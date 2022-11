¿Quién fue Mary Blair? Esta creativa fue una de las figuras clave en algunas de las películas más relevantes de los inicios de Disney.

Quizá no conozcas su nombre, pero seguro que has visto alguno de sus dibujos. Esta ilustradora americana creó los conceptos artísticos de películas tan icónicas como La Cenicienta, Peter Pan, Alicia en el país de las maravillas o Canción del sur, y es considerada una de las creativas más relevantes en los inicios de The Walt Disney Company.

De los inicios creativos de Mary Blair poco se conoce. Nacida en McAlester (Oklahoma) en 1911, no tardó en mudarse a Texas para más adelante instalarse en California cuando tenía alrededor de 7 años. Su notable sensibilidad artística y su gran creatividad le llevaron a recibir una beca para el Instituto de Arte Chouinard de Los Ángeles, donde aprendió de la mano de profesores como Morgan Russel, Pruett Carter o Murphy Lawrence.

En 1934 se casó con el artista Lee Blair, con el que comenzó a abrirse camino en el mundo de la animación. Sus primeros pasos en esta industria fueron en Iwerks Studio, un estudio nacido en 1930 que creó a la rana Flip, un personaje parecido a Micky Mouse pero que no consiguió tener el éxito esperado. La siguiente parada de la joven pareja de artistas fue The Walt Disney Company en 1940.

disney

En aquel momento Disney se encontraba en pleno crecimiento. Acababan de introducir potentes avances como el sonido sincronizado o Technicolor a tres bandas, que se vieron reflejados en películas como Blancanieves y los siete enanitos (1937). Además, estaban trabajando en el cercano estreno de Pinocho (1940), Dumbo (1941) o Bambi (1942). La llegada de Mary Blair iba a suponer una revolución del color que marcaría un estilo que todavía perdura.

Los primeros trabajos de Mary Blair en la compañía fueron una primera versión de La dama y el vagabundo, una versión paralela de Fantasía que no sería publicada hasta finales de la década de 1990 y una pequeña colaboración en el arte de Dumbo. Su forma de trabajar, marcada por un claro estilo audaz y rompedor, fueron claves para que Blair se hiciera rápidamente un hueco en el estudio.

Una primera versión de La dama y el vagabundo fue su primer trabajo en Disney.

Uno de los bocetos de Mary Blair para Alicia en el país de las maravillas.

Sin embargo, en 1941 dejó Disney por un corto periodo de tiempo. Como parte de la política de buena vecindad del presidente Roosevelt, Mary Blair viajó a varios países de Sudamérica junto a otros artistas. Esta fue una gran oportunidad para trabajar junto a su marido en el arte conceptual de diferentes largometrajes de animación como Los tres caballeros o Saludos amigos, donde Mary Blair ejerció como supervisora de arte. Después de esa primera experiencia internacional volvió a los estudios de Disney para trabajar en nuevas películas.

La década de los 50 es una de las más relevantes en la historia de Disney, pues lanzaron una película de animación casi cada dos años. En aquel momento, Mary Blair pudo exponer toda su capacidad artística que se vio reflejada en películas como La Cenicienta (1950), Alicia en el país de las maravillas (1951) o Peter Pan (1953). En este periodo, pudo construir todo un universo creativo que marcó el estilo de Disney en las siguientes décadas.

Cartel de Alicia en el país de las maravillas (1951).

Cuando terminó Peter Pan, Mary Blair decidió abandonar Disney y trabajar en la elaboración de campañas de publicidad como ilustradora para empresas como Maxwell House, Pepsodent o Beatrice Foods. Su experiencia en el sector de la animación y su forma de tratar el color fueron clave en una etapa en la que las grandes empresas buscaban destacar a través de campañas potentes. En este momento también diseñó decorados de Pascua y de Navidad para Radio City Music Hall y realizó varias ilustraciones para los libros de Oro de la editorial Simon & Schuster.

Mary Blair trabajó en el mundo de la publicidad para grandes empresas del momento.

Uno de los bocetos de Mary Blair para La Cenicienta

otras vertientes creativas

Con motivo de la Feria Mundial de Nueva York en 1964, Blair trabajó como diseñadora en It’s a Small World para el pabellón de UNICEF patrocinado por Pepsi. En esta creación su paleta de colores fue combinada con purpurina, cintas y una gran cantidad de material artesanal. Sin experiencia en arquitectura, Blair construyó el mural con estos componentes en lugar de las herramientas con las que estaba acostumbrada a trabajar. El resultado fue trasladado a Disneyland después de que la feria cerrara y se repitió más tarde en el Magic Kingdom en Walt Disney World Resort y en las sedes de Disney de Tokyo, París y Hong Kong.

Otra de las grandes creaciones de Mary Blair fue el paseo de Tomorrowland en Disneyland. Se trataba de dos murales de azulejos similares que realizó en 1967 y que retrataban la temática futurista de esa zona del parque. En la actualidad, su obra continúa en formato mural en el hotel Contemporary Resort de Disney en Walt Disney World Resort.

El mural de Mary Blair que está en el hotel Contemporary Resort

El estilo audaz e innovador de Blair marcó una época en Disney y marcó un estilo que todavía hoy continúa inspirando a creativos de todo el mundo. Falleció en 1978 tras sufrir una hemorragia cerebral y años más tarde, en 1991, fue reconocida con el título póstumo de Leyenda Disney.