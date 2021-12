Pantone, autoridad mundial del color, ha anunciado que el PANTONE 17-3938 Very Peri, una tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo, será el color del año 2022.

Vivimos en tiempos de transformación y Pantone lo sabe. Por ello, han decido que el color para el año 2022 sea el PANTONE 17-3938 Very Peri pretendiendo ser un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo en la actualidad.

Cada año, el Pantone Color of the Year pretende ser el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca en el color propuesto. En este sentido, Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, asegura que «la creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa de colores educativo Pantone Color of the Year es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial».

«La selección de PANTONE 17-3938 Very Peri ofrece un enfoque y una visión nuevos de nuestra fiel y querida familia de azules». Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute

Pantone explica que a medida que salimos de un intenso período de aislamiento, nuestras nociones y estándares están cambiando, y nuestras vidas físicas y digitales se han fusionado de nuevas formas. Con las tendencias en los juegos, la creciente popularidad del metaverso y la creciente comunidad artística en el espacio digital, PANTONE 17-3938 Very Peri pretende ilustrar la fusión de la vida moderna en correspondencia con las tendencias de color en el mundo digital y cómo juntos se manifiestan en el mundo físico y viceversa.

Color del Año 2022

Pantone explica que, mostrando una confianza despreocupada y una curiosidad atrevida que anima nuestro espíritu creativo, inquisitivo e integrador, este color nos ayuda a abrazar un paisaje alterado de posibilidades, abriéndonos a una nueva misión mientras reescribimos nuestras vidas: «Coloca el futuro por delante bajo una nueva luz».

«Al englobar las cualidades de los azules y, al mismo tiempo, contar con un matiz rojo violáceo, este color muestra una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que despierta la valentía de crear y una expresión imaginativa». Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute

pantone color of the year

El proceso de selección del Pantone Color of the Year conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias. Para llegar a la selección final de cada año, los expertos del Pantone Color Institute analizan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias.

Entre estas se incluye la industria del entretenimiento, películas en fase de rodaje, colecciones itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, todas las áreas del diseño, destinos turísticos populares y nuevos estilos de vida, tendencias de juego y diversión y condiciones socioeconómicas.

Color del Año 2022

Estas influencias pueden proceder de las nuevas tecnologías, materiales, texturas y efectos que afectan al color, de relevantes plataformas de redes sociales e incluso de eventos deportivos de proyección global.

Durante más de 23 años, el Pantone Color of the Year ha influido en el desarrollo de los productos y en las decisiones de compra de múltiples sectores, como el de la moda, la decoración de interiores y el diseño industrial, así como el embalaje y envasado de productos y el diseño gráfico.

Color del Año 2022

pantone color institute

Pantone Color Institute es la unidad de negocio de Pantone encargada de destacar los principales colores de la pasarela estacional, seleccionar el color del año Pantone, pronosticar las tendencias de color globales y asesorar a las empresas en materia de color para el desarrollo de productos y la identidad visual de las marcas.

Mediante el pronóstico de las tendencias de temporada, la psicología del color y el asesoramiento sobre los colores, Pantone Color Institute se asocia con marcas globales para aprovechar de una manera efectiva el poder, la psicología y la emoción del color en su estrategia de diseño.

Recuerda que puedes comprar tu Carta Pantone en la Tienda Gràffica.

→ Pantone