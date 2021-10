El Premio Nacional de Cómic da el espaldarazo definitivo a una ambiciosa apuesta en la que los entresijos del poder se convierten en protagonistas. Una bofetada a la corrupción con Magius de artífice. Con él hablamos del libro y su recorrido.



Con Primavera para Madrid has conseguido el Premio Nacional de Cómic. ¿Cómo recibes la noticia?

Pues me ha sorprendido mucho, ayer me llamaron al móvil y me dijeron que iba a ponerse al teléfono el ministro. Después creía que lo había soñado, porque me parece un atrevimiento que se lo hayan dado a un libro como Primavera para Madrid, que puede ser realmente corrosivo con algunas instituciones. Pero yo creo que es bueno que haya sido así, ya que el premio le va a dar mucha publicidad y más recorrido al cómic.

«El libro dorado de la corrupción». Es gracioso que se nutre de las noticias de la prensa y se ha acabado convirtiendo en una.

Sí, para hacer el guión estuve leyendo muchas noticias de prensa, y al final fui atando cabos entre unas y otras, las cuales parecían, en principio, parecía que no tenían mucho que ver. Veo bien que los cómics puedan convertirse en noticia, ya que eso ayuda a que la gente que no es inicialmente afín a ellos pueda empezar a leerlos. Es lo que ha pasado con Paco Roca, que vende casi tanto como algunos escritores muy reconocidos.

El libro nace en medio de una pandemia. Da la sensación de que, lejos de ser un problema le ha dado una vida diferente al libro.

Así es, la gente al quedarse en casa, o ver limitados sus movimientos, ha optado por la lectura como una alternativa de ocio. Espero que al igual que se puso de moda el running, y ha creado una costumbre, por aquella situación pandémica de no poder salir a la calle, el hábito de lectura cale en la población, y eso ayude, de paso, a los cómics.

En el libro hablas de la corrupción con personajes que podemos identificar fácilmente a pesar del juego que realizas con sus nombres. ¿Te ha generado algún problema con los protagonistas?

No, al ser un cómic no tiene tanta difusión ni impacto como el cine o la televisión, y aquellos que pueden parecerse a los que salen en el libro, no creo que suelan leer cómics, aunque estaría bien que lo hicieran. De todas formas, no deja de ser una obra de ficción, y no creo que vaya a crear problemas en el futuro. La historia se entiende como una realidad paralela.

Coincide el libro en el tiempo con Yo, mentiroso. En los dos casos enfrentáis sin concesiones un tema como la corrupción política. Es algo poco habitual en el cómic, unas veces más preocupado por la evasión y otras por los conflictos pero lejanos.

Sí, creo que los creadores de cómic se deberían poner las pilas en esto de hablar de la actualidad, más allá de reflejar sentimientos o narrar autobiografías. También supongo que el cómic, al ser algo que uno hace por total amor al arte, se traten temas personales o evasivos. Pero faltan historias más duras y que intenten dar un sentido a la compleja sociedad en la que vivimos. También creo que se deben buscar enfoques más originales, y no dejarse llevar por modas.

Diego Corbalán, Magius, encapuchado y vestido de huertano ante un altar. Esta es la foto promocional que nos envía el nuevo premio nacional.

En toda tu obra hay una obsesión por las jerarquías de poder y cómo funcionan.

Me interesa todo lo que no tiene que ver conmigo, y «el poder» es algo muy alejado de mi realidad cotidiana. Como no tiene nada que ver conmigo, me fascina, y por ello intento investigar sobre el poder para poder comprenderlo, saber cómo funciona.

Me pasa con cualquier cosa que me pueda resultar completamente extraña, ya que la vida que lleva un autor de cómics es aburrida y solitaria, pero compensa poder vivir y comprender, de forma imaginaria, vidas ajenas. Hacer un cómic es como vivir realmente esa vida y mundo ajenos.

El proceso del libro es muy singular y la complicidad con el editor lo ha hecho crecer hasta convertir en un objeto de «lujo».

Juan Lassalle de Autsaider es un genio de la edición. No creo que haya ahora una editorial más valiente y original que Autsaider cómics; hay editoriales muy buenas y que sacan material muy original, pero Autsaider ha convertido Primavera para Madrid en un lingote de oro, y eso no lo ha hecho nadie.

Parece, de entrada, una locura sacar un libro completamente dorado, pero la cosa ha funcionado, ya que Autsaider contactó con la imprenta adecuada para llevar adelante el proyecto y que fuera viable económicamente. La tinta negra tarda mucho en secar sobre el papel dorado, por lo que, durante un mes, todas las páginas de una edición deben secarse en una nave lo suficientemente grande.

También es muy difícil ajustar el precio de costo del libro y ofrecerlo al lector con un precio asequible, y eso se consiguió.

El premio supone también el respaldo a autores y ediciones independientes. ¿Cuántas ediciones son ya del libro?

Sí, supone una ayuda muy importante a la editorial, ya que la visibiliza dentro de la industria del cómic español, y permite que se saquen más ediciones. La cuarta edición ya se ha agotado, y la quinta saldrá en poco tiempo.

¿Proyectos?

Pues estoy con dos cosas: una historia en códice inspirada por el ascenso en España de la ultraderecha, que tanto está sorprendiendo a «progres» y «podemitas» y que parece imparable. Luego un libro ilustrado sobre la posible independencia de Murcia en el siglo XXII, y su conversión en imperio mundial (que todo es posible).