La Advertising Standards Authority (ASA) es la entidad que se encarga de regular la publicidad en Reino Unido, y recientemente ha lanzado una nueva normativa muy novedosa en el mundo de las redes sociales: prohíbe el uso de filtros de belleza que puedan resultar engañosos en las publicaciones con fines comerciales de influencers en Instagram.

Esta medida es una respuesta de la ASA a la campaña #filterdrop (quita los filtros), iniciativa de la influencer Sasha Louise Pallari, que pedía que fuera obligatorio que los influencers declararan cuándo utilizan un filtro de belleza para promocionar el cuidado de la piel o el uso de cosméticos. Después de una profunda investigación sobre la cuestión, la ASA concluyó que los filtros de belleza podrían resultar engañosos incluso si el nombre del filtro se mencionaba en la publicación.

Sasha Lousi Pallari, cansada de ver perfiles que aplican filtros y retoques que no son reales, decidió comenzar esta batalla hace unos meses con el objetivo de mostrar una vida y una piel más reales, y así luchar contra la publicidad engañosa. Esta influencer denunciaba en sus redes sociales los grandes peligros que pueden provocar este tipo de mensajes, sobretodo entre el público más joven. De esta forma, se dedicó a publicar diferentes vídeos en los que se maquillaba con y sin filtros con el objetivo de concienciar a la población en este sentido.

“Está bien que no puedas aparecer en redes sin maquillaje, está bien que no puedas aparecer en redes sin tu iluminación favorita y está bien que no puedas aparecer en redes sin un filtro, pero no está bien engañar a tu audiencia para que gaste dinero en productos cosméticos”

Sasha Louise Pallari en Instagram