El Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica del CEU destaca por su enfoque integral en la formación de diseñadores/as mediante una metodología proyectual completa y actualizada.

Este programa no solo prepara al estudiantado con las herramientas y medios más modernos, sino que también los conecta con el mundo profesional a través de un claustro de profesorado en activo, prácticas obligatorias y visitas a importantes centros de diseño en Madrid y Barcelona. En esta entrevista, Pedro González García nos ofrece una visión detallada de las características distintivas del máster, las oportunidades laborales para los y las graduadas y el perfil del estudiantado que se siente atraído por esta oferta formativa.

Sabes que los y las estudiantes muchas veces andan perdidos/as, y no saben qué buscan o qué necesitan. ¿Qué perfil de estudiante acude al Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica del CEU y qué buscan al elegir este programa?

Nuestros/as estudiantes proceden de grados relacionados siempre con la creatividad: diseñadores/as gráficos, ingenieros/as industriales, bellas artes, marketing, relaciones públicas, creativos/as… Son nacionales e internacionales, del norte, del sur, isleños/as, o de uno o del otro lado del mar, y les une el deseo de seguir aprendiendo. En las entrevistas, suelo decirles que han sido admitidos/as en “un máster de especialización en diseño gráfico” y que nuestro objetivo es que, al finalizar el curso, ingresen en el mercado laboral y compitan en igualdad de condiciones frente al resto de profesionales en activo. El objetivo es acompañarles en ese camino y que adquieran y entrenen las áreas competenciales de nuestra profesión en condiciones reales. Trabajamos proyectos conjuntamente con empresas reales, con briefings reales y tiempos reales; como en el rugby, “juegas según entrenas”.

Además, nuestro máster es oficial, reconocido por el ministerio, homologado por la ANECA, y tenemos una experiencia de 35 años formando diseñadores/as gráficos con una excelente tasa de inserción laboral y éxito personal. Tanto es así que muchos/as de nuestros egresados/as son ahora profesionales de reconocido prestigio, premiados/as internacionalmente.

Ahora mismo la oferta de formación en el mercado es gigante. ¿Qué aspectos clave diferencian a este máster del resto de ofertas formativas en el mercado?

Aparte de lo ya comentado, contamos con tres claves que nos permiten destacar. La primera es nuestro equipo docente, todos/as profesionales en activo, reconocidos/as y con amplia experiencia en sus disciplinas. Es como si te enseñara a conducir Fernando Alonso… La segunda es que contamos con los últimos y más sofisticados y actualizados medios técnicos, pudiendo así abarcar el desafío del futuro digital. Y la tercera son las instalaciones. La ESET (Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas) es como un reducto en la Galia de Astérix y Obélix; compartimos espacio en una antigua fábrica de conservas totalmente reformada con el resto de grados y másters creativos del CEU: arquitectura, interiores… Todos con estudiantes internacionales que aportan visiones plurales en un mundo globalizado.

Contamos además con un excelente equipo de personal, tanto administrativo como de prácticas profesionales, que garantiza que nuestros/as estudiantes se sientan en familia y tratados/as personalmente, con nombre y apellidos, en grupos reducidos.

El profesorado es vital, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el contar con profesores/as en activo con experiencia demostrada y cómo influye esto en la formación de los y las estudiantes?

El perfil del equipo docente se centra en formar y entrenar las aptitudes del estudiantado, mejorándolas con la práctica y evitando los errores comunes del inicio del ejercicio de la profesión. Por otro lado, la experiencia pesa y se contagia: el valor del proyecto, la metodología proyectual, la forma en la que se resuelven los proyectos. Como Google Maps, les guiamos para resolver problemas de diseño desde el conocimiento y la experiencia, evitando desvíos innecesarios o problemáticos.

Por otro lado, muchos/as de ellos/as acaban, tras las prácticas curriculares o extracurriculares, trabajando en los estudios/empresas del equipo docente, estableciendo así un networking exclusivo en nuestra comunidad de diseño que se extiende a las empresas con las que colaboramos o instituciones como la Fundación del Diseño o institutos tecnológicos (ITENE…).

Sabemos que cada año hacéis salidas fuera de las aulas y el máster organiza dentro del programa viajes a Madrid y Barcelona. ¿Qué experiencias y aprendizajes se obtienen de las visitas y qué lugares se visitan durante estas salidas?

Hace ya algunos años que sustituimos la asignatura teórica “Nuevos Modelos de Negocio” por sendos viajes. El enfoque fue vivirlo en primera persona en lugar de estudiarlo. Y fue todo un éxito, porque los y las estudiantes visitan estudios de diseño de varios formatos en Madrid y Barcelona, y valoran por sí mismos/as los pros y los contras de cara a su futuro próximo. Realizamos la salida conjuntamente con el máster de producto y el de interiores, generando de nuevo esa comunidad creativa plural tan enriquecedora para ellos y ellas.

En Madrid visitamos Erretres con Pablo Rubio y Supperstudio con Paco Andín, y en Barcelona visitamos Mucho con Tilman Solé y el estudio de Mario Ruiz, premio nacional de diseño. Aprovechamos también para visitar Matadero Madrid y el Museu del Disseny en Barcelona, fomentando de nuevo la cultura visual y el aprendizaje autónomo, además de ampliar su networking privado.

Al estudiantado le preocupa mucho el tema de las prácticas. ¿Cómo se integran las prácticas profesionales en el programa del máster y qué impacto tienen en la preparación de los y las estudiantes para el mercado laboral? ¿Hay empresas que ya han acordado que puedas decirnos que los y las alumnas desarrollan sus prácticas?

Las prácticas curriculares de 180 h. son obligatorias; es una asignatura más del máster. Disponemos de un excelente equipo interno de practicum que se ocupa de toda la gestión y el seguimiento de estas. Disponemos de convenios con multitud de empresas y diariamente nos contactan solicitando estudiantes en prácticas. También es posible realizarlas con alguna otra empresa que contacte el/la estudiante o con profesorado del máster cuando surge la ocasión. El boca a boca es más que habitual, y en grupos reducidos cuenta además con el aval y la recomendación entre profesionales.

Es posible realizar prácticas extracurriculares hasta la lectura del TFM, teniendo así nuestros/as estudiantes la oportunidad de “probar” en varias empresas, con equipos humanos grandes o pequeños, en las diferentes áreas de nuestra profesión. Lo que les da una visión completa de cara a su futura inserción laboral.

No podíamos obviar el tema del año, la inteligencia artificial. ¿Cómo se aborda la integración de la inteligencia artificial en el diseño gráfico dentro del máster?

La IA es una herramienta más. Le dedicamos un workshop entero en exclusiva en el segundo trimestre. Formamos personas que sepan usar herramientas y no al revés. La mediocridad artificial no es nuestro objetivo. No es un mono con una pistola, es un profesional con una potente herramienta que conoce y sabe manejar en la resolución de proyectos de diseño. Mejor dicho: lo importante no es el martillo, ni la gubia, sino la persona que hay detrás, el/la artesano/a, el/la que piensa, el/la que conoce y resuelve.

Aprovechamos su potencia, no solo con Midjourney, sino dentro de las aplicaciones generativas de Adobe Creative Suite, como Illustrator y Photoshop, resolviendo tareas que antes eran repetitivas, generando imágenes a medida o aumentando su resolución, por ejemplo.

Al final, el alumnado siempre piensa en las opciones de empleabilidad. ¿Es este el fin del máster? ¿Qué opciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional tienen los y las graduadas del Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica del CEU?

Tenemos una alta tasa de empleabilidad y los motivos son variados. La formación es muy exigente, el ritmo de trabajo es alto, lo que favorece la inserción laboral. Los proyectos se desarrollan completamente, desde el presupuesto inicial hasta la factura final, pasando por artes finales, calidades y producción. Generan su portafolio con los proyectos realizados durante el máster, pudiendo mostrar así su valía frente a otros/as candidatos/as.

Abarcamos todos los aspectos de la profesión, con un plan de estudios mejorado durante los últimos 35 años, guiado por los mejores en cada área. Fomentamos la comunidad de diseño, dentro y fuera de la escuela, de forma y manera que se establecen potentes vínculos que convierten a nuestros/as estudiantes en firmes candidatos/as frente a las vacantes.

Por cuenta propia o por cuenta ajena, nuestro estudiantado es garantía de seriedad, profesionalidad y buena praxis. La mayoría de ellos/as trabajan en multinacionales, y seguimos en contacto con ellos/as.

Actualizado 08/10/2024