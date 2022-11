Miroslav Sasek fue un ilustrador y pintor checo conocido por su obra Esto es…, una colección de dieciocho libros infantiles publicada en los años sesenta que logra transmitir la esencia de diferentes ciudades y países del mundo a través de unas logradas ilustraciones cargadas de humor e ironía.

Miroslav Sasek (Fuente: Sasek Foundation)

Miroslav Sasek nació en Zizkov (Praga) en 1916, bajo el seno de una familia humilde dedicada a la molinería. Tras el fallecimiento de su padre en 1926, el ilustrador se vio obligado a trasladarse a Praga con su madre. Allí, manifestó su interés por ser pintor, pero, tras la negación de su familia, se vio obligado a estudiar sin ninguna vocación Arquitectura en la Universidad Técnica Checa. Pese a ello, nunca dejó de pintar y dibujar mientras realizaba sus estudios.

Tal era el interés de Sasek por la pintura que, tras finalizar Arquitectura, completó su formación estudiando dibujo y pintura de la mano del paisajista checo Otakar Blazicek.

Durante esta etapa de su vida, realizó dibujos para periódicos, ilustró una gran cantidad de libros infantiles y diseñó marionetas de la mano de su primera esposa, Jindriska. Asimismo, en su tiempo libre se dedicó a recorrer mundo volando con planeadores, llegando a conocer a finales de los años treinta gran parte de Europa occidental y meridional y el norte de África, donde aprovechó para trabajar como guía en la sucursal checa de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

primeros pasos

La información sobre Sasek los años posteriores es desconocida debido a la ocupación nazi de Checoslovaquia iniciada en 1939. Pese a esta nebulosidad en su biografía, es probable que el ilustrador se librara del reclutamiento militar para realizar trabajos forzados, al igual que muchos jóvenes de la época.

Fue en 1947 cuando abandonó su tierra natal y se trasladó a París con su mujer para complementar sus estudios la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Mientras tanto, trabajó parcialmente como arquitecto y como artista gráfico en diferentes editoriales checas.

Tras el golpe de Estado de 1948 en Checoslovaquia, uno de sus editores fue arrestado y condenado a diez años de prisión, un hecho que inclinó a Sasek a no regresar a Praga. Posteriormente, en 1951, se trasladó a Munich para trabajar en la sección checa de Radio Free Europe como locutor. Bajo el alias de “Setvin”, transmitió información detrás de la Cortina de Hierro de la Guerra Fría e ilustró panfletos que eran lanzados a territorio checo mediante un globo aerostático.

un viaje hacia la ilustración

En 1957, Sasek regresó a París, donde se adentró de pleno en el mundo de la ilustración al comenzar a trabajar en una guía ilustrada para niños titulada Esto es París. Esta obra capta las impresiones de Sasek hacia la capital francesa desde el sentido del humor y una sutil ironía. El libro infantil, que fue publicado en 1959 por la editorial W. H. Allen & Co en tiradas de decenas de miles de ejemplares en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, España, Sudamérica, EE. UU., Japón y Escandinavia, obtuvo un gran reconocimiento por parte del público y la crítica.

«Quería pintar París de una manera completamente diferente… París, como es realmente. Como lo vi cuando vine por primera vez, y también como lo veo ahora». Miroslav Sasek

París fue la primera ciudad que dio vida a la colección Esto es…. Durante los quince años posteriores, el ilustrador se dedicó a recorrer mundo, visitando países y ciudades como Roma, Londres, Edimburgo, Venecia, Australia, Nueva York, Hong Kong o Grecia, llegando a sumar un total de dieciocho títulos. Incluso llegó a ilustrar This Is Cape Kennedy, un libro dedicado a la base espacial de Cabo Kennedy, y This is the United Nations, una obra que ilustra la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Portadas de Esto es…

estilo

El estilo gráfico de las obras de Sasek presenta frases sencillas acompañadas de grandes ilustraciones con líneas simples y colores planos cargadas de humor e ironía, logrando reflejar la esencia de diferentes ciudades.

Estos libros, creados para un público infantil, pero disfrutados igualmente por lectores adultos, funcionan como una guía de viaje para conocer de manera muy detallada los lugares que Sasek visitaba, ilustrando con óleos y pinceles los edificios más emblemáticos y representativos, los habitantes, las transitadas calles y avenidas, los turistas, las costumbres, las situaciones típicas y hasta los rincones más extravagantes de cada ciudad. Incluso algunas de las ilustraciones se incumben en sucesos políticos o culturales, como la representación de las poblaciones árabes y judías en Esto es Israel.

«Voy a una ciudad como Nueva York. Empiezo yendo a ver las cosas sobre las que he oído o leído, monumentos, paisajes, lugares concretos de interés… Una cosa lleva a la otra hasta el que libro está terminado». Miroslav Sasek

Cincuenta años después de su publicación, Esto es… sigue ofreciendo la posibilidad de aterrizar en cualquier parte del mundo y conocer sus diferentes particularidades. La intención del ilustrador no era simplemente mostrar un repertorio de simples imágenes, sino transmitir la atmósfera, el espíritu y la cotidianidad de las diferentes paradas que realizaba. Para ello, pasaba horas en la calle, en algunas ocasiones, con la presencia de algunos contratiempos, como el frío o la lluvia, para lograr captar con la mejor exactitud el alma de las ciudades.

De esta forma, con un estilo muy personal, detallado y cargado de humor e ironía, Sasek llenaba sus páginas de un elegante grafismo, logrando llegar al corazón de las ciudades y transportando al lector a diferentes lugares mediante sus distinguidas e inigualables ilustraciones.

reconocimientos

Tras la publicación de Esto es…, Sasek fue galardonado con el premio al mejor libro infantil ilustrado del año, organizado por el periódico The New York Times, por Esto es Londres en 1959 y Esto es Nueva York en 1960. Además, recibió el Premio a la Excelencia de la Society of Illustrators y su obra le permitió acceder en 1979 a la Lista de Honor de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY).

El ilustrador falleció en 1980. Desde el año 2000, sus libros han sido traducidos a una multitud de idiomas, desde francés, alemán, italiano, español, gallego, portugués, finlandés, coreano hasta japonés. Durante los años sesenta, los libros de Sasek fueron traducidos en España por la editorial Molino, y, actualmente, están siendo reeditados en castellano y en gallego por la editorial El patito editorial.

Además, en honor al ilustrador, en 2011 fue creada la Fundación Sasek, un fideicomiso benéfico que tiene como objetivo fomentar la difusión de la obra del ilustrador a nivel internacional y promover la creación de libros infantiles de autores contemporáneos.