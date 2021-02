Esta imprenta online dirigida por tres mujeres, además de ser experta en impresión digital y acabados especiales, destaca por ofrecer piezas impresas sobre los mejores papeles y tintas del mercado que son idóneos para imprimir ilustraciones.

Mundo Gráfico es una imprenta online líder en impresión digital de máxima calidad. Cuenta con una amplia experiencia en los diferentes ámbitos del mundo de la imprenta, que, conjugada con los equipos técnicos más avanzados, la convierten en una auténtica referencia en el mundo de la impresión digital.

La imprenta está dirigida por Cristina, Eva e Iris, tres mujeres que se complementan a la perfección para conseguir que el rendimiento sea el máximo y los resultados los mejores. Fue fundada hace dos décadas y tienen sus talleres en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), desde donde sus impresiones salen preparadas para repartirlas a todo tipo de clientes de todo el mundo.

La imprenta se autodefine como experta en aportar a sus clientes soluciones creativas de impresión y trabajan cada día para dar el mejor soporte para la producción de proyectos gráficos.

Esta imprenta digital recoge todas las condiciones necesarias para ser idónea para ilustradores. El trato exquisito y personalizado al cliente se fusiona con la utilización de los mejores papeles y tintas del mercado con una garantía de 200 años de calidad, creando así un binomio perfecto que conforma la imprenta que todos los ilustradores estaban esperando.

Desde sus inicios, esta imprenta siempre ha ido de la mano del diseño y del trabajo profesional de numerosos diseñadores gráficos que les confiaban sus proyectos para materializar sobre el papel sus creaciones. Esta necesaria relación es otra de las pruebas que demuestran algo indispensable para una imprenta online de calidad: cuidar al cliente.

De esta forma, su objetivo es convertir en realidad cualquier idea que puedas imaginar. Desde cualquier producto de su catálogo hasta postales, tarjetones, flixers, libros o cualquier otro objeto de imprenta que puede pasar por la cabeza del cliente. Además, también ofrecen un servicio de encuadernación de todo tipo de documentos, con el objetivo de garantizar que cualquier trabajo presente siempre su mejor versión.

Además de tener todos los elementos que la convierten en una imprenta de última generación, no deja de contar con la riqueza, experiencia y calidad de una auténtica imprenta tradicional que ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias digitales de una forma envidiable.

La imprenta es experta en acabados, en proyectos gráficos y en soluciones creativas de impresión, y todo ello realizado siempre con una condición indispensable y fundamental que definen el carisma de la empresa: la calidad. Sin duda, este es siempre su primer objetivo a la hora de entregar sus impresiones, y con el tiempo se ha convertido en un punto esencial que entra dentro de la definición de la imprenta. Hablar de Mundo Gráfico es hablar de calidad.

exquisito servicio personalizado

Otra de las condiciones por las que destaca la imprenta Mundo Gráfico es por su exquisito servicio personalizado. No solo abordan el proceso de la impresión digital desde el diseño hasta el resultado final, sino que también se encargan de la maquetación, del asesoramiento del formato, de los materiales y de las características de cada uno de los productos de marketing que el cliente pueda necesitar para su empresa o para un proyecto. Un trabajo flexible y personalizado que se ajusta en todo momento a las diferentes necesidades particulares, algo no siempre fácil de ver en un sector que muchas veces corre el riesgo de no ser cercano al cliente.

Procesos de producción avanzados, unidos a un asesoramiento personalizado y dos décadas de experiencia en el ámbito de la impresión la convierten en una de las imprentas online referentes.

Este servicio personalizado destaca por acompañar al cliente en todo el proceso de impresión, desde la idea inicial hasta el resultado final y que se caracteriza por una gran profesionalidad que se complementa con una larga experiencia.

Sin duda, Otro de los elementos distintivos de esta imprenta es que el cliente puede consultar el presupuesto de lo que quiere comprar sin necesidad de comprar nada. De esta forma, es muy rápido saber cuanto va a costar un producto sin necesidad comprarlo. Este servicio se ofrece a través de un sencillo formulario, y puede facilitar mucho la organización de una empresa a la hora de planificar una serie de gastos en un plan determinado.

macdiego’s dogs, una colección única de ilustraciones

Entre las iniciativas más recientes de la imprenta Mundo Gráfico cabe destacar MacDiego’s Dogs, una colección única que recoge ilustraciones de algunos de los ilustradores más importantes de España. Son obras de tirada limitada (69 unidades), están firmadas por el autor y, además, el cliente puede personalizar la dedicatoria.

La selección de ilustradores ha corrido a cargo del diseñador español Diego Ruiz de la Torre Gómez de Barreda, más conocido como MacDiego, apodo que también da nombre al proyecto. MacDiego afirma que esta colección nace de su pasión por coleccionar ilustraciones desde niño, y así pretende poner al alcance del público ilustraciones auténticas de calidad a un precio muy razonable.

Entre los artistas seleccionados se cuentan ilustradores de la talla de Paco Roca, Cento Yuste, Agustín Ferrer Casas o Miguel Gallardo, entre otros referentes del mundo de la ilustración. Han sido seleccionados por su personalidad, técnica y estilo, y las piezas están impresas sobre uno de los mejores papeles y tintas del mercado.

→ Mundo Gráfico

“Procesión”, de Cento Yuste. De la colección Macdiego’s dogs

Una muestra de acabado