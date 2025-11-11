Gràffica organiza un workshop exclusivo para sus lectores y suscriptores dedicado a explorar las posibilidades de la impresión inkjet sobre textil y materiales rígidos. Un encuentro práctico y participativo en el que podrás aprender, experimentar y descubrir cómo aplicar tus diseños sobre diferentes soportes de manera profesional, sencilla y a bajo coste. Una iniciativa de Gràffica, con la colaboración de Epson y el apoyo de Cervezas Turia.
Descubre cómo dar valor a tus ideas
En este workshop aprenderás cómo imprimir sobre textil y todo tipo de soportes rígidos de forma sencilla y económica utilizando tecnología inkjet. Igual que imprimes habitualmente sobre papel, verás cómo aplicar tu diseño o tu marca sobre objetos y materiales de distintas superficies, con resultados profesionales y un coste muy bajo.
El objetivo de esta jornada es acercarte una tecnología que permite producir piezas personalizadas o de serie corta para todo tipo de proyectos: desde eventos, merchandising o material corporativo, hasta objetos para rodajes, presentaciones o producto propio. Nuevas formas de producir y dar valor a tus creaciones: cómo transformar una idea, una ilustración o un diseño en un objeto personalizado listo para vender, regalar o presentar. Desde merchandising y material corporativo hasta piezas para eventos, rodajes o producto propio.
Cómo participar
La asistencia al taller es exclusiva para suscriptores y lectores de Gràffica, con plazas limitadas. Para participar, solo tienes que enviar tu solicitud de participación a showroom@graffica.info. Entre todas las solicitudes se realizará una selección previa de asistentes, y las plazas confirmadas se comunicarán por correo electrónico.
Taller práctico: impresión en directo
Durante la sesión podrás traer tus propios diseños o materiales para imprimirlos en directo.
Trabajaremos con las nuevas impresoras:
- Epson SureColor SC-V1000, una impresora plana UV capaz de imprimir sobre objetos de hasta 7 cm de grosor.
- Epson SureColor SC-F1000, una impresora híbrida textil que permite trabajar tanto con impresión directa sobre prenda (DTG) como con transferencia a película (DTF).
El taller estará conducido por Marina Giner (The Imaginery) y Juan Blanco (Grafiklandia), que mostrarán paso a paso el funcionamiento de las máquinas y cómo aplicar la tecnología inkjet en distintos proyectos.
Durante la sesión imprimiremos en directo tazas, camisetas, bolsas, libretas, y también piezas sobre materiales rígidos como madera, metal o plástico. Los participantes podrán enviar su diseño previamente para tenerlo preparado en el taller o traerlo el mismo día en formato digital.
Programa
Mesa redonda
Moderada por Víctor Palau, con la participación de:
→ Sophie von Schönburg (Signne Creative House)
→ Daniel Matoses (Impresum)
Taller y demostraciones en directo
→ Marina Giner (The Imaginery)
→ Juan Blanco (Grafiklandia)
Networking
→ Cervezas Turia
Si no eres seleccionado, también podrás venir
Y si finalmente no eres uno de los seleccionados para participar en el taller, no te preocupes. El viernes 21 de noviembre por la mañana, el showroom permanecerá abierto en jornada de puertas abiertas, para que cualquier profesional pueda ver las máquinas en funcionamiento, conocer sus posibilidades y probarlas libremente.
El equipo de Gràffica estará allí para acompañarte, resolver dudas y mostrarte cómo aplicar esta tecnología en distintos tipos de proyectos.
Workshop Gràffica: impresión inkjet sobre textil y materiales rígidos a bajo coste
→ Jueves 20 de noviembre de 2025
→ Showroom Gràffica, c/ El Almudín 16, Valencia
→ 18:00 – 21:00 h
→ Solicitud de participación: showroom@graffica.info
Jornada de puertas abiertas
→ Viernes 21 de noviembre de 2025
→ Showroom Gràffica, c/ El Almudín 16, Valencia
→ 10:00 – 14:00 h
Acceso libre para profesionales interesados en conocer y probar las máquinas de impresión inkjet.
Actualizado 11/11/2025