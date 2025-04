Salir de tu estudio, coger un tren y venirte a Madrid. Así de claro.

¿Qué haces en casa, encerrado en tu estudio, solo o con los mismos amigos de siempre? ¿De verdad te vas a quedar ahí, frente a otra pantalla, mientras en Madrid se cuece uno de los encuentros más estimulantes del año para cualquier persona que se dedique al diseño o la creatividad? Blanc!mad es la excusa perfecta para moverte. Si vives en Madrid, no tienes perdón. Y si vives fuera, mejor todavía: convierte ese jueves en el inicio de una escapada de inspiración que no se vive en streaming.

Porque sí, el 16 de mayo se celebra Blanc!mad, una jornada en la que más de 600 profesionales compartirán espacio, charlas y fiesta en La Nave, esa fábrica reconvertida en centro cultural que no deja indiferente a nadie. El cartel es potente: Goodness Prevails, Marta Cerdà, La Despensa, Rload, Boldtron, Spinoff, Hanzo… proyectos y voces que están empujando el diseño más allá del algoritmo y la fórmula. Y una mesa redonda de la ADG-FAD sobre ese abismo que a veces se abre entre la idea y el encargo. Pero lo más importante: estarán allí. No en una ventana de Zoom. No en un directo de Instagram. Allí, contigo.

Y si te animas a venir desde fuera, aprovecha el viaje. Porque Madrid esos días tiene planazos para quien sepa mirar. Puedes escaparte a ver Color. El conocimiento de lo invisible en la Fundación Juan March, una exposición fascinante sobre cómo percibimos y usamos el color desde el arte, la ciencia y la filosofía. O perderte en los escenarios de Los mundos de Alicia en CaixaForum, que reinterpreta la obra de Lewis Carroll desde un enfoque visual y experimental. Hay obra gráfica de Miró y Ernst en la Galería Leandro Navarro, diseño emergente en Swinton Gallery y, si cruzas al otro lado del río, puedes visitar Matadero Madrid, siempre con propuestas híbridas entre arte, diseño y tecnología.

¿Prefieres algo más callejero? Pasea por Malasaña, entra en Tipos Infames, Swinton & Grant o La Fábrica y llévate algún libro que no sabías que necesitabas. O llama a ese colega que lleva tiempo viviendo en Madrid y nunca ves: igual acabas tomando vermut en su estudio o redescubriendo Lavapiés con otros ojos. Y, por supuesto, apúntate a la Fiesta del Diseño que Blanc organiza en la sala El Sol la madrugada del 17: promesa de barra, música y diseñadores con más de una copa de sinceridad.

Moverse es parte del diseño. Salir del bucle, cambiar de entorno, exponerse a otras formas de pensar. Blanc!mad no es solo una fecha, es una oportunidad de resetear la mirada. De conocer gente, reencontrarte con colegas, escuchar ideas que te sacuden y volver con ganas de empezar otra vez.

Así que, ¿qué vas a hacer el 16 de mayo?

Lo que toca: venir a Madrid.

Entradas ya disponibles en la web de Blanc.

Actualizado 14/04/2025