En un mundo donde parece que ya todo está inventado, llega No Design Foundry, una “fundición” tipográfica que, irónicamente, no tiene tipografías.

Así es, este es el sitio donde puedes transformar tus fuentes existentes con filtros que, bueno, te dejarán preguntándote si realmente necesitas transformar algo. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha mirado los filtros de Photoshop alguna vez y se ha preguntado: “¿Quién demonios usa esto?”?

No Design Foundry se presenta como la solución para revitalizar las tipografías que ya tienes. ¡Qué gran idea! ¿Para qué comprar fuentes nuevas cuando puedes aplicar efectos que cambiarán radicalmente la apariencia de las que ya tienes? Claro, siempre y cuando estés buscando ese efecto pixelado o torcido que parece salido directamente de la carpeta de “filtros raros” de Photoshop.

Rasterizer convierte tus fuentes en algo que recuerda vagamente a los gráficos de los videojuegos de los años 80. Si alguna vez te has despertado a medianoche con la necesidad imperiosa de que tu tipografía favorita se vea como un Pac-Man pixelado, este es tu filtro. Luego tenemos Rotorizer, que se encarga de torcer y girar los caracteres como si estuvieran atrapados en un torbellino tipográfico. Perfecto para esos proyectos en los que la legibilidad es opcional.

Lo mejor de todo es que No Design Foundry no almacena tus fuentes. Ahí es donde entra la verdadera magia. Solo procesan tus fuentes en el servidor y te las devuelven directamente. Todo para que, después de pasar por el filtro de turno, puedas preguntarte si fue realmente necesario. Pero hey, ¡la seguridad ante todo! Eso sí, asegúrate de que la licencia de tu fuente permite este tipo de usos. No querrás meterte en líos legales por querer darle un toque vintage a tu Comic Sans.

El sitio promete que en el futuro habrá más filtros disponibles. Porque si hay algo que todos necesitamos en nuestras vidas, son más formas de distorsionar tipografías hasta que se vuelvan irreconocibles.