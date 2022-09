38 han sido los galardones que España ha recibido en los Pentawards 2022, tan solo por detrás de potencias como China (76 premios) y Reino Unido (45 premios).

Lo mejor del packaging mundial habla español. Los Pentawards, los premios de diseño de packaging con mayor reconocimiento mundial, han otorgado un total de 38 premios a proyectos y estudios españoles convirtiendo así a España en el tercer país con más galardones. 8 oros, 12 platas, 16 bronces y 2 premios especiales han sido el botín que se han llevado los estudios españoles de Londres en una noche histórica para el diseño español en la que Gràffica estuvo presente.

Los dos premios especiales han sido la joya de la corona y han sido en la categoría de Mejor Estudio del Año y en NXT-GEN, la cual reconoce el mejor proyecto realizado por estudiantes. El primero ha sido para el estudio español SeriesNemo, que además ha ganado 5 Pentawards en esta edición; el segundo, el NXT-GEN, ha sido para Martí Garcés Muntalt, Lesley Melissa Batista Víquez y Trinidad Mosso Tupper, tres alumnos de la escuela Elisava que crearon un packaging de un cepillo de dientes que reemplaza a los envases de un solo uso.

China, Reino Unido, España, Estados Unidos, Japón e Italia han aglutinado la gran mayoría de los premios.

Para entender la trascendencia de este hito español hay que mirar hacia el pasado. Según la hemeroteca de los Pentawards, en su primera edición en 2007 ningún estudio español recibió un galardón en la reconocida gala. En 2008 cayó un solitario oro para Morera Design, pero fue el primero de muchos y desde entonces el número no ha parado de crecer hasta alcanzar la cifra récord de este año.

Tan solo dos países consiguieron estar por encima de España. El primero y más laureado ha sido China, que ha conseguido la friolera de 76 premios entre los que se cuenta el Diamond – Best of Show, el mejor premio de la gala. Le sigue con casi la mitad de galardones Reino Unido, el cual recibió un total de 45 premios en las diferentes categorías. Estados Unidos con 31, Japón con 23 e Italia con 18 cierran el top del ranking. Puedes consultar todos los ganadores aquí.

En su decimosexta edición, los organizadores recibieron más de 2000 proyectos de más de 60 países de todos los continentes. De entre todos ellos, un jurado internacional ha deliberado los que ya son considerados como lo mejor del diseño de packaging en este 2022. Respecto a las agencias más premiadas podemos destacar a Backbone Branding, una agencia con sede en Armenia que llevaba dos años seguidos ganando el premio a la Mejor Agencia del Año y que ha recibido un total de 10 Pentawards en la presente edición. Le siguen Auge Design, Denomination, Pond Design y SeriesNemo con 5 premios cada una.

premios españoles

Oros.

Los proyectos españoles premiados con el oro han sido realizados por los estudios SeriesNemo, Vamos Estudio, Grupo Idea, Cabello x Mure, Irübi y tres alumnos de Labasad.

SeriesNemo

Grupo Idea

Vamos Estudio

SeriesNemo

Labasad

Irübi

SeriesNemo

Cabello x Mure

Platas.

Con plata han sido galardonados un total de 12 proyectos españoles realizados por los estudios o escuelas Meteorito Studio, Morillas, Master for you Agency, SeriesNemo, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, Supperstudio, Símil Design, Estudi Maba y CuldeSac.

Meteorito Studio

Morillas

Master for you Agency

SeriesNemo

Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Supperstudio

Símil Design

Estudi Maba

Supperstudio

CuldeSac

Símil Design

Bronces.

Los proyectos galardonados con bronces son de los estudios Supperstudio, Branding your POS, Veralidad studio, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, The Show Must Go On, La Casa de Carlota, Morillas, Estudi Maba, Knom, estudiopg y SeriesNemo.

Supperstudio

Branding your POS

Veralidad studio

Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Supperstudio

The Show Must Go On

La Casa de Carlota

Morillas

Estudio MABA

KNOM

estudiopg

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

SeriesNemo

Además de los ganadores de los premios de Oro, Plata y Bronce, todos los años Pentawards otorga una serie de galardones especiales a los creativos que han logrado éxitos notables durante el año dentro de la industria del packaging. Los premios especiales que se han entregado este año han sido Agencia del Año; Disrutor de la Industria; Premio Core, para las agencias con más de diez galardones; el Premio Premio People’s Choice, que es el elegido por el público; y el Premio NXT-GEN, que reconoce el mejor trabajo de estudiantes.

agencia del año

El estudio español SeriesNemo ha recibido el galardón de Agencia de Diseño del Año después de ganar 5 Pentawards en esta edición. Con sede en Barcelona, este estudio llevaba desde 2014 recibiendo numerosos reconocimientos en estos premios y en toda su historia ha recibido más de cien galardones nacionales e internacionales.







Pentawards 2022

premio al disruptor de la industria

Este nuevo premio celebra a los diseñadores o agencias que son agentes de cambio positivo en nuestra industria, pioneros del cambio que van en contra de la norma, empujando los límites y aportando aire fresco a nuestras vidas. El ganador de este año es Davide Mosconi de Auge Design y es el diseñador más premiado de Italia en lo que respecta a packaging. De hecho, en esta edición su equipo ha recibido un total de 5 Pentawards.







Pentawards 2022

premio principal

Coronada como Agencia de Diseño del Año en 2019 y 2020, y ganando 10 Pentawards en la edición de este año, la agencia de Armenia Backbone Branding ha recibido su primer Core Award, creado para reconocer la excelencia creativa constante.







premio a la elección del público

Desde Pentawards ofrecieron a los asistentes al festival la oportunidad de votar a un proyecto ganador y, para ello, seleccionaron 10 diseños que fueron los que se sometieron a selección. El ganador resultó ser el packaging Heights, del cual ya habíamos hablado en Gràffica.



Pentawards 2022

nxt-gen, mejor trabajo de estudiantes

Cada año, el Jurado Internacional Pentawards selecciona uno de los mejores trabajos estudiantiles entre todas las categorías para el Premio NXT-GEN, que este año recayó en Martí Garcés Muntalt, Lesley Melissa Batista Víquez y Trinidad Mosso Tupper de la escuela Elisava (España).

El proyecto ganador se llama PHB – Zero Waste Packaging y reemplaza los envases de un solo uso y los blísteres con FORMcard, un bioplástico creado por Peter Marigold que es resistente y fundible. Cuando se usa en el empaque del cepillo de dientes, luego se puede reutilizar como mango, lo que reduce el impacto ambiental.