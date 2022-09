Tendrán lugar el 1 de octubre y forman parte de la programación de la séptima edición del certamen Tipos 22, financiado por la Fundación Santander Creativa (FSC) y desarrollado en colaboración del Centro Botín, que tendrá el espacio como eje temático.

Cartel Tipos 22

Tipos, certamen de diseño que se desarrolla en Santander, ha presentado los ponentes de la VII edición de sus charlas. Los asistentes a las charlas Tipos 2022 podrán conocer de primera mano el trabajo de los estudios de diseño Mucho, R2 y WePlayDesign y de los diseñadores Marta Cerdá y Gerard Mallandrich, en un encuentro que tendrá lugar en el Centro Botín el próximo 1 de octubre.

Se trata de una oportunidad única para intercambiar impresiones con los equipos creativos de estudios como Mucho, reconocido como una de las 10 empresas de branding más influyentes del mundo (TMDesign), o WePlayDesign, estudio europeo del año en 2021 en los European Design Awards. Las entradas estarán disponibles en la web del Centro Botín o en las propias taquillas del centro de arte con un coste de 15€.

Las charlas forman parte de la programación de este año del Certamen Tipos que tendrá el concepto del espacio como eje temático. Este evento cumple su séptima edición, financiado una vez más por la Fundación Santander Creativa (FSC) y con el apoyo de Dirección General de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria y el patrocinio de CESINE.

mucho

Mucho se define como un estudio independiente con vocación global. Es uno de los estudios de referencia internacional por su nivel creativo, la excelencia de sus trabajos y su visión estratégica. Su propuesta es diseñar un mundo concienciado, considerado y estéticamente agradable. Con oficinas en Barcelona, San Francisco, París y Melbourne han trabajado en más de 25 países para marcas como BMW, Buenas Migas, Carolina Herrera, Random House Mandarori, la University of California o el festival OFFF. Es el único estudio de diseño gráfico fundado en España que ha sido galardonado con 2 lápices amarillos en el D&AD (considerados los Óscar del diseño gráfico), 15 premios Laus y 2 Grand Laus, entre otros premios.

Pablo Juncadella, ponente en Tipos 22

r2

R2 es un estudio especializado en identidad gráfica, diseño editorial y ambiental, con un fuerte enfoque en el teatro, el arte contemporáneo y la arquitectura. Fundado por Lizá Defossez Ramalho (Troyes, Francia) y Artur Rebelo (Oporto, Portugal) ha obtenido reconocimiento internacional por sus piezas para exposiciones e instalación artística, así como, por el diseño de identidades visuales, carteles, sistemas de señalización y motion graphics para instituciones culturales como la Trienal de Arquitectura de Lisboa, el Museo Serralves, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT), el Museo Berardo y la Fundación Gulbenkian.

R2, ponentes en Tipos 22

También han trabajado con Eduardo Souto de Moura y Aires Mateus Architects. Han recibido premios de la Bienal de Brno, el Festival de Chaumont, la Sociedad Internacional de Diseñadores Tipográficos (Reino Unido), la Sociedad de Diseño Gráfico Ambiental (EE. UU.) y la Trienal Internacional de Carteles Tayoma (Japón) así como un European Design Award en 2014.

weplaydesign

WePlayDesign es un estudio de diseño suizo dirigido por Sophie Rubin y Cédric Rossel. Su gama de trabajo abarca todo un espectro; identidad visual, carteles, diseño de movimiento, fuentes, diseño web, señalización, portadas de libros, catálogos y objetos. Su enfoque del diseño es lúdico, ya que creen que es una forma creativa de resolver problemas de comunicación. Esta perspectiva les permite crear proyectos diversos y ofrecer soluciones gráficas novedosas. El tema del juego les permite mantener una ventaja experimental, así como una mente abierta al trabajo creativo. Fue seleccionado como el estudio europeo del año en la pasada edición de los European Design Awards.

WePlayDesign, ponentes en Tipos 22

gerard mallandrich

Gerard Mallandrich es diseñador gráfico y motion designer especialista en desarrollar identidades y marcas en movimiento. Es un creativo apasionado de la tipografía y la tecnología. Una vez terminados sus estudios de diseño gráfico en EINA comienza su carrera primero en Summa y, después, en Mayúscula, estudios donde trabaja durante 4 años. A finales de 2017 decide emprender su aventura freelance focalizándose en animación y Motion Design para proyectos de diseño gráfico. Durante esta época colabora con estudios y agencias como: Mucho, Lo Siento, Forma&Co, Summa, Mayúscula, Rubio Arauna, Domestic Data Streamers y Pràctica, entre otros. Compagina su trabajo independiente con proyectos personales y la docencia en algunos de los principales centros educativos de Barcelona.

marta cerdà

Marta Cerdà Alimbau se distingue por aportar belleza funcional y emoción al diseño. Ha trabajado para proyectos artísticos, culturales y publicitarios, combinando dirección de arte, lettering, ilustración y diseño gráfico. Su estilo es ecléctico y versátil y se sitúa en los límites que separan la tipografía y la ilustración. Ha colaborado con marcas como Ray Ban, Coca Cola, Kleenex, cantantes y bandas musicales como Matoma, Dave Matthews Band o MF Doom, con diversas editoriales y con revistas (Penguin Books, Chicken House, The Guardian, The Observer, Cosmopolitan, Businessweek Magazine y Wired). Su trabajo ha sido premiado en varias ocasiones por el Type Directors Club, donde fue Member of the Month en septiembre del 2015.