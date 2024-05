Actualizado 02/05/2024

Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid adscrita al Área Delegada de Turismo, organiza junto a la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Audiovisual. El encuentro tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de mayo de 9:30 a 14:30 horas en el auditorio del Espacio Cultural Serrería Belga, y contará con Audiovisual 451 como media partner.

La cita ofrecerá al sector un punto de encuentro que tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre los retos de la industria audiovisual en la era de la inteligencia artificial y poner de relieve las diversas opiniones sobre el cambio cultural que se avecina. Tras dos ediciones previas con gran éxito de asistencia, esta tercera convocatoria el programa se ha ampliado a tres jornadas, con dos mesas de debate y dos casos prácticos cada día. Bajo el título “Desafíos de la última gran herramienta”, los participantes abordarán cuestiones como el impacto real de las nuevas tecnologías en la industria audiovisual; su uso para Informativos, Entretenimiento, Ficción, Animación o Marketing; la amenazas y las oportunidades que ofrecen para los profesionales del sector en el ámbito técnico y creativo, o las claves de la nueva Ley de Inteligencia Artificial aprobada recientemente en el Parlamento Europeo.

En palabras de Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento, “se trata de un programa ambicioso con el que esperamos convertir a la ciudad de Madrid durante estos tres días en el centro del debate sobre Inteligencia Artificial en el sector audiovisual, una nueva tecnología que sin duda afectará a todos los protagonistas de esta industria, planteando nuevos retos técnicos, creativos y legislativos que deberemos afrontar de forma coordinada”.

Más de 40 expertos abordarán estos y otros temas en una serie de paneles dentro de una jornada temática donde habrá espacio para el networking entre académicos y profesionales de la industria.

Pere Vila (RTVE), María Maicas (Atresmedia), Cecilia Mangisch (Mediaset), Natalia Prats (CCMA), José Luis Pérez (Trece TV), José Carlos Sánchez (Prodigioso Volcán), David Llorente (Narrativa), Nathalie Martínez (Diboos), Nico Matji (Pixel Clúster Madrid), Verónica Buide (MIA), Estela Baz (Academia TV), Antonio Onetti (SGAE), Carlos Muriana (Sindicato ALMA), Víctor Alonso Berbel (Director), Inés Enciso (Residencias de la Academia de Cine), Juan Serrano (Unicorn Content), Sonia Pérez Rojo (Cuarzo Producciones), Ismael Issa (AEC), Aurora Martínez (APPA), Raúl Lara (ADOMA), Gonzalo Carrión (Experto en VFX), José María Irisarri (Academia TV), José Carlos Cañadas (Movistar Plus+), Lucas Holten, Leire Larisgoitia (Producciones del Barrio), Víctor García Martín (Academia TV), David Guaita (El Ranchito), Luis Movilla (Be A Lion), Ibán García del Blanco (Parlamento Europeo), Carmen Páez (Ministerio de Cultura), Clara Ruipérez de Azcárate (Movistar Plus+), Miguel Langle (Atresmedia) y Marisa Castelo (Academia TV) son algunos de los profesionales que han confirmado su participación en este encuentro.

Más información sobre el programa y las inscripciones en la página web de Madrid Film Office y la Academia de Televisión./