Omnicom consum\u00f3 la absorci\u00f3n de IPG y confirm\u00f3 una reestructuraci\u00f3n sin precedentes: tres marcas hist\u00f3ricas \u2014DDB, FCB y MullenLowe\u2014 dejar\u00e1n de existir en 2026. El ajuste incluye m\u00e1s de 4.000 despidos globales y una reorganizaci\u00f3n que concentra el poder creativo del holding en solo tres redes: TBWA, BBDO y McCann. La decisi\u00f3n supone un punto de inflexi\u00f3n para la industria. Con la fusi\u00f3n ya cerrada, Omnicom ha creado una nueva divisi\u00f3n creativa, Omnicom Advertising, que operar\u00e1 \u00fanicamente a trav\u00e9s de TBWA, BBDO y McCann. En este esquema, TBWA absorbe las estructuras de DDB y MullenLowe, mientras que BBDO incorpora la red completa de FCB. McCann se convierte en la heredera directa del legado creativo de IPG dentro del nuevo conglomerado. La medida no es solo un cambio nominal: implica el desmantelamiento operativo de algunas de las agencias m\u00e1s influyentes del \u00faltimo siglo. DDB, referente de la revoluci\u00f3n creativa de Madison Avenue; FCB, una de las redes m\u00e1s antiguas del mundo; y MullenLowe, heredera de d\u00e9cadas de publicidad brit\u00e1nica y latinoamericana, dejar\u00e1n de existir como marcas independientes. El impacto humano es igualmente profundo. Omnicom ha confirmado la eliminaci\u00f3n de m\u00e1s de 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo, centrados en departamentos administrativos y \u00e1reas duplicadas tras la fusi\u00f3n, aunque el alcance final podr\u00eda ser mayor a medida que se implementen los ajustes locales. Estas salidas se suman a los recortes efectuados por IPG y Omnicom en 2024 y 2025, en un contexto de presi\u00f3n por eficiencia y optimizaci\u00f3n de costes. Con ingresos combinados superiores a los 25.000 millones de d\u00f3lares anuales, el nuevo holding se convierte en el actor m\u00e1s grande del sector, por encima de WPP y Publicis. Su estrategia apunta a una integraci\u00f3n vertical que re\u00fana creatividad, medios, datos, producci\u00f3n y tecnolog\u00eda en un \u00fanico ecosistema global. Sin embargo, la desaparici\u00f3n de marcas tan ic\u00f3nicas abre interrogantes entre anunciantes y equipos locales. Para muchos clientes, la identidad, cultura y metodolog\u00eda de sus agencias formaban parte esencial de la relaci\u00f3n de trabajo. Las pr\u00f3ximas semanas ser\u00e1n clave para observar qu\u00e9 cuentas se mantienen bajo el nuevo paraguas y cu\u00e1les optan por explorar alternativas. La industria asiste as\u00ed al cierre de una era. Lo que Omnicom anuncia como una simplificaci\u00f3n estructural supone, en realidad, un replanteamiento profundo de la tradici\u00f3n creativa global. Un siglo de historia publicitaria se reconfigura en apenas unas l\u00edneas estrat\u00e9gicas, dejando al sector ante un escenario in\u00e9dito marcado por la concentraci\u00f3n, la incertidumbre y una competencia cada vez m\u00e1s definida por la tecnolog\u00eda y los datos.