Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou conforman el estudio de cómic e ilustración LaGRÚAestudio. Con ellos quisimos probar la nueva Kamvas Pro 16 2,5k de Huion, que acaba de llegar al mercado y promete revolucionar el mundo de las tabletas para profesionales de la ilustración. Buen motivo, además, para hablar también de sus nuevos proyectos, sobre su forma de trabajar y analizar la situación actual de la profesión.

Él como guionista y ella como ilustradora, conforman un binomio perfecto que, bajo el nombre de LaGRÚAestudio, crea historias a través de cómics. En 1993 fundaron su estudio con el objetivo de dedicarse a lo que más les apasiona: dibujar y contar historias. Desde entonces han creado numerosas publicaciones que les han llevado hasta lo más alto del cómic nacional e internacional.

Prueba de ello es que en noviembre de 2019 recibieron el Premio Nacional de Cómic por su obra El día 3 (Astiberri). También son autores de títulos tan celebrados como Una posibilidad. Edición integral (Astiberri) que recopila los títulos Una posibilidad entre mil y La maquina de Efrén, y que recientemente ha sido editado en inglés. Su trabajo no consiste solo en crear cómics, también ilustran prensa, realizan trabajos de publicidad o hacen cuentos infantiles.

Nos hemos desplazado hasta su estudio en Benetússer (Valencia) para probar la nueva Kamvas Pro 16 2,5k de Huion. Aprovechando la oportunidad, nos han hablado sobre sus próximos trabajos, hemos analizado con ellos la situación actual de la profesión y nos han contado todos los beneficios que tiene la tecnología en su día a día.

¿En qué proyecto estáis trabajando ahora mismo? Si podéis contarlo, claro.

CD. Ahora mismo estamos en un proyecto que nos ha encargado el Ayuntamiento de Sagunto, desde la concejalía de Memoria Histórica, que será una adaptación al cómic de la historia de Maria La Jabalina, una miliciana anarquista de las juventudes libertarias durante la Guerra Civil. Es un personaje muy conocido en Sagunto sobre el que hay mucha literatura.

Se trata de una chica que se fue a la Guerra Civil española, fue herida al principio de la misma y el franquismo la acusó de delitos que no había cometido. Ser mujer y anarquista era motivo suficiente para encarcelarla.

MA. Estuvo durante 3 años en la cárcel y después de múltiples juicios la condenaron y la fusilaron en 1942 en Paterna. Se cree que fue la primera mujer herida en la guerra y la última mujer que fusiló el franquismo.

Esta historia es apasionante…

CD. Una de las cosas más bonitas de esta historia es que la madre, y el resto de la familia, intentaron salvarla de todas las maneras posibles, buscando testimonios y aportando al juzgado todo lo que le pedían. La pena es que finalmente no lo consiguieron.

Así que después de todo, la madre lo que quiso es que no se olvidara la historia de su hija hasta el punto de que se preocupó de saber que día la iban a fusilar. Pudo recoger el cuerpo, lavarlo, arreglarlo y enterrarlo en el cementerio de Paterna donde hay una tumba solo para ella. Evitó que acabara en una de las fosas comunes que albergan a más de 2.000 represaliados del franquismo.

Me encanta esta historia porque hace visible la gran injusticia que supuso la represión después de la guerra, pero sobre todo por el empeño de la madre de que no se olvidara la historia de su hija. Consiguió que en la actualidad haya libros, obras de teatro, canciones sobre su hija… y que ahora mismo también nazca un cómic me parece muy emocionante.

¿Quién lo editará?

MA. Lo editará Astiberri, que para nosotros es perfecto, es un placer trabajar con ellos. Esta historia desde el principio les interesó y esto nos garantiza una difusión mucho mayor de la que podría hacer el Ayuntamiento de Sagunto con sus propios recursos. Con Astiberri no solo podemos llegar al público nacional, sino también al internacional. En esta primera edición se publicará en castellano y valenciano.

¿Cómo veis el sector en estos momentos? Parece que hay mucha producción pero no parece que se consolida la profesionalización…

CD. A nivel de autoría y de obras es un momento espectacular. Es un salto de calidad muy bueno. El problema, en general, es de nivel cultural porque en España los niveles de lectura son los que son. Mientras no suban los niveles de lectura es difícil que suban los niveles de ingresos.

MA. No se aumentan las tiradas, no se aumentan los porcentajes de derechos… pero aun así es un momento dulce como autor y como lector de cómics. Y nos quedamos con esa parte positiva. Evidentemente hay muchos problemas, hay que buscar muchas soluciones a muchas cosas. Y se está trabajando en ello con la creación de asociaciones, las plataformas, el gobierno se está interesando por los autores… en ello estamos, hay muchos frentes abiertos.

¿Cuál es el punto más importante que habría que mejorar?

CD. Uno de los temas que ha salido hace poco es el tema de los porcentajes de los libros y el reparto de porcentajes en un cómic. Ahora, habitualmente, es de un 10%; pero en algunos casos es un 8%, que me parece un insulto.

MA. Todos entendemos que la editorial necesita margen para desarrollar su actividad, así como la librería o el distribuidor, pero pensamos que hay margen para aumentar el porcentaje de los derechos de autoría.

Parece que el esfuerzo para crear una novela no es el mismo que el de hacer un cómic, ¿la capa de dibujo es un esfuerzo extra para narrar la historia?

CD. Sí, hacer el guion es muy complejo y tiene su esfuerzo, supone muchas horas de trabajo. Sin embargo, a la hora de dibujar, las horas se multiplican exponencialmente. Dibujar es complejo también, pero además es algo muy, muy laborioso.

Por eso a veces una buena alternativa para poder hacer un cómic es (como pasa con esta historia de Maria La Jabalina), que haya una aportación para desarrollar el proyecto por parte de una institución pública y otra correspondiente a derechos de autoría por parte de la editorial… Porque no hay lectores y lectoras suficientes para que los adelantos de los libros sean suficientes para desarrollar un cómic. Así que tenemos que seguir buscando alternativas como éstas y nuevas vías de financiación para poder seguir creando.

Ahora mismo hay mucho talento y seguramente si todo ese talento no ve un retorno económico se va a desaprovechar…

MA. Talento hay para parar un tren, lo que no hay es industria que dé soporte a todo ese talento. Por eso muchos se van al extranjero ya que las industrias fuertes están en el mercado francés, americano, japonés… Es un mercado muy duro y muy exigente y es posible que puedas entrar y no triunfar ya que hay muchísima gente. Hay también muchos compañeros y compañeras que se están desmoralizando por la exigencia de esos mercados.

Hay mucha diferencia entre el mercado español y el extranjero…

CD. Se desmoralizan porque aquí puedes publicar pero igual económicamente no te compensa y fuera a lo mejor te compensa económicamente pero es muy difícil entrar y muy exigente mantenerse.

Ambos formáis parte de dos asociaciones de profesionales, ¿qué fines perseguís?

CD. Sí, Miguel Ángel es Presidente en la asociación Profesional de guionistas ARGH! Y yo estoy como vicepresidenta de la nueva asociación APComic (Asociación de Profesionales del Cómic). Ambas han nacido para mejorar y ampliar la profesión dentro de lo posible.

Algo en lo que nos estamos centrando, y es un tema muy importante, son los contratos, ya que hay editoriales que ofrecen condiciones contractuales no muy favorables para los autores y autoras. Nosotros, los contratos los peleamos siempre. Hay otras editoriales que sí nos tratan bien y eso hay que remarcarlo también.

¿No creéis que esto se debe también a la falta de profesionalización del sector?

CD. Cada vez hay más grupos en redes sociales sobre temas de clientes, contratos… además, hay mucha comunicación entre los profesionales. Ahora, si te envían un contrato no aceptas lo que sea, no lo firmas y ya está. En la actualidad, los profesionales se informan mucho más y eso es un punto que está cambiando en relación a hace algunos años. Uno de los grandes objetivos de las asociaciones es estar conectados y responder con los mismos criterios. Al final, el camino es estar todos y todas conectados e informados para pedir las mismas condiciones para todo el mundo.

MA. Siempre habrá quien esté fuera y no exijan contratos, pero cada vez menos.

CD. También es que cada vez en las escuelas esto es materia que se da en clase y eso también ayuda. Las personas que acaban, por ejemplo, el Master de diseño e ilustración de la Facultad de Bellas Artes de Valencia (donde el abogado Álex Devís y yo impartimos clase precisamente sobre estos temas) cuando salen tienen ya nociones sobre cómo hacer un presupuesto, qué pedirle a un cliente, cómo presentar un proyecto o cómo hacer un contrato… Se trata de saber cuáles son las reglas del juego.

Cristina Durán con la nueva Kamvas Pro 16 2,5k de Huion

Habeis probado la nueva tableta Kamvas Pro 16 2,5k de Huion ¿qué os ha parecido?

CD. La primera impresión es muy buena, realmente buena. No la conocíamos y nos ha gustado. A mí personalmente me ha parecido muy sencillo trabajar con ella.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

CD. La resolución de pantalla es fascinante. Su tamaño, que es de 16 pulgadas y aparentemente es pequeño, resulta muy grande ya que tiene una resolución de 2.5K QHD (2560×1440) lo que la hace muy fina con los detalles y la precisión.

MA. A mí me ha gustado mucho que el cristal de la pantalla es mate y que, además de no tener reflejos, da una sensación de dibujar sobre una superficie muy similar al papel. Eso también se nota en los colores, alcanza el 145% del gamut sRGB y se notan colores con más contraste, más vibrantes y reales.

¿Y cómo es la respuesta del PenTech 3.0?

CD. Es muy fluido y no sientes ninguna latencia. Además, es muy preciso y te adaptas a su uso inmediatamente. No hay curva de aprendizaje, desde que sacas la tableta de la caja estás trabajando.

¿Cual es vuestra relación con la tecnología?

CD. La tecnología es maravillosa aunque yo he tenido que hacer un proceso de adaptación. Primero tuve que hacer un proceso psicológico. Al estar siempre acostumbrada a dibujar sobre papel para mi ponerme delante de la pantalla me costó muchísimo. Y era consciente que era un tema mental. Estaba acostumbrada a mi ritual y sentarme ante una pantalla a hacer la fase del lápiz me costaba. Hay mucha diferencia de sensación.

Una vez superada esa barrera, la fase de lápiz me ha parecido la solución perfecta. En lápiz yo borro mucho y entonces la tecnología me ayuda a ser mucho más rápida ya que, si algo no me gusta, en lugar de borrar lo dejo en otra capa (por si acaso necesito recuperarlo) y mejoro mucho la velocidad de realización.

Incluso a la hora de hacer personajes la tableta digital ayuda, ¿no?

Sí, porque me hago ahora el modelo de personaje en todas las poses y lo utilizo de base para que sea más fácil desarrollarlo.

Sí pero eso también, me comentaba Miguel Ángel, te da muchas más opciones y puede alargar el proceso porque no borras y no te conformas ya que es fácil hacer otra versión…

CD. Sí pero yo diferenciaría la fase de boceto y la fase de tinta y arte final. Es muy diferente. Para mí las herramientas digitales sí que me ahorran mucho tiempo en la fase de boceto ya que me permite probar muy rápido y hacer varias composiciones, elegir colores… y me decido rápido en esa fase.

El problema viene en el entintado y el arte final. En carteles y dibujos sueltos si que todo es digital y una tableta como Kamvas Pro 16 2,5k de Huion es perfecta. Yo soy una maniática de la línea y quiero que la linea esté perfecta y lo hago todo en ese soporte. Además muchas veces se tiene que poder ampliar muchísimo, a tamaños gigantes y, para ello, trabajar todo en digital es perfecto. Incluso en el tema de correcciones y cambios, que es muy habitual, es perfecto.

Pero en cómics he vuelto a la parte analógica porque no me salía rentable. Me podía pasar entintando una página de cómic un día o dos.

Porque buscas la perfección…

CD. Claro. Ampliaba, ampliaba, ampliaba… buscaba la perfección de la línea en cada esquinita y me volvía loca. Era desesperante. A mí misma me decía «no vuelvo a ampliar»… Pero no, volvía a ver un pequeño fallo y allí estaba.

Claro, cuando hago un dibujo, el original es más grande de lo que va en página y además va impreso así que el detalle que ves en la pantalla luego no se va a ver. No tiene sentido esa exactitud enfermiza.

Kamvas Pro 16 2,5k de Huion

Lo que hago ahora es bocetar en digital y luego me lo imprimo, con lo que estoy viendo la página entera todo el rato (no una ampliación) y cuando veo defectos, si son muy pequeños, ya sé que luego no van a salir en la impresión. Tengo que hacer un esfuerzo mental muy grande para no volver a corregir todo lo que he dibujado en analógico, cuando más tarde escaneo y trabajamos el arte final de las páginas en digital.

Cuando entro en la fase de corrección, hay muchas cosas que se pueden mejorar gracias a las herramientas digitales. Si un ojo es más grande que otro o hay un pelo que falta… Pero me tengo que obligar a mi misma para no entrar en bucle y redibujar todo.

Respecto al software, ¿pensáis que ha democratizado la profesión?

CD. Soy muy fan de Clip Studio Paint y es una herramienta perfecta para mi. También es verdad que hay muchos ilustradores que se les nota en qué programa lo hacen ya que se estandarizan un poco los procesos, pero en la mayoría de los profesionales no puedes saber si el dibujo está hecho con digital o de forma analógica. La herramientas digitales son una herramienta más. El proceso mental, el proceso creativo es el mismo, pero elijo digital o analógico según las características de la obra.

MA. Los que se hacen sus pinceles propios es casi imposible de saber.

CD. Y otra cosa que es muy importante, es que gracias a tener esa fase analógica acabas teniendo originales y es algo que sirve luego para exposiciones, y se pueden vender. Y ahora mismo es muy interesante seguir manteniendo esa pieza única: La obra original como autor/a siempre será algo insustituible.