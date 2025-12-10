El organismo p\u00fablico presenta un spot disruptivo para lanzar su nuevo portal ICEX.es, una plataforma dise\u00f1ada para acompa\u00f1ar a las empresas espa\u00f1olas en su proceso de internacionalizaci\u00f3n. ICEX ha estrenado \u201cConoce, Conecta, Crece\u201d, una campa\u00f1a que rompe con el tono tradicional de la comunicaci\u00f3n institucional gracias a la creatividad conjunta de Espadaysantacruz Studio y Little Spain. El proyecto toma la forma de un spot musical contempor\u00e1neo que narra el viaje de las empresas espa\u00f1olas hacia los mercados internacionales, guiadas por las posibilidades del renovado portal ICEX.es. NOTA DE PRENSA_Conoce, conecta,\u2026 El claim combina cinco verbos \u2014Conoce, Conecta, Crece, Compite, Conquista\u2014 que sintetizan los valores y servicios que ICEX ofrece: acceso a inteligencia de mercados, generaci\u00f3n de conexiones estrat\u00e9gicas, impulso de la competitividad y apoyo en la expansi\u00f3n hacia nuevos destinos. NOTA DE PRENSA_Conoce, conecta,\u2026 ICEX.es se presenta como una plataforma altamente personalizable, construida para adaptar sectores, pa\u00edses y oportunidades a las necesidades de profesionales vinculados al desarrollo de negocio, exportaci\u00f3n e internacionalizaci\u00f3n. La campa\u00f1a busca reforzar la plataforma como punto de partida y acelerador para las empresas espa\u00f1olas que aspiran a crecer fuera de nuestras fronteras. NOTA DE PRENSA_Conoce, conecta,\u2026 https:\/\/youtu.be\/F7i4tQGJocU Un relato audiovisual centrado en el viaje El spot, de estructura coral, sigue a profesionales de sectores como la moda, la alimentaci\u00f3n, la ingenier\u00eda o los videojuegos en distintas fases de su internacionalizaci\u00f3n. En cada trama emergen los \u201cBuscadores ICEX\u201d, figuras que encarnan la inteligencia del portal y su capacidad para guiar decisiones. La narrativa se mueve entre escenas cotidianas en Espa\u00f1a y escenarios globales \u2014aeropuertos, ferias, entornos urbanos\u2014 para reforzar la idea de tr\u00e1nsito, descubrimiento y expansi\u00f3n. NOTA DE PRENSA_Conoce, conecta,\u2026 La campa\u00f1a se articula sobre una reinterpretaci\u00f3n del ic\u00f3nico \u201cFlying Free\u201d, transformado en una banda sonora contempor\u00e1nea que acompa\u00f1a la progresi\u00f3n desde la incertidumbre hasta el despegue internacional. La puesta en escena coreografiada convierte el viaje en una experiencia compartida y reconocible para varias generaciones. NOTA DE PRENSA_Conoce, conecta,\u2026 El proyecto nace de una licitaci\u00f3n p\u00fablica en la que Espadaysantacruz Studio result\u00f3 adjudicataria, incorporando a Little Spain como partner creativo para la conceptualizaci\u00f3n y producci\u00f3n del spot. Ambas agencias, con s\u00f3lida trayectoria internacional en dise\u00f1o, branded content y producci\u00f3n audiovisual, lideran el desarrollo de un ecosistema de piezas digitales para paid media y redes sociales. Creditos: Agencia | Agency: Espadaysantacruz Studio + Little SpainManaging Direction: Nerea GoikoetxeaDirecci\u00f3n creativa | Creative direction: Nerea Goikoetxea (Espadaysantacruz Studio)Creative Consultant: Juan Santa-Cruz (Espadaysantacruz Studio)Direcci\u00f3n creativa | Creative direction: Santos Bacana y Rogelio Gonz\u00e1lez (Little Spain)Productora | Production company: Plaza by LittleRealizaci\u00f3n | Directing: Santos & RogeGuion | Script Writing: Jose GassetDirecci\u00f3n de fotograf\u00eda | Cinematography: Arnau Valls