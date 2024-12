LIA @lia_byte tiene 26 años, es de Barcelona y combina su talento como cantante, compositora y aspirante a actriz. Pero lo que realmente hace especial a LIA es que no es real. Se trata de un avatar digital creado como parte del Lab Creativo Cotec 2025, diseñado por un equipo multidisciplinar de profesionales para explorar el vínculo entre lo humano y lo tecnológico.

LIA no es una artista convencional. Es un avatar digital diseñado por The Clueless Agency y conceptualizado por PalauGea como el rostro del Lab Creativo Cotec 2025. A primera vista, LIA podría pasar por una influencer más en redes sociales: tiene su propia cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de su “vida”, desde fotos que retratan momentos de su infancia hasta escenarios cotidianos creados para dar autenticidad a su personaje. Este proyecto forma parte de una tendencia en auge que explora cómo los avatares digitales pueden tener una presencia real en el mundo virtual.

La creación de LIA no fue un proceso sencillo ni automático. Fue el resultado de un trabajo colaborativo entre múltiples profesionales y disciplinas creativas. El diseño y desarrollo del avatar estuvo a cargo de The Clueless Agency, reconocida por crear perfiles digitales que actúan como influencers con narrativas propias. En este caso, LIA no solo es un personaje atractivo, sino un experimento que demuestra cómo la tecnología depende del talento humano para ser significativa.

El concepto y la narrativa detrás de LIA fueron obra de PalauGea, que desarrolló el storytelling, la conceptualización y la dirección creativa del proyecto. Para llevar a cabo esta idea, se contó con la participación de Elsa Moreno @aslemor, poeta y actriz profesional, quien no solo prestó su voz cálida y expresiva a LIA, sino también su interpretación corporal para capturar los gestos y movimientos que le dan vida. Además, todo el rodaje del proyecto tuvo lugar en Espacio Palm, donde Vlack Studio se encargó de la producción audiovisual.

El desarrollo de LIA fue un proyecto multidisciplinar que combinó diversas áreas creativas y técnicas. El diseño gráfico, la producción audiovisual, la interpretación teatral, la poesía, la escritura creativa y la tecnología se unieron para dar forma a un avatar digital con profundidad narrativa y emocional. Cada disciplina aportó una pieza esencial, desde la conceptualización del personaje y la creación de su historia, hasta la captura de gestos, la producción visual y la programación tecnológica, demostrando cómo la colaboración entre diferentes campos puede materializar ideas innovadoras y significativas.

El resultado no solo es un avatar convincente, sino una representación de cómo la inteligencia artificial y la creatividad humana pueden fusionarse para contar historias que conecten emocionalmente. LIA es más que una cara digital; es un símbolo del potencial que surge cuando profesionales creativos trabajan juntos para explorar nuevas fronteras tecnológicas.

Este proyecto no solo busca mostrar los límites de lo digital, sino también destacar que, detrás de cada avance tecnológico, hay un equipo humano que lo hace posible. El Lab Creativo Cotec 2025, enmarcado en este proyecto, busca precisamente eso: talento joven, creativo e innovador. A través de unas becas, seleccionará a seis personas menores de 30 años para desarrollar el Anuario 2025 de la Fundación Cotec, demostrando que, aunque las herramientas tecnológicas avanzan, el talento humano sigue siendo insustituible.

Si quieres formar parte de este emocionante proyecto y conocer más detalles, puedes inscribirte aquí: graffica.info/lab-creativo-cotec-2025/.

Actualizado 18/12/2024