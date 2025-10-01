OpenAI ha estrenado su primera gran campa\u00f1a publicitaria para ChatGPT con un giro estrat\u00e9gico: lejos de la \u00e9pica tecnol\u00f3gica, la compa\u00f1\u00eda apuesta por mostrar c\u00f3mo la inteligencia artificial se integra en la vida cotidiana de sus usuarios. Bajo el concepto de \u201chuman craft\u201d, la campa\u00f1a busca transmitir que, m\u00e1s all\u00e1 del algoritmo, el valor est\u00e1 en c\u00f3mo las personas utilizan la herramienta para ampliar horizontes y alcanzar objetivos. La iniciativa llega tras el anuncio m\u00e1s medi\u00e1tico de la compa\u00f1\u00eda, el spot del pasado Super Bowl, en el que ChatGPT se presentaba como uno de los grandes inventos de la humanidad. Esta vez, la estrategia desciende al terreno de lo \u00edntimo y lo real: experiencias personales, problemas concretos y soluciones cotidianas. Tres historias y un mismo hilo narrativo El n\u00facleo de la campa\u00f1a son tres cortometrajes dirigidos por Miles Jay y producidos por Smuggler en colaboraci\u00f3n con la agencia Isle of Any. Rodados en 35 mm en distintos escenarios de Estados Unidos, muestran situaciones en las que ChatGPT se convierte en un aliado pr\u00e1ctico: preparar una cena especial, organizar un viaje por carretera con hermanos o dise\u00f1ar una rutina de entrenamiento. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vTo04SSylvVY A estas piezas audiovisuales se suman fotograf\u00edas de Samuel Bradley, estilizadas por Heidi Bivens, que se difundir\u00e1n en exteriores tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Las im\u00e1genes recogen escenas sencillas en las que la aplicaci\u00f3n sirve de gu\u00eda, desde reparar un coche averiado hasta planificar un programa de ejercicio f\u00edsico. La campa\u00f1a se desplegar\u00e1 en EE. UU., Reino Unido e Irlanda, con presencia en televisi\u00f3n, plataformas de streaming, redes sociales y soportes exteriores en espacios urbanos de alto tr\u00e1nsito. Entre la confianza y el escepticismo El lanzamiento coincide con un momento de expansi\u00f3n global para OpenAI, pero tambi\u00e9n con un clima de creciente desconfianza hacia la IA. Las cr\u00edticas que se\u00f1alan a estas tecnolog\u00edas como amenaza para el empleo y los derechos laborales conviven con la fascinaci\u00f3n por sus posibilidades creativas y productivas. Desde la compa\u00f1\u00eda insisten en subrayar un posicionamiento m\u00e1s cercano al usuario. \u201cCon cada vez m\u00e1s personas en Reino Unido que usan y aprecian ChatGPT, queremos mostrar c\u00f3mo puede facilitar la vida y ayudarte a dedicar tiempo a lo que realmente importa\u201d, afirma Elke Karskens, directora de marketing internacional de OpenAI. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vIqC3YrIzbQw El papel del \u201coficio humano\u201d Aunque ChatGPT se presenta como protagonista, la campa\u00f1a pone en valor el trabajo humano en su creaci\u00f3n. \u201cCada fotograma fue rodado en pel\u00edcula, moldeado por directores, fot\u00f3grafos, productores y muchos otros profesionales del oficio\u201d, se\u00f1ala OpenAI en un comunicado. El chatbot, explican, tambi\u00e9n particip\u00f3 como \u201cco-creador entre bastidores\u201d, agilizando listas de rodaje y organizando calendarios, pero el n\u00facleo creativo recay\u00f3 en las manos de profesionales. Con este enfoque, OpenAI pretende marcar distancia respecto a la visi\u00f3n de una inteligencia artificial que sustituye oficios. La narrativa busca situar a ChatGPT no como el reemplazo, sino como un acompa\u00f1ante que potencia las capacidades humanas. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vgo4o6jiy8qE