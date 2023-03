Megaforce aporta su arte de efectos especiales en un anuncio que enfatiza la cancelación de ruido mejorada de los nuevos auriculares AirPods Pro.

Fotograma anuncio Airpods Pro

¿Te imaginas caminar por la calle y no escuchar absolutamente nada? Esta es la puesta en escena que nos presenta el último spot de Apple, en el que una joven pasea solitaria por la ciudad con los nuevos Airpods Pro. Cuando tiene activada la cancelación de ruido de sus auriculares, todos los elementos ruidosos habituales de una ciudad flotan en el aire sin molestar a la solitaria protagonista. Sin embargo, cuando la apaga, el ruido vuelve a su posición habitual con un sencillo movimiento.

Más allá del argumento del anuncio, lo más impresionante son los efectos visuales, que hacen subir y bajar a todo lo que genera ruido de una forma realmente espectacular. Este efecto ha sido diseñado por Megaforce, un colectivo de directores franceses expertos en VFX que no dejan a nadie indiferente con sus llamativas creaciones visuales.

cancelación de ruido

Cada vez es más común encontrar los auriculares con cancelación de ruido entre los productos más populares del mercado. La posibilidad de escuchar música a la perfección incluso en las situaciones más ruidosas y su increíble comodidad que no para de mejorar con el paso de los años los han convertido en uno de los productos más de moda entre los creativos que buscan aislarse en su trabajo.

Como se evidencia en el spot, Apple está llevando a la cancelación de ruido a otra dimensión. Los nuevos Airpods Pro cuentan con mucha más calidad de sonido y, además, la cancelación de ruido es hasta dos veces más eficaz que la versión anterior consiguiendo así una increíble sensación de inmersión.

sobre megaforce

Megaforce es un colectivo de creativos franceses formado por Charles Brisgand, Clément Gallet, Léo Berne y Raphaël Rodriguez. Llevan trabajando juntos desde 2008 y han dirigido videos musicales y spots publicitarios de toda clase. Su vídeo de la canción de Rihanna Bitch Better Have My Money ha acumulado más de 100 millones de visitas en YouTube, y su pieza audiovisual Nothing Beats a Londoner para Nike, una gloriosa oda a los jóvenes atletas de la ciudad, fue uno de los anuncios más comentados de 2018.

Una de las mayores habilidades de Megaforce es la capacidad de introducir escenas fantásticas en escenas cotidianas de la vida real. Esto también lo pudimos comprobar en el anuncio que realizaron para Burberry el año pasado, en el que tres bailarines interactúan con una misteriosa criatura sin rostro y con muchas patas también en un contexto urbano.