A través de una muestra de fotografías, carteles y vídeos, La Casa Encendida pretende dar a conocer la tragedia que está teniendo lugar en Moria y romper así el silencio que lo encierra después de que se restringiera la entrada de periodistas y se persuadiera a los trabajadores de las ONG para no hacer fotografías.

Desde su nacimiento en 2015, el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos (Grecia), ha crecido hasta convertirse en el campo de refugiados más grande de Europa. Debido al creciente número de residentes y la superpoblación de las instalaciones existentes, las condiciones de vida han empeorado drásticamente.

Después de un devastador incendio en septiembre de 2020, se cerró el campo de Moria original y miles de personas se vieron obligadas a trasladarse al campo de Mavrovouni, conocido como Moria II. El incendio dejó a un gran número de hombres, mujeres y niños sin alojamiento ni servicios sanitarios, pero la información desapareció de las noticias después de que se restringiera la entrada de periodistas al recinto y se persuadiera a los trabajadores de las ONG para no fotografiar la triste realidad que tenían ante sus ojos.

Amir fue uno de los residentes que llamó urgentemente la atención sobre la grave situación en Moria mediante la publicación de fotografías en las redes sociales. En agosto de 2020, la fotógrafa y editora española Noemí quedó cautivada por una fotografía que encontró en Facebook y contactó directamente con Amir. Su contacto pronto se convirtió en una colaboración que derivó en la creación de la cuenta de Instagram @now_you_see_me_moria. En torno a esto se creó un colectivo que ha crecido de la mano de Ali, Qutaeba y Mostafa, tres refugiados que viven en Moria y que realizan fotografías para documentar el sufrimiento de una situación desesperada estancada por las leyes de inmigración europea.

¿en qué consiste «now you see me moria»?

En enero de 2021, «Now You See Me Moria» lanzó una convocatoria para aumentar la menguante conciencia pública sobre las condiciones en Moria, invitando a diseñadores gráficos de todo el mundo a crear carteles con las fotografías de la cuenta de Instagram. El resultado fueron 446 carteles, que se convirtieron en la base del llamado «Action Book» creado por los diseñadores gráficos Raoul Gottschling y Christian Knöpfel y publicado por Paradox.

La finalidad es que quien lo desee pueda organizar una exhibición para crear conciencia sobre las circunstancias en Lesbos y la migración europea en general.

«Now You See Me Moria» está formado por Noemí, española residente en los Países Bajos; Amir, refugiado originario de Afganistán; Qutaeba, refugiado originario de Siria; diseñadores gráficos como Raoul; artistas callejeros; estudiantes de ciencias políticas y muchas otras personas que hacen posible que se lleve a cabo esta iniciativa.

El proyecto tiene como objetivo romper los estereotipos existentes sobre las personas refugiadas al enfatizar la importancia de la autorrepresentación y abrir una nueva narrativa visual sobre la migración. Desde el 8 de julio hasta el 2 de septiembre está teniendo lugar en el Patio y el Muro de la Casa Encendida una exposición en la que están expuestas las principales fotografías del proyecto.

