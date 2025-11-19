Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha presentado la nueva campaña del Sorteo Extraordinario de Navidad, «El Gordo», una pieza que vuelve a situar la narrativa personal en el centro del discurso. La propuesta, desarrollada por Proximity Madrid, producida por Antiestático y dirigida por Álvaro Brechner, parte de una premisa sencilla: cada décimo de lotería guarda una historia capaz de conectar con experiencias y valores profundos.

La campaña sigue a Vero y Max, una pareja que descubre por azar un billete de Lotería de Navidad enmarcado que fue jugado hace treinta años. Ese detalle, aparentemente anecdótico, opera como punto de partida de un recorrido que les lleva a imaginar distintas motivaciones y significados posibles. La búsqueda, presentada como una sucesión de hipótesis y pequeñas pistas, replantea la relación emocional que muchos ciudadanos tienen con el sorteo y con la tradición de compartir o conservar un décimo.

El relato culmina en una revelación que desplaza el foco hacia las prioridades personales: lo que realmente importa no es el valor del billete en sí, sino aquello que simboliza. Esta lectura, habitual en las campañas navideñas de SELAE, se utiliza aquí para reforzar la idea de que los décimos funcionan como contenedores de memoria y vínculos afectivos, más allá de la expectativa del premio.

La pieza principal se difundirá en televisión, radio, prensa escrita, publicidad exterior y plataformas digitales durante las próximas semanas. SELAE también ha anunciado la publicación de un reportaje sobre el «making of» y contenidos adicionales que podrán verse en su página web y en los canales oficiales de redes sociales. Todo el despliegue forma parte de una estrategia que combina el relato audiovisual con una presencia multiplataforma, habitual en las campañas de fin de año de la institución.

Actualizado 19/11/2025