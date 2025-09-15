En los mupis de la calle, en las pausas de Netflix, en los banners que te persiguen vayas donde vayas. La publicidad program\u00e1tica se ha convertido en el sistema dominante para colocar anuncios en cualquier pantalla conectada. Segmenta al instante, optimiza en tiempo real y promete una precisi\u00f3n quir\u00fargica. Pero mientras las marcas celebran sus nuevos superpoderes, el dise\u00f1o gr\u00e1fico se ve desplazado por automatismos que deciden cu\u00e1ndo, c\u00f3mo y d\u00f3nde mostrar los mensajes. \u00bfQu\u00e9 papel nos queda a los dise\u00f1adores cuando todo se resuelve sin nosotros? La publicidad program\u00e1tica ya no es el futuro, es el presente. No solo en banners o redes sociales, sino en mupis digitales a pie de calle, en marquesinas que se adaptan al tr\u00e1fico y al perfil de quien se acerca, en las pausas de Netflix, incluso en eventos deportivos donde el sistema inserta la valla perfecta para cada espectador. El anuncio que ves no es el mismo que ve tu vecino. Y eso, hay que admitirlo, tiene algo de prodigio. Porque desde el punto de vista del cliente, esto es un sue\u00f1o hecho realidad. Hasta hace poco, pon\u00edas un anuncio en prensa o en televisi\u00f3n y cruzabas los dedos. \u00bfFuncion\u00f3? Solo lo sab\u00edas si sub\u00edan las ventas, si sonaba el tel\u00e9fono, si alguien lo comentaba. Ahora no. Ahora sabes qui\u00e9n lo ha visto, cu\u00e1ndo, desde qu\u00e9 dispositivo, en qu\u00e9 lugar del mundo, con qu\u00e9 antecedentes de navegaci\u00f3n, y qu\u00e9 hizo despu\u00e9s. Es el control absoluto sobre la eficacia. No es menor. Saber por fin qu\u00e9 funciona y qu\u00e9 no es una revoluci\u00f3n. Y, como cliente, tambi\u00e9n se agradece no tener que tragar con un anuncio de pa\u00f1ales si no tienes hijos, o con una campa\u00f1a de coches si no conduces. La segmentaci\u00f3n en tiempo real tiene l\u00f3gica, y comodidad. Ahora bien, lo que estamos viendo en estos primeros a\u00f1os de despliegue masivo es otra cosa. El sistema recibe una imagen, un mensaje base, a veces solo el nombre del producto, y decide en qu\u00e9 orden mostrarlo, c\u00f3mo combinarlo, d\u00f3nde colocar el texto o qu\u00e9 tipograf\u00eda utilizar, si es que la respeta. Lo hace en tiempo real, sin intervenci\u00f3n humana, buscando eficacia. Es cierto que eso nos evita hacer esas infinitas adaptaciones que nos encargaban \u2014tama\u00f1os, formatos, medios\u2014, trabajos mec\u00e1nicos que, seamos sinceros, a pocos nos gustaban aunque fueran rentables. Pero al dejar todo ese control en manos de un sistema, la calidad se diluye. No hay jerarqu\u00eda, no hay ritmo, no hay matiz. Solo hay eficiencia. Y ah\u00ed es donde entra el peligro. Porque si bien este tipo de publicidad program\u00e1tica se puede convertir en una herramienta potente, tambi\u00e9n puede reducir nuestro oficio a la nada si no reaccionamos. \u00bfQu\u00e9 nos toca hacer entonces? Entender c\u00f3mo funciona el sistema. Estudiar c\u00f3mo compone, c\u00f3mo decide, c\u00f3mo adapta. Y desde ah\u00ed, dise\u00f1ar para esa l\u00f3gica. No dejar que la IA decida la paleta de color, la tipograf\u00eda o el tono del mensaje, sino prever c\u00f3mo se va a desplegar y controlar ese desarrollo. Pensar menos en la pieza final y m\u00e1s en el set de posibilidades. En lugar de dise\u00f1ar una campa\u00f1a cerrada, dise\u00f1ar una matriz: prever c\u00f3mo se comportar\u00e1 en funci\u00f3n de las variables. Dise\u00f1ar, en definitiva, la programaci\u00f3n de la publicidad program\u00e1tica. Si no lo hacemos nosotros, lo har\u00e1 otro. Y lo har\u00e1 peor. Para entender de qu\u00e9 hablamos, conviene explicarlo bien. La publicidad program\u00e1tica, en realidad, es un sistema de subasta en tiempo real. Cuando entras en una web, por ejemplo en Gr\u00e0ffica, se lanza un aviso al sistema: hay una IP con un perfil determinado (edad aproximada, intereses, historial de navegaci\u00f3n, ubicaci\u00f3n, etc.) y miles de anunciantes pujan por aparecer en ese espacio. El que m\u00e1s paga, gana. Por eso ves una y otra vez el mismo anuncio en distintas webs: porque Ryanair, por ejemplo, sabe que estuviste buscando un vuelo a Mil\u00e1n y quiere volver a ofrec\u00e9rtelo en cada sitio que visitas. Es tan eficaz como escalofriante. Lo que no es tan eficaz \u2014y conviene decirlo claro\u2014 es la remuneraci\u00f3n. Esta publicidad et\u00e9rea se paga mal. Muy mal. Aunque depende de muchos factores, el CPM puede rondar los 0,08\u202f\u20ac, con un eCPM medio efectivo en torno a 0,5\u202f\u20ac. Eso significa que, por 200.000 impresiones \u2014una cifra enorme para un medio peque\u00f1o\u2014, apenas se ingresan unos 100\u202f\u20ac. Y si quieres llegar a 1.000\u202f\u20ac, necesitas millones de banners servidos. Solo los grandes jugadores \u2014los medios masivos, las plataformas globales\u2014 pueden rentabilizar eso. El resto, como nosotros, recibimos las migajas. Un ejemplo: en Gr\u00e0ffica, un mes de mucho tr\u00e1fico puede generar entre 2 y 3 millones de impresiones. Y eso, con banners visibles, con SEO trabajado, con presencia constante. El retorno apenas cubre el servidor. Porque el gran beneficiado aqu\u00ed no es el medio, ni el dise\u00f1ador, ni el cliente peque\u00f1o. Es el intermediario. Y el mayor de todos, c\u00f3mo no, es Google. Y este es uno de los grandes problemas que arrastramos los medios desde hace a\u00f1os. Las marcas ya no nos necesitan. Antes \u00e9ramos el canal: peri\u00f3dicos, revistas, radios o televisiones. Las empresas ven\u00edan a nosotros porque ten\u00edamos la audiencia, porque sab\u00edamos generar contexto. Hoy, con un presupuesto modesto, una agencia o incluso un equipo interno puede lanzar una campa\u00f1a que se multiplica sola por todo internet y m\u00e1s all\u00e1, gracias a la program\u00e1tica. Ya no llaman para hacer colaboraciones, ni partenariados, ni acuerdos editoriales. Inyectan la campa\u00f1a en el sistema y esta rueda sola. Con una llamada a una sola plataforma, est\u00e1n en todas partes. Y todo es medible. \u00bfQui\u00e9n necesita medios cuando puedes tener alcance, segmentaci\u00f3n y resultados sin ellos? Sin embargo, en los \u00faltimos meses hemos empezado a ver algo que apunta a cambio de tendencia. Marcas que hace a\u00f1os se marcharon, que apostaron todo a la program\u00e1tica o a las redes sociales, est\u00e1n volviendo. Poco a poco, sin hacer mucho ruido. Porque han descubierto que esta forma de estar, aunque eficaz, es profundamente desnaturalizada. Que no es lo mismo aparecer en cualquier lugar que elegir d\u00f3nde y c\u00f3mo estar. Que un banner bien segmentado no genera el mismo impacto que un art\u00edculo cuidado, en un entorno af\u00edn, con una narrativa clara. No podemos hablar de un retorno masivo ni de cifras millonarias, pero s\u00ed de un reencuentro. Y eso ya es algo. Al final, todo se resume en una pregunta: \u00bfnos lo jugamos todo a Instagram, a Google, al clic r\u00e1pido y a la dispersi\u00f3n total? \u00bfO volvemos a pensar en d\u00f3nde queremos estar, con qui\u00e9n, en qu\u00e9 contexto? Parece l\u00f3gico buscar un equilibrio. Y ah\u00ed, tanto los medios como los dise\u00f1adores, a\u00fan tenemos mucho que aportar. Mientras podamos dise\u00f1ar, mientras podamos decidir, no deber\u00edamos renunciar a lo esencial: que lo que hacemos no solo funcione, sino que tambi\u00e9n tenga sentido. Y eso, por muy program\u00e1tica que sea la publicidad, sigue siendo un trabajo profundamente humano.