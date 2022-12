España ha recibido 2 oros, 11 platas, 21 bronces y el Green Star en los ADCE Awards 2022; un total de 10 reconocimientos más que en la edición del año pasado.

Tras los grandes éxitos cosechados este año en los Pentawards y en los Antalis Creative Power Awards, la creatividad española ha vuelto a lo más alto del panorama internacional en los ADCE Awards 2022. En la 31º edición de los galardones del Art Directors Club of Europe, se ha anunciado que diferentes estudios y proyectos españoles han recibido un total de 2 oros, 11 platas, 21 bronces y el Green Star, convirtiéndose así en el cuarto país con más galardones solo por detrás de Alemania (105), Ucrania (42) y Austria (41).

El jurado de los ADCE Awards 2022, formado por 54 destacados creativos de 20 países europeos, se reunió de forma telemática primero y luego en persona en el Disseny Hub Barcelona entre el 25 y el 30 de noviembre de 2022 para debatir los mejores trabajos creativos europeos. Durante la ceremonia de ganadores, que ha tenido lugar esta noche, se han revelado los trabajos premiados.

grand prix

El trabajo «The Wish» de Serviceplan Germany para la cadena de supermercados Penny ha ganado el Grand Prix. En esta emocionante historia una lista de deseos surge en el momento en el que un hijo adolescente le pregunta a su madre qué quiere para Navidad. Su monólogo nos lleva de los altibajos juveniles, al profundo dolor del primer desamor y pone en evidencia las experiencias no vividas de una generación a causa del Covid-19. Un cuidadoso reparto, un set de estudio diseñado al detalle, la fotografía, el diseño de luces y sonido junto con la edición y la cinematografía enmarcan hábilmente la acción. En cuatro minutos, la película cuenta todo un drama sobre la mayoría de edad.

los premiados españoles

La campaña «Bihar, choosing tomorrow» de Llorente & Cuenca para Fundación BBK, ha resultado ganadora del gran premio especial que desde el año pasado otorga el ADCE: el Green Star Award, que quiere premiar aquellos trabajos que promueven la sostenibilidad y luchan contra el cambio climático. En cuanto a los dos oros, uno ha sido para el trabajo «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video en la categoría de Film & Audio – Craft – Animation, VFX, CGI and 3D, y el otro oro ha sido para «Normal Restaurant Signage» de Rundesign para Restaurant Normal (El Celler de Can Roca), en la categoría Design – Spatial Design.

«Bihar, choosing tomorrow» de Llorente & Cuenca para Fundación BBK

«An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video

«Normal Restaurant Signage» de Rundesign para Restaurant Normal

Las platas han sido para: «Trajectory» de TBWA España para Cruz Roja en Film & Audio – Non-profit campaigns; «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video en la categoría de Film & Audio – Craft – Direction, cinematography and editing; «Red Collection» de The Potlatch para The Macallan en Film & Audio – Craft – Direction, cinematography and editing; «Bihar, choosing tomorrow» de Llorente & Cuenca para Fundación BBK en Special Outdoor.

En la categoría Interactive & Mobile – Social Media Campaigns, las 3 ganadoras de plata han sido «Repeat with» de CHINA para Adolfo Domínguez, «Jumper de Jumpers» y «Lo del final de Jumpers» de Fuego Camina Conmigo para Grupo Apex. Y en la categoría de Design, se han repartido 4 platas que han sido para «An Image from the Inside. El Conde de Torrefiel» de Democràcia Estudi para El Conde de Torrefiel Theatre Company, en Graphic Communication; «Disfrutar Vol. 1» de Zoo Studio para Abalon Books en Editorial; «Files» de Zoo Studio para Ramon Morató en Editorial y «Henna Morena» de P.A.R. para Henna Morena en Packaging.

4 de las 11 platas españolas han sido en la categoría de Design.

Respecto a los bronces, se han otorgado un total de 21, 11 más que el año pasado. Algunos de los más destacados han sido «An Unlikely Friendship» de CYW para Prime Video con dos bronces en Film & Audio – TV/Cinema Commercials y en Online Videos; «Genres» de Snoop para Mecal, the Barcelona International Short and Animation Film Festival en Online Videos; «Najwa Nimri – Muñequita Linda» de CANADA para Najwa Nimri en Online Videos; «Renault Kangoo – Open For Big Things» de CANADA para Renault en Film & Audio – Craft; «Secret Garden» de Pleid St. para Vlisco en Film & Audio – Craft o «The Plastic Museum» de Accenture Song para EsPlásticos en Special Outdoor.

Otros ganadores han sido «Happy Colour to You» de Ogilvy para Audi en Direct Marketing o «Winter Lovers» de Darwin & Verne para Paradores en Craft-Illustration.

adce european star – johannes newrkla award

«Motherland Pride» de Saatchi & Saatchi Ukraine para KyivPride ha ganado el ADCE European Star Johannes Newrkla Award. Este galardón fue creado en 2019 y premia ideas que reflejan valores europeos como la diversidad y la inclusión, la libertad, la justicia y la promoción de la paz. En 2020, el premio se renombró como European Star Johannes Newrkla Award, para otorgar tributo al miembro fundador del ADCE y gran promotor de la creatividad Europea que falleció debido al Covid-19.

ADCE Awards 2022

adce genius loci award

El premio ADCE Genius Loci celebra los valores de las distintas culturas Europeas y premia la excelencia creativa para transmitir el espíritu del lugar, que es patrimonio cultural europeo. El premio de este año ha sido para «Khortytsia – the island of a mystery» de Bickerstaff.734 para Khortytsia National Reserve (Ukraine).

→ ADCE