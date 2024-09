El Art Directors Club of Europe (ADCE) ha anunciado una extensión en el plazo para presentar trabajos en los Premios ADCE 2024, ofreciendo a los creativos una semana más para inscribirse. La nueva fecha límite se ha fijado para el próximo 4 de octubre, lo que permitirá a los profesionales de toda Europa competir por el prestigioso galardón en diseño y publicidad.

La competición, que está abierta a trabajos que ya han sido premiados a nivel nacional, es una de las más importantes del sector creativo europeo, garantizando una mayor proyección internacional para los ganadores. Además, los galardonados en los concursos nacionales afiliados a la ADCE disfrutan de condiciones ventajosas: los ganadores del Oro pueden inscribir sus trabajos de manera gratuita, mientras que los premiados en Plata, Bronce y Shortlist tienen acceso a tarifas reducidas. Este año, como novedad, los autónomos podrán beneficiarse de un descuento del 30% en las tasas de inscripción.

El jurado de esta edición estará presidido por Susana Albuquerque, Directora Creativa Ejecutiva y socia de Uzina Lisbon, quien liderará un equipo de 58 destacados creativos provenientes de 22 países europeos. Este grupo se reunirá en Barcelona los días 29 y 30 de octubre para deliberar y seleccionar los mejores trabajos del continente. Los premios incluyen Oro, Plata y Bronce en cada categoría, además del prestigioso Grand Prix y varios Premios Especiales como la Estrella Europea-Johannes Newrkla, el Genius Loci, la Green Star y la Equal Star.

Descubre las categorías [aquí] para encontrar la que mejor se adapte a tu propuesta. Los resultados se anunciarán durante la Gala del Festival ADCE 2024, que tendrá lugar en Barcelona el 21 y 22 de noviembre.

La fusión con The One Club impulsa la visibilidad global

Desde la fusión del ADCE con The One Club for Creativity de Nueva York el año pasado, los ganadores de los Premios ADCE han ganado una visibilidad global adicional. Sus trabajos formarán parte de los Global Creative Rankings, una clasificación que integra las puntuaciones de concursos internacionales como The One Show, los premios globales del ADC, y los ONE Asia Creative Awards, entre otros. Esta nueva estructura refuerza el papel de la creatividad europea en el panorama mundial.

Los estudiantes también cuentan con más tiempo

Por otro lado, los Premios ADCE para Estudiantes también han ampliado su plazo de inscripción hasta el 15 de octubre. Con 14 categorías disponibles, los estudiantes pueden inscribir sus proyectos de forma online, los cuales serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales y académicos, bajo la dirección de Anssi Kähärä, Director Creativo de Werklig. Además, este año los participantes tendrán la oportunidad de sumar puntos para sus universidades en el Global Creative College Rankings, lo que refuerza la importancia de estos premios para obtener un reconocimiento internacional tanto para las escuelas como para los alumnos.

Los Premios ADCE 2024 siguen consolidándose como un referente en la promoción del talento creativo en Europa, con una clara expansión hacia el ámbito global gracias a su colaboración con The One Club for Creativity.