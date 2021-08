El nuevo teléfono de la marca china Oppo Find X3 Pro es una opción premium, con un rendimiento al más alto nivel y una cámara muy cerca de las opciones profesionales.

Antes de empezar querría dejar claro que este artículo no es un contenido promocionado y por otro lado que no soy un experto en móviles, por lo tanto, esta review está hecha desde la absoluta experiencia personal. Si queréis características técnicas concretas sobre el Oppo Find X3 Pro lo mejor es ir aquí.

Para probar de verdad este aparato decidí que la mejor manera era dejar mi antiguo iPhone de lado, cambiar la tarjeta SIM al nuevo dispositivo y ver qué ocurría.

Cambiar de dispositivo ha sido un verdadero plug and play. Ni un solo segundo fuera de juego. Puedes sincronizar todo tu antiguo teléfono con un solo click y si no lo quieres hacer y partir de un dispositivo totalmente limpio (es lo que hice yo) empezar a funcionar con el Oppo Find X3 Pro es de lo más intuitivo y funcional.

Me ha seducido mucho de este móvil que todo es sencillo, suave, nada ruidoso, amable y amigable. Una delicada sensación de amabilidad en la mano a la que no estaba acostumbrado.

Tras una década usando iOs, pasar a Android no ha sido nada dramático, es más diría que es casi un alivio. El sistema de Apple es robusto pero muy cerrado. Con un Android en la mano sientes que estás conectado verdaderamente a internet. Google es internet y por tanto todo internet está en tu mano. La diferencia existe.

El Oppo Find X3 Pro es una máquina formidable. Excepcional. Sientes en todo momento que tienes un producto premium de altísimas prestaciones. No se se me ha resistido ningún proceso de trabajo, y eso que gestiono unas 20 cuentas de redes sociales, más de 300 correos diarios, aplicaciones de MotoSharing, viajes con Google Maps, cuentas bancarias, Analytics, Dropbox, Photoshop, apps deportivas… Todo siempre a pleno rendimiento.

El refresco de pantalla es sensacional, teniendo siempre un scroll rápido e inmediato (a veces demasiado inmediato) al igual que cualquier aplicación nativa en la que no hay absolutamente ningún retraso. El formato de pantalla es algo alto —o largo— pero te acostumbras rápido, aunque no conseguí que me entrará en los bolsillos del pantalón sin que se saliera un poco.

lo que más me ha sorprendido

La cámara sin duda. No solo por su calidad y definición que es algo a lo que todo el mundo se va acostumbrando. En este móvil la claridad, nitidez y color son magníficos. Comparé personalmente el resultado con un iPhone 12 Pro y gana sustancialmente. Solo está a la altura el iPhone 12 Pro Max. Para mí el Oppo Find X3 Pro le gana en pequeñísimos detalles, pero le gana.

Lo mejor para los que nos dedicamos al diseño y la creatividad es la opción ‘Microscopio’. Cuando tienes un microscopio en la mano todo cambia. Las fotos de la galería muestran detalles tanto del microscopio como de situaciones como un concierto con poca luz o una foto en gran angular de una sala del museo IVAM.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. A minúscula de un texto de la revista Gràffica donde se aprecia la tinta de la impresión así como el detalle de la fibra del papel. 2. Piel humana al microscopio. 3. Una a minúscula en el monitor del ordenador. 4. Mosquito. 5. C impresa en una tinta directa oro. 6. Concierto de Jorge Drexler (magnífico!). 7. Angular de la sala grande del IVAM. 8. Mi gata. En la pantalla del móvil se puede ampliar hasta ver las pestañas de los ojos.

















El antiguo cuentahílos pasa a mejor vida y empiezas a descubrir detalles infinitesimales que son muy interesantes. Cómo se expande la tinta en los diferentes papeles. Ver cómo funciona una tinta directa o cómo se imprime sobre tela o plástico. Los detalles lo hacen todo. Es otra dimensión.

Otra cosa que es sorprendente es la velocidad de carga. De 0% a 100% en 27 minutos. Como normalmente no tienes el teléfono a cero supone que llevar el móvil cargado te lleva a penas unos 10 minutos para que la carga te dure todo el día.







En condiciones normales la batería me ha durado alrededor de día y medio, pero hay que tener en cuenta que el uso que le he dado habitualmente es super intensivo. En días de menos uso, la batería ha durado hasta un par de días. Esto fue al principio de usar el Oppo Find X3 Pro.

Es cierto que con el paso de los días te vas dando cuenta de que la batería cada vez dura menos, y no tanto porque no funcione correctamente, sino porque cuando tienes más, se usa más y se le exige más. En los últimos días, no aguantaba un día completo.

Aunque la velocidad de carga es sorprendente (puedes ver cómo sube punto a punto en segundos), a todos los que he consultado dicen que esto acorta la vida útil de la batería pero puedo asegurar que la sensación de tener siempre el móvil operativo y cargado compensa la vida útil que vaya a tener.

Y por último, la cámara que llevas en el bolsillo con este móvil está al nivel de muchas cámaras profesionales, pudiendo ajustar parámetros totalmente Pro.

ISO desde 100 hasta 6400, velocidad de obturación desde 1/8000s hasta 32s (por fin largas exposiciones). También balance de blancos, autofoco y ajuste de exposición. Y todos estos controles tanto en la función foto como en la de vídeo. En ambas (foto y vídeo) la resolución llega a HDR 4K. Alta calidad de imagen en el Oppo Find X3 Pro.

Y por si fuera poco tiene una función de AI (inteligencia artificial) que interpreta lo que hay en el visor y lo mejora y ajusta para que el disparo siempre sea perfecto. Es divertido que te diga ‘retrato’ ‘gato’ ‘fruta’… y ajuste los parámetros automáticamente. La opción Retrato da un desenfoque de un objetivo

No me gusta tanto la opción ‘beauty’ incorporada (se puede desactivar) porque hace que siempre salgas guapo, delgado y casi maquillado. Un peligro en manos de adolescentes que no aceptan su imagen y que con este móvil siempre salen estupendos. La opciones para mejorar la realidad de nuestro propio rostro, según mi opinión, no deberían estar permitidas, fomentan una realidad que es muy perjudicial para generar modelos estéticos y sociales.

lo que menos me ha gustado

La verdad es que hay muy poco y son cosas muy triviales.

El Oppo Find X3 Pro es tan fino y ligero que se te escapa de las manos constantemente. Los bordes son redondeados y parece que hace falta un canto más robusto para que no se te escape.

Con la bateria baja (menos del 10%) el móvil se vuelve muy impredecible, y errático. Es justo decir que gracias a eso por debajo del 5% el móvil sigue funcionado durante mucho tiempo, diría que casi una hora, aunque todo sea un poco robótico.

Y lo que menos me ha gustado es que cuando lo usas de verdad a pleno rendimiento: grabas vídeo, utilizas Google Maps, te pones a escribir mails, mensajes en redes, subir fotos a web… se calienta bastante, una temperatura sensible, como cuando te dejas el móvil al sol.

El precio tampoco es algo que me ha hecho ilusión pero el mercado premium se mueve en precios prohibitivos. 1200€ por este móvil no es un precio excesivo, si lo comparamos con móviles del mismo nivel, es más diría que por lo que lleva dentro y la tecnología, es incluso barato, pero nunca parece ser el momento de gastar esa cantidad de dinero.

Después de un mes utilizando el Oppo Find X3 Pro, debo decir que estoy enamorado profundamente y que me va a dar mucha mucha, mucha pena abandonarlo y devolverlo. Nuestro amor fue breve pero intenso. Lo voy a echar mucho de menos. ¡Mucho!