Los primeros títulos de la polémica serie ‘Programa de Lectura de Escarabajo Pelotero’ de la artista londinense Miriam Elia aterrizan en España de la mano de la editorial Libros del Zorro Rojo.

Directos desde Londres, llegan los manuales satíricos que parodian «con mucho humor y mordacidad» las famosas guías infantiles Ladybird Key Words de los años cincuenta. La editorial Libros del Zorro Rojo publica las versiones en español de Vamos al museo y Aprendemos en casa. Miriam Elia combina sátira ácida y elegancia visual, a través de la mezcla de collage de fotografías y la técnica de la acuarela que imita la estética vintage de los años de posguerra.

Vamos al museo y Aprendemos en casa son los dos primeros títulos de la serie de Escarabajo Pelotero, que consta de tres títulos más: We go out, We do Chrismas y We do Lockdown. Estos manuales proponen un método de educación alternativa, basado en la instrucción de tres «palabras nuevas» con las que la autora busca ampliar nuestro conocimiento de términos complejos y emocionalmente complejos.

“La autora se propone arrastrar a las familias hasta los recovecos más oscuros del inconsciente colectivo y llenar así de desazón a niñas y niños” Libros del Zorro Rojo

Con la clara intención de complicar la vida de pequeños y mayores, asegura la autora, estos dos manuales de no más de 48 páginas tratan conceptos como Estado, represión, extremista, libertad, igualdad, belleza, Dios o cosificar; entre muchos otros. La serie de Escarabajo Pelotero está protagonizada por Susan y John, dos niños que aprenden sobre la vida de la mano de su madre.

En Vamos al museo Miriam Elia presenta, con su característico tono irónico, el mundo del arte contemporáneo, la posmodernidad, la sociedad y la política actual. Aprendemos en casa es un repaso por disciplinas importantes, como las matemáticas, la religión, la filosofía o el arte.

de mariquita a escarabajo

En 2014, con la publicación del primer volumen de la saga, Miriam Elia se ve envuelta en una disputa legal con la empresa propietaria de los derechos de las guías Ladybird, que retrataban la vida cotidiana de una madre y sus hijos como una introducción a la lectura y la escritura para niños. Penguin Books amenazó a la autora con confiscar los libros por infringir las normas de copyright.

Finalmente, Elia logró mantener en circulación sus manuales con algunas variaciones y, sobre todo, gracias a la creación de Escarabajo Pelotero. La artista tuvo que cambiar el nombre a la colección, cuyo lema («A la educación por el estiércol») representa su estilo directo y contundente.

sobre la autora

Miriam Elia, nacida en Londres a principios de los años 80 (1982), es artista visual y locutora de radio. Su trabajo pasa por la creación de cortos, animaciones, libros ilustrados, grabados, dibujos, comedias radiofónicas e incluso una serie de comedia en la BBC (A Series Of Psychotic Episodes).

Dos años después de finalizar sus estudios en el Royal College of Art de Londres fue nominada a los premios Sony por su debut en el programa de la BBC. Ha publicado varias obras visuales de éxito (como por ejemplo The Diary of Edward The Hamster). Pero, sin duda, la que le situó en el centro del huracán fue su serie Programa de Lectura de Escarabajo Pelotero, coescrita con su hermano Ezra Elia.