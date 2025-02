Pentawards ha lanzado oficialmente su edición 2025 con importantes novedades. Este año, la competición incorpora un sistema mejorado de feedback para los participantes y da la bienvenida a nuevos miembros del jurado, consolidando su papel como referente en la industria.

Cada año, el certamen recibe más de 2.000 inscripciones de todo el mundo, y en esta ocasión introduce un cambio clave: los participantes que no sean preseleccionados recibirán una evaluación escrita personalizada del jurado. Esta mejora añade un componente textual al Pentawards Excellence Score, proporcionando información detallada sobre áreas de mejora y desarrollo creativo. Aunque inicialmente este sistema se aplicará solo a los no seleccionados, en futuras ediciones se ampliará para incluir a los proyectos ganadores y finalistas.

El jurado de 2025 contará con más de 50 expertos de 20 países, con nuevas incorporaciones de gigantes del sector como Unilever, MAC Cosmetics, The Mix Pernod Ricard, Elmwood y Conran Design Group. Entre los jueces más destacados figuran Mark Powell, líder del Global Accessibility Centre of Excellence en Unilever; Mayuri Nikumbh, directora de diseño en Conran Design Group Mumbai; y Sebba Alqetrani, directora de packaging sostenible en MAC Cosmetics y profesora adjunta en el Fashion Institute of Technology (FIT). Sus conocimientos serán clave no solo para evaluar los trabajos presentados, sino también para proporcionar un feedback constructivo.

Según Adam Ryan, director de Pentawards, el objetivo de esta nueva iniciativa es devolver algo a los participantes:

“Sabemos que inscribirse en nuestra competición implica un esfuerzo significativo. Con este nuevo sistema, queremos ofrecer una retroalimentación más detallada que ayude a los diseñadores a perfeccionar su trabajo y comprender mejor lo que el jurado valora en un diseño de packaging excepcional”.

Plazos y Gala de Premios

Los premios de 2025 ya han abierto su convocatoria y los diseñadores interesados pueden enviar sus propuestas hasta el 28 de marzo de 2025. Los resultados de la primera ronda se anunciarán en mayo, y los ganadores se conocerán en la prestigiosa Gala de los Pentawards, que tendrá lugar en octubre de 2025.

Una Identidad Visual Inspirada en la Fluidez

Este año, la identidad visual del certamen ha sido creada por Tina Touli, diseñadora multidisciplinar con sede en Londres, directora creativa y docente. Reconocida por su capacidad para combinar técnicas analógicas y digitales, ha trabajado con marcas globales como Adobe, Dell, HP y The New Yorker.

Para la identidad de Pentawards 2025, Touli ha tomado como inspiración la fluidez del diseño de packaging, usando el líquido como elemento central. “Los líquidos fluyen, se adaptan y transforman, al igual que el gran diseño de packaging. Se trata de encontrar un equilibrio entre estética, funcionalidad e innovación”, explica la diseñadora.

Su proceso creativo se basó en la experimentación con líquidos a base de aceite y agua, generando imágenes orgánicas e hipnóticas. A través de la fotografía, capturó la interacción de estos elementos para crear una estética fluida que se integra con la identidad de Pentawards. En el corazón de estas imágenes, el icónico pentágono del premio emerge del espacio negativo dentro de las composiciones líquidas.

Con una tipografía audaz y una paleta de colores vibrante, la identidad de Pentawards 2025 refleja la innovación y creatividad que definen la competición, estableciendo el tono para un año emocionante en el mundo del diseño de packaging.

Para marcas y agencias interesadas en mostrar su trabajo, se pueden encontrar más detalles sobre cómo participar en la edición 2025 en el sitio web de Pentawards.

Ganadores Pentawards 2024

Raras by Bioma Living Kombucha by Summa Branding,

2024 Pentawards Gold, Spain

Raras by Kids,

2024 Pentawards Gold, España

Hera nei Campi by Multiverse Studio,

2024 Pentawards Platinum, Italia

Actualizado 03/02/2025