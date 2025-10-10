La colaboración entre ambas marcas da lugar a un espacio interactivo donde los niños pueden construir, mover y rediseñar su propio entorno de juego con piezas gigantes inspiradas en Lego.

Nike y Lego han unido fuerzas en un proyecto que redefine el concepto de patio escolar. En el colegio Baoshan No. 2 Central Primary School de Shanghái, los dos gigantes globales han inaugurado un espacio de juego colorido y transformable, formado por enormes bloques modulares que los propios niños pueden reorganizar a su gusto. La instalación forma parte de una colaboración a largo plazo entre ambas marcas, concebida para fomentar el juego activo y la creatividad desde la infancia.

Nike lleva años impulsando iniciativas de diseño de parques y espacios urbanos enfocados al movimiento infantil. Sin embargo, este nuevo proyecto en China supone un paso más: el encuentro entre la cultura del deporte y la construcción libre con piezas Lego. Según explicó Cal Dowers, vicepresidente global de la división infantil de Nike, el objetivo es “invitar a todos los niños a jugar”, combinando el movimiento físico con la experimentación creativa.

La idea surgió en el marco del programa Build the Change de Lego China, un taller celebrado en agosto en el que los niños fueron invitados a imaginar y diseñar su propio patio con piezas de Lego. Sus propuestas evidenciaron una comprensión natural del juego como algo que combina acción, curiosidad y creación. A partir de esta reflexión, ambas compañías decidieron reimaginar lo que puede ser un espacio de recreo.

El resultado es un entorno que anima a los alumnos a moverse y a explorar el deporte del mismo modo en que construyen con Lego: creando sus propios recorridos, probando, desmontando y volviendo a empezar. “Queremos que un descanso de diez minutos pueda convertirse en una aventura llena de imaginación”, explican desde el equipo de diseño de la instalación.

Este proyecto forma parte de una alianza global entre Nike y Lego que se extenderá durante varios años e incluirá experiencias inmersivas, eventos, contenidos digitales y productos cofirmados. La colaboración busca unir el espíritu Just Do It de Nike con el poder creativo del universo Lego, generando un puente entre el juego físico y el mental.

Entre las acciones previstas destacan colecciones conjuntas de calzado y ropa infantil, así como nuevos sets de Lego inspirados en el deporte. Además, la jugadora de la WNBA y tres veces MVP A’ja Wilson será una de las embajadoras globales del proyecto, con el objetivo de acercar el mensaje de juego activo a nuevas generaciones.

“Jugar con Lego de pequeña me enseñó a pensar de forma creativa, y eso me ha acompañado en el deporte y en la vida”, ha afirmado Wilson. “Ser parte de esta alianza me entusiasma, porque demuestra que el juego es mucho más que diversión: es una forma de aprender y de crecer”.

Con este primer patio modular en Shanghái, Nike y Lego demuestran que el diseño y la educación pueden encontrarse en un mismo terreno: el de la imaginación. Un espacio donde cada bloque, como cada paso, invita a construir un futuro más libre, activo y creativo.