos un entorno de trabajo real en el que los participantes deben compartir y converger para desarrollar soluciones de diseño realizables y con un enfoque social.

«Estudiar un máster de este tipo te refresca y te obliga a estar en el momento presente de forma creativa y tecnológica.» Enrique Guillamón, antiguo alumno del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de Marcas

Enrique Guillamón empezó en 2004 la carrera de Diseño Gráfico en la Escuela Superior Internacional de Murcia. En 2018 decide realizar el Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de Marcas de ESDESIGN con el que, cuenta, ha conseguido tener una visión muy amplia de cómo abordar una estrategia de marca.

Al terminar los estudios de grado comencé a trabajar como junior en un estudio de diseño donde pude realizar mis primeros trabajos profesionales en el sector, nos cuenta. Tengo que decir que comenzar mi vida laboral de esta forma fue una suerte pero no fue nada fácil… la mayoría de cosas que aprendí fue de forma autodidacta y observando el trabajo de otros profesionales.

estudiar diseño gráfico

No fue una decisión que tenía muy segura. En aquel entonces, el diseño gráfico no tenía la repercusión que tiene en la actualidad. Estaba más relacionado con las artes gráficas que a propios estudios de diseño donde “solamente” se dedicaran a diseñar, al menos en mi ciudad. Todo lo que fui aprendiendo me abrió los ojos y me di cuenta de que era un mundo que me gustaba y tenía mucho sentido en mi vida.

Proyecto Adopta para el Ayuntamiento de Madrid (material cedido por Rubio y del Amo)

Fueron encajando en el puzzle piezas y pasiones que siempre había tenido en mi cabeza como dibujar, la fotografía, la ilustración, el gusto por el cine, la animación, etc. y cómo el diseño gráfico envolvía de alguna manera estas disciplinas.

el máster de diseño publicitario de esdesign

Pero sentía la necesidad de poder complementar mis conocimientos con otras disciplinas más cercanas al branding y aprender cómo se pueden realizar estrategias y comunicación de marcas. Sobre todo para poder abordar de forma independiente posibles encargos de identidad corporativa/branding.

Proyecto Bold Corporativas para The Bold Strategic Design Studio (material cedido por The Bold Strategic Design Studio)



El máster me dio la oportunidad de aprender de perfiles profesionales muy diversos y nos dio una visión muy amplia de cómo se puede abordar una estrategia de marca desde muchos puntos de vista.

volver a estudiar

Las marcas van evolucionando, han asumido que son un reflejo de la sociedad y con ello se van adaptando en la forma de comunicarse con sus clientes. Nosotros, si queremos seguir ofreciendo servicios que solucionen problemas de comunicación tenemos que ser partícipes en ese cambio y para ello tenemos que reciclarnos, observar y poder ofrecer alternativas contemporáneas.

Estudiar un máster de este tipo te refresca y te obliga de alguna manera a estar en el momento presente de forma creativa y tecnológica. Formarme en ESDESIGN también significa formar parte de una comunidad; en 2019 me invitaron a formar parte de un LAB en Madrid. Tuvimos la oportunidad de presentar el trabajo que realizamos en la edición del Blanc Madrid. Fue un lujo poder vivir esa edición de esta manera y fue posible gracias a ESDESIGN.

Proyecto Desplumados

Este año tengo la suerte de ser parte docente del Máster de Ilustración y Animación dirigido por Romualdo Faura. Estoy muy ilusionado con la oportunidad.

guillamón studio

Fundé Guillamón Studio donde me dedico sobre todo a realizar ilustraciones a medida para proyectos de branding, packaging y campañas de publicidad. También complemento esta actividad haciendo proyectos de motion graphics ara otros estudios o en encargos mixtos. Mi misión es reflejar los valores de una marca/idea a través de una ilustración y motion graphics.

Proyecto Menjares para The Bold Strategic Design Studio (material cedido por The Bold Strategic Design Studio)

Mi experiencia profesional me ha ayudado a poder usar el mismo lenguaje que utilizan los estudios de diseño y comunicación y poder tener una visión del workflow de un proyecto de comunicación visual. Me encanta colaborar con otros estudios de diseño y poder aportar mi granito de arena para que sus diseños cobren vida de alguna manera. También me dedico a la formación de futuros motion graphers en diversas escuelas de forma presencial en Murcia; es una forma también de poder ponerte al día y poder compartir lo que has ido aprendiendo con tu experiencia.

En la formación siempre aciertas, a no ser que sea algo muy lejano a tus gustos, preferencias o imposturas… siempre vas a aprender algo en lo que nunca habías caído anteriormente o te abre puertas que no sabías que existían.

«El máster cumplió todas mis expectativas, y de mi nueva profesión puedo decir que me encanta y sigo aprendiendo día a día.» Eva Rami, antigua alumna del Máster en Diseño Gráfico

Eva Rami Pérez

Eva Rami estudió Magisterio en 2001, posteriormente cursó un Máster en Logopedia y durante 5 años se formó para ser intérprete de lengua de signos. Todo orientado al trabajo docente. Pero, como nos explica, se ha pasado la vida dibujando.

Nunca fui buena estudiante en el colegio, nos explica Eva. Aunque ahora, siendo profe, sé que nos ha pasado a muchos «niños y niñas de la EGB» porque éramos mentes creativas en un sistema educativo, pensado para otro tipo de cabezas, que no encajaba en absoluto con nuestra forma de ver y aprender. Cuando llegó ese momento de decidir qué estudiar, tenía claro que quería dedicarme al diseño y a la ilustración, pero una nota numérica decidió que no era válida y, casi de casualidad, acabé en la Escuela de Magisterio.

Una vez iniciados mis estudios di con una vocación docente que desconocía que tenía, y es que con esta profesión, podía conseguir que muchos niños y niñas como yo, tuviesen una educación ajustada a sus necesidades.

maestra e ilustradora

Durante 8 años fui maestra en un importante colegio privado en sus centros de Madrid y de Gran Canaria, aprendiendo mucho de mis alumnos y alumnas, y a su vez, aprendiendo también sobre mí misma. Durante los últimos cursos compaginé mi trabajo con clases de ilustración los sábados y en 2017, conocedores de mi facilidad para el manejo de las nuevas tecnologías y mi sensibilidad con el diseño, el centro educativo me pidió que crease los libros digitales interactivos de los alumnos para sus iPad.

Naming y diseño de identidad de artchitects estudio

En ese mismo año me surgió la oportunidad de ilustrar un libro infantil, y, con 39 años, vi claro que quería volver a aquel camino que por las limitaciones del sistema nunca había llegado a emprender. Aprovechando un reajuste de personal, finalicé mi contrato indefinido en el colegio con la intención de formarme para obtener esas bases de diseño que sabía que me faltaban y dedicarme a la ilustración y al diseño.

máster en diseño gráfico

No me planteaba estudiar la carrera de Diseño Gráfico, necesitaba aprender en menos tiempo conocimientos sobre diseño que me sirvieran tanto para complementar mi trabajo de ilustración como para solucionar proyectos de identidad corporativa, ya que con frecuencia muchos conocidos que me preguntaban si les podía diseñar logotipos, carteles o flyers para sus negocios.

Naming y diseño de identidad de Ub&b Apartaments

Después de mucho buscar, di con el Máster de 1 año: asignaturas de todo tipo como diseño editorial, packaging, pasando por imagen corporativa, señalética, tipografía o artes finales. Además las clases eran online, algo necesario para mí en aquel momento ya que pronto me mudaría a Asturias, mi tierra natal, y esta modalidad me permitiría continuar los estudios igualmente.



Le eché muchas horas al máster porque quería exprimir al máximo todo lo que me ofrecían, con profesores y profesoras muy top siempre dispuestos a darlo todo, pero no me resultó difícil. Es cierto que mis ganas de aprender eran más fuertes que nada y que en mi caso no tenía que compaginarlo con un trabajo, otros estudios o cargas familiares. Durante el curso 2018-2019 dedicaba las mañanas al máster y las tardes a ilustrar un segundo libro infantil. Debo decir que también disfruté y aprendí muchísimo realizando mi Trabajo de Final de Máster.

aprender y descubrir

Cuando comencé el máster pensaba que la parte que más me iba a gustar era la del diseño de imagen corporativa, y de hecho aprendí muchísimo sobre esa área del diseño. Pero, para mi sorpresa, lo que más me enganchó fue el diseño editorial y la parte de la tipografía, que me permitiría diseñar y maquetar yo misma los libros infantiles que ilustraba, pudiendo ofrecer a los escritores y escritoras todo lo que necesitaban para darle forma a su libro y dejarlo listo para la imprenta. El máster cumplió todas mis expectativas, y de mi nueva profesión puedo decir que me encanta y sigo aprendiendo día a día.

cambio de profesión

Aquel primer libro infantil que ilustré en 2017 tiene ya 180.000 ejemplares vendidos y ha sido publicado ya en Italia, Corea, Turquía, México, USA y varios países de Sudamérica. Desde que terminé los estudios de Diseño Gráfico he trabajado como diseñadora e ilustradora en algunas agencias de publicidad y finalmente me he lanzado con mi propio estudio de Ilustración, Diseño y Apoyo Editorial.

Realizo algunos trabajos de identidad corporativa, creatividades para redes sociales e ilustraciones para distintos proyectos, pero me especializo en ilustración y diseño de cuentos infantiles, estrenándome este año también como editora con mi último proyecto que saldrá a la venta en octubre y conlleva un gran trabajo de maquetación. Es un proyecto que jamás habría podido llevar a cabo de principio a fin sin los conocimientos adquiridos con el Máster de Diseño Gráfico.

Pasar de tener un sueldo fijo y tus vacaciones establecidas a ser autónoma no es fácil y creo que nunca me acostumbraré a la incertidumbre económica. También trabajo muchas más horas que antes, pero me encanta lo que hago y no volvería atrás en mis decisiones. Creo que los sueños se cumplen, no cuando queremos, sino cuando toca que se cumplan. Yo he llegado dando un gran rodeo a donde debía estar, pero un rodeo necesario para poder desarrollar tal y como lo hago, mi nueva profesión.

