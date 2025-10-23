El próximo miércoles 30 de octubre a las 19:00 h, el Gràffica Showroom acoge la presentación de InDesign Lab. Técnicas avanzadas y tips aplicados al diseño editorial, el nuevo libro de Salva Cerdà publicado por Impresum Books, una nueva editorial especializada en libros prácticos para diseñadores. La asistencia es gratuita y puede reservarse en showroom@graffica.info.

InDesign Lab no es un manual al uso. Es mucho mejor. La obra, escrita y diseñada por el propio Salva Cerdà, presenta una cuidada recopilación de técnicas avanzadas aplicadas a procesos editoriales y de tips tan simples como eficaces, organizados por temas y secciones prácticas que cubren todos los aspectos del trabajo en Adobe InDesign: desde la interfaz y la gestión de guías, hasta el color, los objetos, las páginas, la tipografía, los estilos o la preparación para impresión.

El libro está repleto de referencias cruzadas, figuras, anotaciones y todo tipo de indicadores que refuerzan su carácter práctico y divulgativo. Más de 150 procesos y consejos explicados con detalle y más de 320 esquemas y figuras que ilustran cada técnica con claridad. Además, InDesign Lab está diseñado como un auténtico «libro modelo»: su propia estructura editorial sirve como soporte para crear cualquier otra publicación, ejemplificando cada proceso con los elementos reales del documento (retículas, estilos, encabezados, navegación…).

Impresum Books: libros útiles para diseñadores

La publicación inaugura Impresum Books, una nueva aventura editorial impulsada por Impresum, la imprenta dirigida por Daniel Matoses. Desde su amor incondicional por la edición impresa y un afán divulgativo, el proyecto nace con el objetivo de crear libros útiles para profesionales del diseño y estudiantes, con un enfoque eminentemente práctico, sin renunciar a un diseño editorial cuidado ni a acabados atractivos. InDesign Lab es su primera referencia.

Durante la presentación, Salva Cerdà explicará los contenidos del libro y las particularidades de su proceso de creación, mientras que Daniel Matoses compartirá los motivos que han llevado a fundar una editorial centrada en publicaciones técnicas y visuales para la comunidad creativa.

Firma de libros y cerveza Turia

El encuentro finalizará con una firma de ejemplares de InDesign Lab por parte del autor. Además, los asistentes podrán disfrutar de una cerveza Turia, colaborador habitual del Gràffica Showroom.

Presentación de InDesign Lab

Miércoles, 30 de octubre · 19:00 h

Gràffica Showroom · Valencia

Asistencia gratuita hasta completar aforo

Reserva: showroom@graffica.info

Actualizado 23/10/2025